5 nowości od dziś na Netflix. Ten mocny miniserial przyciągnie widzów

W czwartek 18 czerwca mamy do czynienia na Netflix z idealną mieszanką nowości. Widzowie będą mogli obejrzeć wszystkie sezony kryminału, który na portalu Filmweb ma ocenę 8,2/10, ponieważ do serwisu wpada on dziś w całości. Debiutuje też klasyka – dramat z Seanem Connery, komedia z Meryl Streep i Alekiem Baldwinem, a także perełka z Nickiem Nolte w głównej roli. Najwięcej jednak widzów powinna przyciągnąć swieżynka – miniserial kryminał/thriller, który uważany jest za jeden z takich, których w tym roku nie można przegapić. Więcej szczegółów na temat dzisiejszych premier na Netflix znajdziecie poniżej.

Nowości na Netflix w czwartek 18 czerwca. Nie przegapcie tych premier

„Dexter”, sezony 1-8



Dexter prowadzi podwójne życie. Za dnia jest cenionym specjalistą ds. krwi w departamencie policji, a nocą zabija złoczyńców, którzy wymykają się organom sprawiedliwości.



„Za wszelką cenę”



Niewinny ojciec odsiadujący dożywocie za morderstwo własnego syna otrzymuje dowody, że jego dziecko być może nadal żyje — i musi wydostać się z więzienia, aby odkryć prawdę.



„To skomplikowane”



Dwoje rozwodników decyduje się na podtrzymanie seksualnej relacji pomimo związków z nowymi partnerami.



„Finding Forrester”



William Forrester (Sean Connery) blisko cztery dekady temu napisał książkę, która przyniosła mu ogromną sławę i uznanie. Potem jednak słuch o nim zaginął. Mężczyzna żyje w samotności i przez wielu uważany jest za szaleńca. Pewnego dnia do jego domu zakrada się pewien marzący o pisaniu licealista Jamal Wallace (Rob Brown) i przez przypadek zostawia plecak pełen swojej twórczości. Forrester jest pod wrażeniem talentu młodego człowieka i staje się jego mentorem. Szybko jednak ich przyjaźń zostaje wystawiona na próbę.



„Podróż w niepamięć”



Owdowiały Amadeus (Nick Nolte) jest coraz bardziej sfrustrowany tym, że z powodu choroby Alzheimera coraz gorzej pamięta bliskich. Wkrótce jednak wyrusza w niezwykłą podróż z wnuczką (Sophia Lane Nolte), która zabiera go do Wenecji, gdzie spędził swój miesiąc miodowy.Czytaj też:

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