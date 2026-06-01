Prime Video rozpieszcza widzów. Gorące premiery na czewiec

Czerwiec na Prime Video zapowiada się wyjątkowo różnorodnie. Platforma przygotowała mieszankę serialowych hitów, romantycznych historii, thrillerów i lekkich produkcji idealnych na początek lata.

Prime Video. Premiery filmów i seriali w czerwcu 2026

Wśród premier nie zabraknie zarówno wyczekiwanych powrotów popularnych tytułów, jak i zupełnie nowych filmów, które trafią do widzów krótko po debiucie kinowym lub zadebiutują od razu w streamingu.

W nadchodzących tygodniach widzowie ponownie odwiedzą farmę Jeremy’ego Clarksona, zanurzą się w nostalgicznej historii miłosnej inspirowanej bestsellerową powieścią Carley Fortune i zobaczą kilka głośnych filmowych nowości. Dodatkowo Prime Video przypomni kultowy świat Elle Woods, przygotowując widzów na premierę serialu „Elle”, która odbędzie się już na początku lipca.

Już od początku czerwca na Prime Video będzie można ponownie obejrzeć filmy „Legalna blondynka”, „Legalna blondynka 2” oraz „Legalne blondynki”. To element przygotowań do premiery serialu „Elle”, która odbędzie się 1 lipca. Nowa produkcja cofnie widzów do 1995 roku i pokaże przyszłą gwiazdę prawa jeszcze jako nastolatkę próbującą odnaleźć się w szkolnej rzeczywistości, pełnej pierwszych miłości, trudnych przyjaźni i mniej lub bardziej trafionych modowych decyzji.

Najważniejsze premiery czerwca 2925 na Prime Video

„Farma Clarksona”



Jedną z najważniejszych premier miesiąca będzie piąty sezon „Farmy Clarksona”, który zadebiutuje 3 czerwca. Tym razem Jeremy Clarkson będzie musiał zmierzyć się z kolejnymi wyzwaniami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa. W obliczu zmian wpływających na brytyjskie rolnictwo bohater postanawia wdrożyć nowoczesne rozwiązania, co prowadzi między innymi do pierwszej zagranicznej podróży Kaleba Coopera. Jak zwykle nie zabraknie humoru, nieprzewidzianych problemów i codziennych perypetii na farmie Diddly Squat.



„Legenda Vox Machiny”



Również 3 czerwca premierę będzie miał czwarty sezon animowanego hitu „Legenda Vox Machiny”. Akcja nowych odcinków rozgrywa się rok po wydarzeniach związanych z Chroma Conclave. Bohaterowie rozeszli się własnymi drogami, próbując odnaleźć swoje miejsce w świecie, jednak nowe zagrożenie zmusi ich do ponownego połączenia sił. Tym razem stawką będzie bezpieczeństwo całego królestwa.



Kadr z serialu „Każdy kolejny rok”



10 czerwca do biblioteki Prime Video trafi serial „Każdy kolejny rok”. Produkcja opowiada historię rozgrywającą się w ciągu sześciu lat i jednego tygodnia w malowniczym Barry’s Bay. To nostalgiczna opowieść o pierwszych miłościach, dojrzewaniu oraz decyzjach, które potrafią wpływać na całe życie. Serial powstał na podstawie bestsellerowej powieści Carley Fortune.



„Po twoim trupie”



10 czerwca widzowie zobaczą również film „Po twoim trupie”. Fabuła skupia się na małżeństwie, które wyjeżdża na wspólny urlop, aby ratować swój związek. Na miejscu okazuje się jednak, że każde z nich przyjechało z zupełnie innym zamiarem. Oboje planują pozbyć się współmałżonka. Produkcja łączy elementy thrillera psychologicznego, horroru i czarnej komedii.



„Wyspa umarłych”



19 czerwca premierę będzie miał film „Wyspa umarłych” z Daisy Ridley w roli głównej. Akcja rozgrywa się po katastrofie militarnej, która pozostawiła świat w stanie niepewności. Główna bohaterka wkracza do strefy kwarantanny, by odnaleźć zaginionego męża. Poszukiwania prowadzą ją jednak do odkrycia przerażającej tajemnicy. Produkcja zapowiadana jest jako postapokaliptyczny thriller, w którym granica między nadzieją a zagrożeniem staje się wyjątkowo cienka.



„Driver’s Ed”



Czerwcowe premiery zamknie „Driver's Ed", którego debiut zaplanowano na 26 czerwca. Film opowiada o grupie nastolatków, którzy kradną samochód do nauki jazdy i wyruszają w nieprzewidywalną podróż. Celem wyprawy jest pomoc młodemu chłopakowi w odzyskaniu ukochanej, która rozpoczęła studia. To historia o dorastaniu, pierwszych błędach i relacjach, które potrafią zaskoczyć bardziej niż szkolne egzaminy. Co, biorąc pod uwagę ludzką skłonność do podejmowania fatalnych decyzji w imię miłości, brzmi zaskakująco wiarygodnie.

