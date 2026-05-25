„Girls of Warsaw” – Prime Video ogłosił nowy polski serial! Kto w „obsadzie”?

Prime Video ogłosiło dziś swoją najnowszą lokalną produkcję oryginalną – serial dokumentalny „Girls of Warsaw”, który zadebiutuje w serwisie jeszcze w tym roku. Polscy widzowie zostaną zabrani do świata czterech czołowych polskich influencerek ukazując zarówno ich aktywność znaną z mediów społecznościowych, lecz przede wszystkim mniej znana stronę ich życia, pozostającą poza zasięgiem kamer i starannie wyselekcjonowanych treści. W sześcioodcinkowym serialu zobaczymy między innymi Jessicę Mercedes oraz Klaudię Sadownik. Pozostałe uczestniczki serialu zostaną ogłoszone w nadchodzących tygodniach.

Polska nowość na Prime Video. Opowie o influencerkach z Warszawy

„Girls of Warsaw” opowie o fenomenie jednej z najbardziej fascynujących, a zarazem niejednoznacznych i niezrozumianych współcześnie profesji. Serial z bliska przyjrzy się codzienności kobiet żyjących „na widoku”, pod nieustanną presją milionów obserwatorów. Kamera będzie towarzyszyć im zarówno w momentach spektakularnych sukcesów, jak i w chwilach zwątpienia, zmęczenia czy samotności – emocji i wydarzeń, których na co dzień nie widać w mediach społecznościowych.

Wśród bohaterek produkcji znajdzie się między innymi Jessica Mercedes – jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w świecie mody i influencer marketingu, która jako jedna z pierwszych w Polsce zbudowała markę osobistą o międzynarodowym zasięgu – oraz Klaudia Sadownik, znana z charakterystycznego poczucia humoru i dużego dystansu do siebie, której treści łączą stylizacje modowe, triki urodowe i humorystyczne obserwacje na temat branży influencerskiej.

Producentem serialu dla Prime Video jest Papaya Films. To kolejna współpraca Prime Video i Papaya Films po produkcjach dokumentalnych „Lewandowski – Nieznany”, „Kuba”, „Szczęsny” oraz serialu o Dorocie Rabczewskiej – „DODA”. Producentem serialu jest Kacper Sawicki, a showrunnerką Magda Smoleńska.

