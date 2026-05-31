Jeden z najmocniejszych thrillerów XXI wieku w telewizji. Wbija w fotel

Pytaniem, jak daleko człowiek jest w stanie się posunąć, kiedy traci dziecko. Widzowie po seansie pisali: „Rewelacja! Znakomicie dopracowany, co chwila mówiłam do siebie: wtf!? Dosłownie — labirynt. Uczta dla umysłu”, a krytycy bez większych wątpliwości nazwali film „kanonem współczesnego thrillera”.

„Labirynt”. Jak daleko jesteś w stanie się posunąć?

Bohaterem filmu jest Keller Dover, stolarz i ojciec rodziny, który stara się żyć według zasad wiary i przygotowywać na najgorsze. Nie ufa światu, dlatego buduje nawet schron w piwnicy swojego domu. Żadne środki ostrożności nie są jednak w stanie ochronić go przed tragedią, która nadchodzi niespodziewanie.

Pewnego dnia znika jego sześcioletnia córka Anna. Razem z nią przepada także jej przyjaciółka Joy Birch. Policja rozpoczyna śledztwo, ale kolejne godziny mijają, a rodzice nie dostają żadnych odpowiedzi. Jedynym tropem okazuje się tajemniczy samochód widziany w pobliżu miejsca zaginięcia dziewczynek.

Podejrzenia padają na Alexa Jonesa, miejscowego outsidera uznawanego przez wielu za dziwaka. Mężczyzna zostaje zatrzymany, jednak detektyw Loki nie znajduje dowodów pozwalających zatrzymać go w areszcie. Sprawa zaczyna się rozpadać, a Keller traci resztki cierpliwości.

Ojciec porwanej dziewczynki postanawia działać sam. Porywa Alexa i zaczyna brutalnie wymuszać na nim informacje o dzieciach. Z każdą kolejną sceną coraz bardziej przekracza granice moralności i człowieczeństwa. „Labirynt” pokazuje, jak rozpacz i strach mogą zmienić człowieka w kogoś zupełnie obcego.

Thriller, który nie daje odetchnąć. Już dziś w TVP

Film Denisa Villeneuve’a działa jak psychologiczna pułapka. Atmosfera gęstnieje z minuty na minutę, a widz razem z bohaterami zaczyna gubić się w tytułowym labiryncie tropów, niedopowiedzeń i emocji. To kino ciężkie, duszne i momentami wręcz niewygodne, ale właśnie dzięki temu zostaje w głowie na długo po napisach końcowych.

Ogromną siłą filmu są również role aktorskie. Hugh Jackman jako zdesperowany ojciec pokazuje jedną z najmocniejszych kreacji w swojej karierze, a Jake Gyllenhaal w roli detektywa Lokiego buduje postać niepokojącą i trudną do rozszyfrowania. Film „Labirynt” zostanie wyemitowany w niedzielę 31 maja o godz. 22:25 na antenie TVP 2.

