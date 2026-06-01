Lawina nowości w pierwszym tygodniu czerwca na Netflix. Aż 22 perełki wpadają do biblioteki serwisu!

Do biblioteki Netfliksa dołącza 7 oryginalnych produkcji i aż 15 tytułów na licencji. Obejrzymy sporo nowych dokumentów i produkcji true crime, w tym serial o Michaelu Jacksonie i sprawie jego procesu, film o Podolskim czy wstrząsający zapis śledztwa w sprawie morderstwa, które na zawsze zmieniło Wielką Brytanię. Będą też świeżutkie seriale – thrillery i kryminały oraz filmowe oraz serialowe klasyki. Jednym z tytułów, jakie wpadną w tym tygodniu na Netflix będzie kultowe "Diabli nadali", które lata temu wszyscy oglądaliśmy w telewizji. Nie zabraknie też propozycji dla tych najmłodszych widzów.

Sprawdźcie pełną rozpiskę premier i cieszcie się nowościami tego tygodnia na Netflix.

Aż 22 nowe tytuły na Netflix w pierwszym tygodniu czerwca. Ależ perełki!

„W blasku ekranu”



Życie dwojga nastolatków zaczyna się zmieniać, gdy ich ulubiony program telewizyjny zostaje odwołany.

Premiera: 01/06/2026



„Radio”



Trener szkolnej drużyny futbolowej zaprzyjaźnia się z niepełnosprawnym, czarnoskórym mężczyzną.

Premiera: 01/06/2026



„Jackass – świry w akcji”



Johnny Knoxville oraz jego banda wykonują różnorodne akrobacje i gagi.

Premiera: 01/06/2026



„Prawo i porządek: Sekcja specjalna”, sezony 12-16



Kierowana przez odważną i wrażliwą Kapitan Olivię Benson elitarna jednostka specjalna nowojorskiej policji prowadzi śledztwa i szuka sprawiedliwości w imieniu ofiar i ocalałych ohydnych zbrodni.

Premiera: 01/06/2026



„Michael Jackson: Werdykt”



Ten 3-częściowy serial dokumentalny, opowiedziany przez kluczowych uczestników procesu obecnych na sali sądowej, odsłania kulisy sprawy Michaela Jacksona i przygląda się jego owianemu kontrowersjami dziedzictwu.

Premiera: 03/06/2026



„Poldi”



Od ulicznego gracza do mistrza świata, od dziecka polskich imigrantów do „Księcia Poldiego” z Kolonii — Lukas Podolski zapisał się złotymi zgłoskami w historii niemieckiego futbolu, a przy okazji został bohaterem tłumów, który do dzisiaj jest jednym z najbardziej uwielbianych i autentycznych piłkarzy w Niemczech. Choć nadal zawodowo gra w Polsce, to z sukcesem odnajduje się także jako biznesmen. Dokument Netflix o Lukasie Podolskim opowiada o kresie jego futbolowej kariery i odsłania nieznane karty z życia wyjątkowego człowieka oraz sportowca.

Premiera: 04/06/2026



„Morderstwo Rachel Nickell”



W 1992 roku młoda matka została zabita w biały dzień na błoniach Wimbledon Common w Londynie, a jedynym świadkiem zbrodni było jej dwuletnie dziecko. Ten wciągający film dokumentalny nominowanej do nagrody BAFTA reżyserki Lucy Bowden bada wstrząsające prawdziwe wydarzenia, na których kanwie powstał serial dramatyczny „Jedyny świadek”. Poprzez niepublikowane wcześniej nagrania archiwalne, wypowiedzi członków rodziny i opinie czołowych ekspertów medycyny sądowej dokument przygląda się wieloletniemu śledztwu policji i ujawnia, jak mocno nagłośnione, lecz partacko prowadzone dochodzenie doprowadziło do oskarżenia niewłaściwego człowieka, zanim zdumiewający przełom w sprawie na nowo rozniecił walkę rodziny o sprawiedliwość ponad dekadę później.

Premiera: 04/06/2026



„Walentynki”



Każdy dzień jest dobry na Walentynki! Wyłącznie gwiazdy, wyłącznie zabawa! Plejada aktorów zachwyca w tej zabawnej i ujmującej komedii romantycznej reżysera "Pretty Woman" i "Pamiętnika Księżniczki". Wątki się krzyżują, zderzają i zmieniają bieg w niezwykłym spojrzeniu na jeden dzień z życia miłości. Są zaręczyny. Są i kwiaty, które nie zostały wysłane. Jest wielki sekret, który w końcu zostaje ujawniony. Jest również "przyjadę i zrobię mu niespodziankę", które kończy się zupełnie odwrotnie. Są sprzeczki, pocałunki, złe zwroty akcji, dobre ruchy i moc innych zdarzeń. Nie ważne, czy jesteś właśnie ugodzony strzałą Amora, czy masz to już dawno za sobą. Teraz na pewno się zakochasz - w tym wyjątkowym filmie, w którym 19 gwiazd celebruje miłość.

Premiera: 04/06/2026



„Maa Behen”



Gdy kłopoty pukają do drzwi, matka i jej skłócone córki próbują zatuszować zbrodnię we wścibskiej społeczności, gdzie żaden sekret nie jest bezpieczny.

Premiera: 04/06/2026



„Fanki z nocnej zmiany”



Przyjaźń dwóch fanek popu zostaje wystawiona na próbę, gdy szansa wyjazdu do Korei na koncert ulubionej grupy zaciera granicę między oddaniem a obsesją.

Premiera: 04/06/2026



„Jedyny świadek”



Opowieść o doświadczeniach Alexa i André Hanscombe’ów, którzy próbują poradzić sobie z doświadczeniem traumy wywołanej brutalnym aktem przemocy. Gdy w 1992 r. Rachel Nickell pada ofiarą mordercy na Błoniach Wimbledonu, André z dnia na dzień zostaje samotnym rodzicem. Wówczas postanawia odłożyć na bok swój żal i ból oraz postawić syna Alexa — jedynego naocznego świadka ataku — w centrum własnego świata. Od tego czasu André zaczyna żyć kierowany tylko jednym pragnieniem, jakim jest zapewnienie dobrostanu pokiereszowanemu emocjonalnie chłopcu, czego nie ułatwiają mu szukające sensacji media i coraz bardziej zdesperowana policja. Serial „Jedyny świadek” to historia o tym, jak ojcu i synowi postawionym w obliczu niewyobrażalnej tragedii udało się przejść drogę wiodącą z ciemności do światła.

Premiera: 04/06/2026



„Mała stopa”



Przygodowa animacja Mała Stopa przedstawia legendę o Wielkiej Stopie z zupełnie innej perspektywy, kiedy bystry, młody Yeti znajduje coś, co według niego nie istnieje — człowieka.

Premiera: 04/06/2026



„Diabli nadali”, sezony 1-9



Człowiek. Mit. Kierowca. Doug Heffernan (Kevin James), główny bohater serialu „Diabli nadali”, uwielbia rządzić, jednak w domu to jego żona Carrie (Leah Remini) pociąga za wszystkie sznurki. Jako że miłość do Carrie jest silniejsza od wszystkich „męskich spraw”, Doug pozwala na przerobienie swojej oazy męskości (z 70-calowym telewizorem) na pokój dla teścia, Arthura. To decyzja, której będzie żałował do końca swoich dni. Wolny czas Doug dzieli pomiędzy żoną a zabawami z kumplami. Zobacz prawdziwy komediowy hit, w którym spotkasz galerię niesamowitych postaci, od szalonych nowojorczyków po sąsiadów wariatów!

Premiera: 04/06/2026



„Meksyk 1986”



Przesiąknięta satyrą i czarnym humorem opowieść o tym, jak Meksykanom udało się zorganizować Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 1986. Ta szaleńcza sztuka nie byłaby możliwa, gdyby nie słynna meksykańska pomysłowość i zaradność.

Premiera: 05/06/2026



„Kobieta z portu”



Film opowiada o śledztwie prowadzonym przez detektyw Annę Ripoll (Candela Peña). W barcelońskim porcie znajduje ona związaną i zakneblowaną kobietę (Ana Rujas), która nie wie, jak się tu znalazła i kim jest. Annie pomaga detektyw Quique Zárate (Pol López) i razem ścigają się z czasem, aby poznać tożsamość ofiary i tajemnice kryjące się w jej pamięci.

Premiera: 05/06/2026



„Biurowy romans”



Jennifer Lopez i Brett Goldstein w pikantnej komedii romantycznej o tajnym romansie biurowym i kłopotach, w jakie wpadają pracoholicy, gdy zaczynają myśleć sercem.

Premiera: 05/06/2026



„Dam ci lekcję”



Podnosząca na duchu historia Biura Ochrony Edukacji — instytucji powołanej ze śmiałą misją udzielania prawdziwych lekcji uczniom, nauczycielom i rodzicom, którzy odważą się przekroczyć granice. Działając czasami poza granicami prawa, ten zespół zrobi wszystko, aby przywrócić porządek w szkole.

Premiera: 05/06/2026



„Umrzeć powtórnie”



Detektyw Mike Church poszukuje zaginionych osób. Wkrótce otrzymuje zlecenie, by odkryć tożsamość kobiety, która nie pamięta kim jest.

Premiera: 05/06/2026



„Opiekunka”



Młody chłopiec szpiegując swoją opiekunkę odkrywa, że należy ona do satanistycznej sekty.

Premiera: 05/06/2026



„40-letni prawiczek”



Nieśmiałemu 40-letniemu prawiczkowi wpada w oko samotna matka. Koledzy z pracy postanawiają pomóc mu ją poderwać.

Premiera: 05/06/2026



„The Alto Knights”



W burzliwych latach 50. dwaj wpływowi bossowie nowojorskiego półświatka - Frank Costello i Vito Genovese - wchodzą w brutalny konflikt o dominację nad miastem.

Premiera: 06/06/2026



„Mundial 1994: Powrót Brazylii do chwały”



Dokument o drodze reprezentacji Brazylii na Mistrzostwa Świata w 1994 r., zawierający wywiady i niepublikowane wcześniej nagrania zarejestrowane przez samych piłkarzy.

Premiera: 07/06/2026

