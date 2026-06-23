Sensacja w polskich kinach! Ten film w weekend zarobił 5,57 mln zł!

Gdy termometry pokazywały ponad 30 stopni, a plaże i ogródki wypełniły się spragnionymi słońca, „Backrooms. Bez wyjścia” skutecznie odciągał widzów od letnich planów. Film okazał się największym kinowym hitem weekendu, osiągając najlepszy wynik spośród wszystkich tytułów granych obecnie na polskich ekranach. By zanurzyć się w tajemnicach jednostajnie żółtych korytarzy, do kin ruszyło 206 299 widzów. Film był pokazywany w 225 kinach i zarobił 5 579 841,81 zł. To najlepsze otwarcie horroru w tym roku w polskich kinach.

Film młodego reżysera zarobił już ponad dwudziestokrotność swojego budżetu. Dla studia A24, stojącego m.in. za „Dramą” czy „Wielkim Martyn”, to największy sukces w historii. W pierwszy premierowy weekend był numerem 1 w 42 krajach. Ma na koncie już ponad 270 milionów dolarów.

„Backrooms. Bez wyjścia”. O czym jest?

Historia, która jeszcze kilka lat temu była internetową creepypastą i serią krótkich filmów publikowanych przez nastoletniego twórcę na YouTubie, dziś przyciąga do kin miliony widzów na całym świecie. Reżyserem jest Kane Parsons, twórca obejrzanej ponad 100 milionów razy serii internetowych filmów grozy „Backrooms”, a w obsadzie znaleźli się Chiwetel Ejiofor („Zniewolony”, „Bridget Jones: Szalejąc za facetem”, „Życie Chucka”, „Venom 3: Ostatni taniec”, „Marsjanin”, „Doktor Strange”) oraz Renate Reinsve („Najgorszy człowiek na świecie”, „Wartość sentymentalna”, „Inny człowiek”, „Uznany za niewinnego” – serial, „Nieumarli”).

„W piwnicy salonu meblowego pojawia się przejście do przerażającego, równoległego świata” – brzmi krótki opis filmu.

Jeżeli lubicie być na czasie i nie boicie się tego seansu, musicie wybrać się na ten film do kina! „Backrooms. Bez wyjścia” oglądać można od 19 czerwca.

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