Przez pandemię przegapiliśmy ten genialny serial. „Dawno nie oglądałem czegoś takiego”

Przez to, co działo się na świecie, wiele genialnych seriali, które miały premierę w 2020 roku, zostało po czasie zapomnianych. Jednym z przykładów jest „W obronie syna”, jednosezonowy thriller, w którym zagrali Chris Evans i J.K. Simmons.

Serial ma wysokie oceny na Filmweb zarówno od widzów (7,6/10), jak i krytyków (7,2/10). „Kurde tak się wciągnęłam, że od razu cały naraz... ale trzyma w napięciu, dawno nie oglądałam czegoś takiego”; „Dawno nic mnie tak nie zostawiło z pytaniami. Bardzo wciąga, płynnie przechodzi się dalej i dalej. Wzrusza i zostawia w zamyśleniu”; „Tak dobrego serialu z gatunku thriller nie widziałem od dawna, świetny pod każdym względem. Najbardziej doceniam grę aktorską Chrisa Evansa”; „Wow. Jestem zachwycona”; „Serial jest rewelka. Pełen napięcia, sporo niewiadomych, aktorstwo super”; „Maksymalnie trzyma w napięciu. Naprawdę świetny!” – piszą o nim w sieci widzowie.

Ten miniserial – thriller z Chrisem Evansem został niesłusznie zapomniany. Maksymalnie trzyma w napięciu

Serial „W obronie syna” oparty jest na powieści Williama Landay’a z 2012 roku o tym samym tytule. Premiera produkcji odbyła się 24 kwietnia 2020 roku.

Kiedy Ben Rifkin, 14-letni uczeń gimnazjum, zostaje znaleziony zadźgany na śmierć w parku w Massachusetts, społeczność jest wstrząśnięta. Sprawą zajmuje się Andy Barber, główny prokurator miasta. Śledztwo jednak przybiera druzgocący obrót, gdy policja odkrywa, że Jacob, syn Barbera, zostawił odcisk palca na bluzie ofiary.

W rolach głównych występują: Chris Evans, Michelle Dockery, Jaeden Martell, Cherry Jones, Pablo Schreiber, Betty Gabriel, Sakina Jaffrey i J.K. Simmons.

8-odcinkowy miniserial „W obronie syna” obejrzycie teraz w całości na Apple TV+.

