„Euforia” się kończy – co oglądać po? Seriale podobne do hitu HBO Max

Wiele wskazuje na to, że historia Rue i jej przyjaciół powoli dobiega końca. Twórca serialu, Sam Levinson, przyznał, że „nie planuje” kolejnej odsłony, a sami aktorzy coraz mocniej skupiają się na karierach filmowych. Dodatkowo finał trzeciego sezonu ma zakończyć się pięcioletnim przeskokiem czasowym, co dla wielu fanów brzmi jak symboliczne domknięcie historii.

Ostatni odcinek 3. sezonu „Euforii” będzie miał premierę na HBO Max już 1 czerwca. To dobry moment, by zacząć szukać seriali, które wypełnią pustkę po jednym z najgłośniejszych i najbardziej emocjonalnych tytułów ostatnich lat. Jeśli w „Euforii” najbardziej wciągały cię mroczny klimat, problemy młodych bohaterów, odważna estetyka i intensywne emocje, na szczęście nie brakuje produkcji o podobnym vibe’ie. Wybraliśmy seriale, które równie mocno angażują, szokują i zostają w głowie na długo po seansie.

„Szkoła dla elity”



Las Encinas to najlepsza i najbardziej elitarna szkoła w Hiszpanii. To tam uczą się dzieci z wyższych sfer. Decyzją lokalnych władz trafia tam też trójka ubogich dzieciaków, których szkoła została zniszczona przez trzęsienie ziemi. Jednak może to wcale nie oznacza, że szczęście się do nich uśmiechnęło... Zajadły konflikt między tymi, którzy mają wszystko, a tymi, którzy nie mają nic do stracenia, doprowadza do morderstwa. Kto ma krew na rękach? Czy za zabójstwo odpowiada jeden z nowych dzieciaków? Czy może coś innego, co kryje się głęboko pod powierzchnią?



„Branża”



Spojrzenie na świat międzynarodowych finansów, oczami ambitnych dwudziestolatków walczących o swoją przyszłość. Serial podąża za grupą młodych absolwentów rywalizujących o kilka etatów w czołowym banku inwestycyjnym w Londynie. Wszyscy mają wielkie ambicje, chcą podbijać świat, wikłają się w przelotne romanse i nie stronią od narkotyków. Młodzi i zdolni kandydaci są na etapie życia, na którym krystalizuje się jeszcze ich tożsamość, a wpływ na nią ma m.in. praca w niezwykłe stresującym środowisku banku Pierpoint & Co., gdzie teoretycznie hołduje się merytokracji, ale w praktyce obowiązuje skostniała hierarchia.



„Skins”



Perypetie grupy angielskich nastolatków, którzy pomagają sobie w codziennych problemach.



„Życie seksualne studentek”



Historia czterech współlokatorek z college’u, które rozpoczynają studia na prestiżowym Essex College. Oto prawdziwa fuzja sprzeczności i hormonów.



„Sex Education”



Nastoletni prawiczek Otis naśladuje swoją mamę, która jest seksuologiem, i wspólnie ze zbuntowaną Maeve zaczyna udzielać w szkole porad seksualnych.



„Everything Sucks!”



Zabawna i nieco ekscentryczna opowieść o dorastaniu, w której śledzimy historię dwóch grup outsiderów, miłośników filmu i wielbicieli teatru, uczęszczających w 1996 roku do liceum w stanie Oregon. W serialu występują Peyton Kennedy (American Fable, Pojmani) i Jahi Winston (The New Edition Story) w rolach uczniów, a także Patch Darragh (Sully, Zakazane imperium) i Claudine Nako (Grimm) w rolach rodziców. Na ekranie pojawiają się również: Sydney Sweeney (jako Emaline), Elijah Stevenson (jako Oliver), Quinn Liebling (jako Tyler) oraz Rio Mangini (jako McQuaid).



„The Idol”



Jocelyn (Lily-Rose Depp), która z powodu załamania nerwowego musiała przerwać ostatnią trasę koncertową, postanawia upomnieć się o należny jej tytuł największej i najseksowniejszej gwiazdy pop w Ameryce. Jej pasje rozpala na nowo Tedros (Abel “The Weeknd” Tesfaye), impresario z nocnego klubu o mrocznej przeszłości. Czy miłosne przebudzenie pozwoli jej wspiąć się na wyżyny czy może sprawi, że odkryje najciemniejsze zakamarki własnej duszy?



„Plotkara”



Spójrz na ostatni wpis najgłośniejszej bloggerki Manhattanu, Plotkary. Opisuje ona wszystkie nowinki dotyczące elity nastolatków poczynając od zwykłych wydarzeń szkolnych, a kończąc na najbardziej odlotowych, dekadenckich imprezach. Oprócz najnowszych plotek dotyczących wybuchowej przyjaźni Sereny i Blair, rozkwitającego romansu Dana i Sereny, bajkowego związku Nate'a i Blair (czyżby?), eskapad Chucka i wkroczenia Jenny do olśniewającego towarzystwa, jest wiele innych tropów do podjęcia! Zobacz 18 odcinków pierwszego sezonu serialu, wykreowanego przez autora Życia na fali, w którym roi się od przyjaciół, kochanków i wrogów. Nawet najbardziej skrywane sekrety nie na długo pozostaną w ukryciu. Wiesz, że to kochasz.



„Słodkie kłamstewka”



Akcja serialu toczy się w miasteczku, Rosewood w Pensylwanii. Podczas spotkania piątki przyjaciółek bez śladu ginie Alison (Sasha Pieterse). Długie poszukiwania nie przynoszą efektu, dziewczyna nie odnajduje się. Paczka się rozpada. Mija rok. Do miasteczka wraca Aria (Lucy Hale), która wyjechała z rodziną do Alaski. W pierwszym dniu szkoły nastolatki otrzymują smsy od tajemniczego A, w który zawarte są ich sekrety, które tylko Alison znała. Kiedy dziewczyny decydują się odszukać zaginioną, jej ciało zostaję odnalezione. Jeśli Alison nie żyje, kto jest tajemniczym A?



„Życie na Fali”



Przygody grupy „trudnej młodzieży” na tle losów bogatych mieszkańców dzielnicy Newport Beach, Orange County w Kalifornii. Szkoła, przyjaźń, rodzina i miłość – każda sytuacja stwarza problemy, gdy ma się naście lat…



„Grand Army”



Pięcioro uczniów szkoły średniej na Brooklynie próbuje odnaleźć się w pełnym chaosu świecie, przeżyć, odnieść sukces, wywalczyć sukces i wyjść na spotkanie przyszłości.



„Szkoła złamanych serc”



Prowokacyjny mural ujawnia potajemne łóżkowe schadzki uczniów liceum Hartley. Jego autorka, Amerie, musi stawić czoła przykrym konsekwencjom swoich działań jako wyrzutek.



„Jeszcze nigdy…”



Mindy Kaling prezentuje inspirowany własną młodością serial komediowy o dorastaniu pochodzącej z Indii dziewczyny, która urodziła się już jako Amerykanka.



„Tiny Pretty Things”



Gdy najlepsza uczennica elitarnej szkoły baletowej pada ofiarą ataku, jej następczyni wkracza do świata kłamstw, zdrady i zaciętej rywalizacji.



„Trinkets”



Trzy nastolatki z różnych środowisk zaprzyjaźniają się ze względu na wspólne hobby — kradzież sklepową.



„Ktoś z nas kłamie”



Pięcioro diametralnie różnych nastolatków za karę zostaje po lekcjach, nie przypuszczając, że połączą ich wspólne tajemnice i sprawa zagadkowego zabójstwa.

