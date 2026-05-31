Najlepsze seriale Netfliksa. Kiedyś były hitami, dziś nikt o nich nie pamięta

Netflix co miesiąc zasypuje widzów nowymi premierami, przez co nawet świetne seriale potrafią zniknąć z radarów szybciej, niż ktokolwiek zdąży je nadrobić. W cieniu największych hitów i globalnych fenomenów kryją się produkcje, które kilka lat temu wywoływały ogromne emocje, zbierały świetne recenzje i budowały wierne grono fanów – dziś jednak mało kto o nich pamięta. A szkoda, bo wiele z tych tytułów nadal potrafi wciągnąć bardziej niż najnowsze premiery.

Netflix jest pełen zapomnianych hitów. Oto seriale, które warto odkryć na nowo

„Dark”



Niezwykła saga rozgrywająca się we współczesnych Niemczech. Zaginięcie dwojga małych dzieci wydobywa na światło dzienne skrywane sekrety czterech rodzin i zaburzone relacje pomiędzy ich członkami. Wypadki przedstawione w dziesięciu godzinnych odcinkach przybierają nadprzyrodzony obrót niepozostający bez związku z wydarzeniami, które miały miejsce w miasteczku w 1986 r.



„Trzynaście powodów”



Hannah Baker popełnia samobójstwo, a jej znajomy dostaje trzynaście nagrań magnetofonowych, na których dziewczyna nagrała powody odebrania sobie życia.



„Mindhunter”



Jest rok 1979. Dwóch agentów FBI zostaje wyznaczonych, aby przesłuchać osadzonych w więzieniu seryjnych morderców i wykorzystać pozyskaną wiedzę do zamknięcia nierozwiązanych spraw.



„Ozark”



Doradca finansowy ucieka z rodziną z Chicago do Krainy Ozark w stanie Missouri, gdzie musi wyprać 500 milionów dolarów, by spłacić swój dług wobec bossa narkotykowego.



„Sense8”



Połączona parapsychicznie grupa ludzi musi ustrzec się przed tymi, którzy traktują ich jako zagrożenie dla całej cywilizacji i porządku świata.



„Altered Carbon”



Daleka przyszłość, gdzie świadomość można przenosić z ciała do ciała. Pewien buntownik zostaje przywrócony do życia, aby rozwiązać skomplikowaną sprawę morderstwa.



„Nawiedzony dom na wzgórzu”



Rodzina zmaga się z upiornymi wspomnieniami o swoim starym domu i wydarzeniach, które zmusiły ją do jego opuszczenia.



„Gambit królowej”



Mieszkająca w sierocińcu dziewczyna odkrywa swój wielki talent szachowy. Jednocześnie musi walczyć z uzależnieniem.



„The OA”



Siedem lat po zniknięciu z domu młoda kobieta powraca. Ma teraz jednak tajemnicze zdolności i rekrutuje pięcioro nieznajomych do pewnej tajnej misji.



„Niewiarygodne”



Gdy nastolatka mówi, że została zgwałcona, a potem odwołuje zeznania, dwie policjantki starają się ustalić, do czego naprawdę doszło.



„Ratched”



Młoda pielęgniarka pracująca w zakładzie psychiatrycznym zmienia nastawienie wobec pacjentów.



„Bodyguard”



Weteran wojny w Afganistanie zostaje osobistym ochroniarzem brytyjskiej minister spraw wewnętrznych. Agent nie podziela jednak poglądów pani polityk.



„Ruchome piaski”



W prywatnej szkole średniej dochodzi do strzelaniny. Podczas procesu uczennicy Mai Norberg wychodzą na jaw sekrety dotyczące feralnego dnia, a także jej relacji z Sebastianem Fagermanem i jego dysfunkcyjną rodziną.



„Bloodline”



Rodzeństwo Rayburn odkrywa sekrety związane ze swoją przeszłością, gdy ich brat powraca do domu.



„Alias Grace”



Pochodząca z Irlandii pokojówka zostaje oskarżona o zamordowanie swojego pracodawcy.



„House of Cards”



Francis Underwood jest bezwzględnym politykiem próbującym się zemścić na prezydencie, który pominął go przy obsadzeniu stanowiska sekretarza stanu.



„Specjalista od niczego”



Prywatne i zawodowe życie Deva - 30-letniego nowojorczyka próbującego przebić się w show biznesie jako komik oraz znaleźć miłość.



„Telefonistki”



Madryt, lata 20. Cztery kobiety z krajowej centrali telefonicznej uczą się pracy w nowoczesnym miejscu, szukając przy tym miłości i przyjaźni.



„Godless”



Okrutny zbrodniarz terroryzuje Dziki Zachód w poszukiwaniu byłego członka swojej bandy, który zaczął nowe życie w spokojnym miasteczku zamieszkanym przez same kobiety.



„The Get Down”



Nowy Jork, rok 1977. Na południowym Bronksie tworzy się historia. Utalentowani i pełni energii nastolatkowie postanawiają spełnić marzenia i wkroczyć do świata muzyki.



„Król tygrysów”



„Król tygrysów"

Serial dokumentalny opowiadający o podziemnym świecie hodowców wielkich kotów, w którym spotkać można najbardziej ekscentrycznych ze wszystkich ekscentryków.

