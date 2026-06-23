Obsypany nagrodami thriller już za kilka dni w Polsce. Gdzie oglądać?

Mroczna zagadka śmierci nastolatki, tajemnice małej społeczności i bohaterowie, którzy sami skrywają bolesną przeszłość. „Irreversible” to portugalski thriller kryminalny, który zdobył uznanie widzów i krytyków, a teraz trafi również do polskiej publiczności. Produkcja została wyróżniona podczas Golden Globes Portugal 2025 jako najlepszy serial fabularny.

Serial „Irreversible” zachwycił krytyków i widzów

Jeszcze przed premierą serial znalazł się w gronie dziesięciu najbardziej wyczekiwanych produkcji wyłonionych podczas MIPDrama Screenings 2024 w Cannes. Później przyszły kolejne sukcesy.

„Irreversible” zdobył nagrodę dla najlepszego serialu fabularnego podczas Golden Globes Portugal 2025, otrzymał nominację dla Margaridy Vila-Novy w kategorii najlepszej aktorki, a także wyróżnienia i nominacje w ramach Sophia Awards 2025 oraz Autores Awards 2025.

Polscy widzowie będą mogli zobaczyć dwa pierwsze odcinki już 29 czerwca na kanale Viaplay Filmy i Seriale. Kolejne epizody będą udostępniane co tydzień.

Tragiczna śmierć nastolatki w centrum historii

Akcja serialu rozgrywa się w nadmorskim portugalskim miasteczku. Główną bohaterką jest Luise, nastolatka od dłuższego czasu prześladowana przez szkolnych rówieśników. Dziewczyna próbuje radzić sobie z codziennymi upokorzeniami, znajdując wsparcie jedynie u swojej najlepszej przyjaciółki Sary.

Niedługo później dochodzi do tragedii. Ciało Luise zostaje odnalezione na plaży. Wstrząsająca śmierć nastolatki pogrąża rodzinę i mieszkańców w żałobie, ale najmocniej przeżywa ją właśnie Sara, która nie potrafi poradzić sobie z utratą najbliższej osoby.

Śledztwo odsłania bolesne tajemnice

Sprawę prowadzi inspektor Pedro Sousa, który zwraca się o pomoc do doświadczonej psycholożki Júlii Mendes. Kobieta zgadza się wesprzeć dochodzenie mimo osobistych wątpliwości.

Júlia przed laty sama przeżyła ogromną tragedię, tracąc córkę. Dodatkowo część świadków zna prywatnie, co sprawia, że granica między życiem zawodowym a osobistym zaczyna się zacierać.

Wraz z kolejnymi odkryciami wychodzą na jaw sekrety mieszkańców, a uczniowie szkoły konsekwentnie milczą. Równolegle twórcy pokazują historię młodej matki walczącej z konsekwencjami własnej przeszłości po odebraniu jej dziecka przez opiekę społeczną.

Kryminał, który stawia trudne pytania

„Irreversible” nie jest wyłącznie opowieścią o poszukiwaniu sprawcy. To także dramat poruszający temat rodzicielstwa, odpowiedzialności, krzywdy i granic miłości.

Twórcy stopniowo odsłaniają kolejne warstwy historii, pokazując, że każdy bohater ma coś do ukrycia. W świecie serialu prawda okazuje się znacznie bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać, a odpowiedzi nie zawsze przynoszą ukojenie.

Jak mówi jeden z bohaterów produkcji: „to nie koszmar, to rzeczywistość”.

Kto stoi za serialem „Irreversible”? Gdzie oglądać?

Za scenariusz i reżyserię odpowiada Bruno Gascon, uznawany za jednego z najciekawszych współczesnych portugalskich twórców. Producentką serialu jest Joana Domingues. W głównych rolach występują Margarida Vila-Nova jako Júlia Mendes oraz Rafael Morais jako inspektor Pedro Sousa.

Sześcioodcinkowy thriller będzie udostępniany na kanale Viaplay Filmy i Seriale poprzez Prime Video Channels, a także za pośrednictwem Megogo, Canal+ i Play.

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