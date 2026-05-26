Ponad 50 nowych tytułów na Netflix w czerwcu! Seriale i filmy, o których trzeba pamiętać

Fanów mrocznych historii przyciągnie polski kryminał „Kolory Zła: Czerń”, w którym zaginięcie chłopca zmusza prokuratora (w tej roli Jakub Gierszał) do odkrycia sekretów z przeszłości. W filmie wystąpią również: Marianna Zydek, Andrzej Chyra, Robert Gonera, Barbara Ścibakówna i Piotr Żurawski. Ogromnych wrażeń dostarczy też drugi sezon hitu „Awatar: Ostatni władca wiatru”. Z kolei w thrillerze „Za wszelką cenę” – nowej ekranizacji powieści Harlana Cobena – skazany ojciec wpada na trop sugerujący, że jego zamordowany syn może żyć. Decyduje się na desperacką ucieczkę z więzienia, by odkryć prawdę. Na przeciwnym biegunie emocji znajdzie się komedia „Braciszek”, w której spokojne życie agenta nieruchomości granego przez Johna Cenę, wywraca się do góry nogami za sprawą jego nieprzewidywalnego brata. Zobaczymy też „Biurowy romans” – pikantną komedię romantyczną z Jennifer Lopez i Brettem Goldsteinem o dwójce pracoholików, którzy wywołują totalny chaos, idąc za głosem serca. Czerwcowy repertuar dopełni dokument „Poldi”, w którym Lukas Podolski po raz pierwszy tak szczerze opowie o swojej karierze, życiu poza boiskiem i planach na przyszłość. Fanów true crime zaciekawi z kolei dokument o śledztwie ws. morderstwa Rachel Nickell, które zmieniło Wielką Brytanię.

Pełną rozpiskę nowości w czerwcu na Netflix znajdziecie poniżej. Zapiszcie ją sobie i wracajcie do niej zawsze, kiedy będziecie potrzebować inspiracji na wieczór z dobrymi serialami i filmami.

Pełna rozpiska nowych tytułów na Netflix w czerwcu 2026. Premiery dzień po dniu

„Michael Jackson: Werdykt”



Ten 3-częściowy serial dokumentalny, opowiedziany przez kluczowych uczestników procesu obecnych na sali sądowej, odsłania kulisy sprawy Michaela Jacksona i przygląda się jego owianemu kontrowersjami dziedzictwu.

Premiera: 03/06/2026



„Poldi”



Od ulicznego gracza do mistrza świata, od dziecka polskich imigrantów do „Księcia Poldiego” z Kolonii — Lukas Podolski zapisał się złotymi zgłoskami w historii niemieckiego futbolu, a przy okazji został bohaterem tłumów, który do dzisiaj jest jednym z najbardziej uwielbianych i autentycznych piłkarzy w Niemczech. Choć nadal zawodowo gra w Polsce, to z sukcesem odnajduje się także jako biznesmen. Dokument Netflix o Lukasie Podolskim opowiada o kresie jego futbolowej kariery i odsłania nieznane karty z życia wyjątkowego człowieka oraz sportowca.

Premiera: 04/06/2026



„Morderstwo Rachel Nickell”



W 1992 roku młoda matka została zabita w biały dzień na błoniach Wimbledon Common w Londynie, a jedynym świadkiem zbrodni było jej dwuletnie dziecko. Ten wciągający film dokumentalny nominowanej do nagrody BAFTA reżyserki Lucy Bowden bada wstrząsające prawdziwe wydarzenia, na których kanwie powstał serial dramatyczny „Jedyny świadek”. Poprzez niepublikowane wcześniej nagrania archiwalne, wypowiedzi członków rodziny i opinie czołowych ekspertów medycyny sądowej dokument przygląda się wieloletniemu śledztwu policji i ujawnia, jak mocno nagłośnione, lecz partacko prowadzone dochodzenie doprowadziło do oskarżenia niewłaściwego człowieka, zanim zdumiewający przełom w sprawie na nowo rozniecił walkę rodziny o sprawiedliwość ponad dekadę później.

Premiera: 04/06/2026



„Maa Behen”



Gdy kłopoty pukają do drzwi, matka i jej skłócone córki próbują zatuszować zbrodnię we wścibskiej społeczności, gdzie żaden sekret nie jest bezpieczny.

Premiera: 04/06/2026



„Fanki z nocnej zmiany”



Przyjaźń dwóch fanek popu zostaje wystawiona na próbę, gdy szansa wyjazdu do Korei na koncert ulubionej grupy zaciera granicę między oddaniem a obsesją.

Premiera: 04/06/2026



„Jedyny świadek”



Opowieść o doświadczeniach Alexa i André Hanscombe’ów, którzy próbują poradzić sobie z doświadczeniem traumy wywołanej brutalnym aktem przemocy. Gdy w 1992 r. Rachel Nickell pada ofiarą mordercy na Błoniach Wimbledonu, André z dnia na dzień zostaje samotnym rodzicem. Wówczas postanawia odłożyć na bok swój żal i ból oraz postawić syna Alexa — jedynego naocznego świadka ataku — w centrum własnego świata. Od tego czasu André zaczyna żyć kierowany tylko jednym pragnieniem, jakim jest zapewnienie dobrostanu pokiereszowanemu emocjonalnie chłopcu, czego nie ułatwiają mu szukające sensacji media i coraz bardziej zdesperowana policja. Serial „Jedyny świadek” to historia o tym, jak ojcu i synowi postawionym w obliczu niewyobrażalnej tragedii udało się przejść drogę wiodącą z ciemności do światła.

Premiera: 04/06/2026



„Meksyk 1986”



Przesiąknięta satyrą i czarnym humorem opowieść o tym, jak Meksykanom udało się zorganizować Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 1986. Ta szaleńcza sztuka nie byłaby możliwa, gdyby nie słynna meksykańska pomysłowość i zaradność.

Premiera: 05/06/2026



„Kobieta z portu”



Film opowiada o śledztwie prowadzonym przez detektyw Annę Ripoll (Candela Peña). W barcelońskim porcie znajduje ona związaną i zakneblowaną kobietę (Ana Rujas), która nie wie, jak się tu znalazła i kim jest. Annie pomaga detektyw Quique Zárate (Pol López) i razem ścigają się z czasem, aby poznać tożsamość ofiary i tajemnice kryjące się w jej pamięci.

Premiera: 05/06/2026



„Biurowy romans”



Jennifer Lopez i Brett Goldstein w pikantnej komedii romantycznej o tajnym romansie biurowym i kłopotach, w jakie wpadają pracoholicy, gdy zaczynają myśleć sercem.

Premiera: 05/06/2026



„Dam ci lekcję”



Podnosząca na duchu historia Biura Ochrony Edukacji — instytucji powołanej ze śmiałą misją udzielania prawdziwych lekcji uczniom, nauczycielom i rodzicom, którzy odważą się przekroczyć granice. Działając czasami poza granicami prawa, ten zespół zrobi wszystko, aby przywrócić porządek w szkole.

Premiera: 05/06/2026



„Mundial 1994: Powrót Brazylii do chwały”



Dokument o drodze reprezentacji Brazylii na Mistrzostwa Świata w 1994 r., zawierający wywiady i niepublikowane wcześniej nagrania zarejestrowane przez samych piłkarzy.

Premiera: 07/06/2026



„Norwegia: Czarny koń”



Nowy, dwuczęściowy serial dokumentalny o sporcie przedstawia kulisy jednego z najbardziej emocjonujących wydarzeń w historii piłki nożnej — powrotu męskiej reprezentacji Norwegii na wielki turniej międzynarodowy po 26 długich, trudnych latach. Całe pokolenie zdążyło dorosnąć, odkąd Norwegia ostatni raz pojawiła się na takiej scenie, a wiara w sukces piłkarzy niemal całkowicie wygasła. Jednak teraz, z takimi gwiazdami światowego formatu jak Martin Ødegaard, Erling Haaland, Alexander Sørloth i Antonio Nusa pod wodzą trenera Ståle Solbakkena, drużyna wreszcie przełamała złą passę. Po znakomitym awansie Norwegowie zaczynają tegoroczny turniej jako czarny koń — mimo że trafili do jednej z najtrudniejszych grup, z byłymi mistrzami świata, Francją, oraz afrykańską potęgą, Senegalem.

Premiera: 09/06/2026



„Kolory Zła: Czerń”



Kolejny rozdział wciągającej sagi kryminalnej, będącej adaptacją bestsellerów Małgorzaty Oliwii Sobczak. Prokurator Leopold Bilski zostaje przeniesiony do pozornie spokojnego miasta na Kaszubach, gdzie zniknięcie kolejnego dziecka odsłania mroczne sekrety, a na światło dzienne wychodzą długo skrywane, niewygodne prawdy. Podążając tropem niepokojących znaków, psychologicznych zagadek i lokalnych legend, Bilski musi zmierzyć się z mrokiem czającym się pod pozornie idyllicznymi fasadami. To opowieść o wysokiej cenie, jaką trzeba zapłacić, stając twarzą w twarz ze złem ukrytym w zwyczajnej codzienności.

Premiera: 10/06/2026



„Opowieść o mojej rodzinie”, 2. sezon



To historia o mężczyźnie imieniem Fausto i ostatnim dniu jego życia. Historia o radości, pasji, miłości do dzieci i braku strachu przed przyszłością. To także historia miłości absolutnej i dramatycznego punktu zwrotnego, gdy trzeba podjąć doniosłą decyzję.

Premiera: 10/06/2026



„Outlast: Dżungla”



Nowy reality show Netflixa, w którym uczestnicy muszą przetrwać nie tylko w niebezpiecznej dżungli i trudnych warunkach natury, ale także zmierzyć się z psychologicznymi i społecznymi wyzwaniami tworzonymi przez innych graczy. Wraz ze zmieniającymi się sojuszami i coraz bardziej ryzykownymi strategiami pojawia się pytanie, kto okaże się wystarczająco odporny, sprytny i zdolny do współpracy, by zdobyć milion dolarów i wyjść zwycięsko z serca panamskiej dżungli.

Premiera: 10/06/2026



„Wiralowy hit”



Kota Shimura to uczeń liceum nękany przez szkolnych prześladowców i przytłoczony rachunkami medycznymi matki. Jego życie to jedna wielka porażka… Jednak pewnego dnia nieoczekiwanie los daje mu szansę. Gdy nagranie jego bójki z innym uczniem trafia do internetu i zostaje viralem, Kota uświadamia sobie, że może na tym zarobić. Tworzy kanał streamingowy i zaczyna odbijać się od dna.

Premiera: 11/06/2026



„Po złej stronie prawa”



Wciągający serial sądowy Netflixa autorstwa wielokrotnie nagradzanego reżysera Nottapona Boonprakoba („Szalony jednorożec”), zanurza widzów w zagmatwane niuanse tajskiego wymiaru sprawiedliwości. Głównym bohaterem jest Mek (Nat Kitcharit), idealistyczny młody prawnik, którego wrobiono w morderstwo syna Anana, wpływowego szefa policji. Pomimo wiary w sprawiedliwy proces sądowy Mek stopniowo odkrywa, że system niewiele ma wspólnego ze sprawiedliwością. W akcie desperacji bohater jest zmuszony przyjąć pomoc Jittri (Rhatha Phongam), pozbawionej skrupułów adwokatki, która wykorzystuje luki prawne i stosuje bezwzględne taktyki. W skorumpowanym systemie, w którym wiarygodne kłamstwo często jest bardziej przekonujące od prawdy, Mek zdaje sobie sprawę, że musi zaakceptować „złe” strategie Jittri, aby podjąć walkę z władzą, która wydaje się mieć w ręku wszystkie karty. W miarę jak Mek zagłębia się w moralnie niejednoznaczny świat, każde ustępstwo podważa jego przekonania i zakłóca działanie jego moralnego kompasu. Ostatecznie walka o potwierdzenie niewinności przeradza się w ważną podróż, która na zawsze zmieni jego postrzeganie sprawiedliwości.

Premiera: 11/06/2026



„Słodkie Magnolie”, 5. sezon



Serial o trzech przyjaciółkach (Maddie, Helen i Dana Sue) pochodzących z miasteczka Serenity w Karolinie Południowej, gdzie wszyscy wszystkich znają i wszystko o sobie wiedzą.

Premiera: 11/06/2026



„Instynkt macierzyński”



Policja zatrzymuje kobietę, która twierdzi, że właśnie urodziła. Ale dziecko — ani krew — nie należą do niej. Na oczach widzów rozpada się misternie utkana sieć kłamstw.

Premiera: 12/06/2026



„Poligamista”



Jonasi Gomora zbudował bankowe imperium od podstaw. Po drodze podjął jednak szereg decyzji, które mocno skomplikowały mu życie prywatne. Teraz przychodzi mu się ze wszystkim rozliczyć i przejrzeć w lustrze, a raczej gabinecie luster trzymanych przez jego żony i kochanki.

Premiera: 12/06/2026



„Jestem Frankelda”



Meksyk, XIX wiek. Frankelda jest utalentowaną pisarką, której mroczne powieści są traktowane z lekceważeniem, ale ona nie poddaje się mimo licznych prób uciszenia jej głosu. Kiedy jednak trafia do swojej podświadomości, stworzone przez nią potwory ożywają. Jej przewodnikiem zostaje Herneval –udręczony książę uwięziony między snami i koszmarami. Frankelda musi przywrócić równowagę między fikcją a rzeczywistością, zanim dojdzie do upadku obu światów. W międzyczasie złowrogi pisarz Procustes i jego wspólnicy spiskują, aby przejąć kontrolę. Frankelda i Herneval stają się sobie coraz bliżsi, a ich więź z jednej strony daje im siłę, a z drugiej jest dla nich przekleństwem. Aby napisać na nowo ich los, Frankelda musi zrozumieć miłość, która podważa egzystencję, i odzyskać swoją siłę jako narratorka — zanim mrok pochłonie jej wyobraźnię i ujawnią się prawdziwe monstra.

Premiera: 12/06/2026



„Ulubienice Ameryki: Cheerleaderki Dallas Cowboys”, 3. sezon



Śledź drogę cheerleaderek Dallas Cowboys od rekrutacji przez obóz treningowy po występy na meczach NFL. Które z dziewczyn dogonią marzenia i na stałe trafią do zespołu?

Premiera: 16/06/2026



„Za wszelką cenę”



Niewinny ojciec odsiadujący dożywocie za morderstwo własnego syna otrzymuje dowody, że jego dziecko być może nadal żyje — i musi wydostać się z więzienia, aby odkryć prawdę.

Premiera: 18/06/2026



„Wiadomości dla Isabelle”



Po śmierci siostry Jill zostawia na jej poczcie głosowej serię nagrań będących kroniką jej chaotycznego życia w San Francisco. Kiedy numer zostaje przypisany do kogoś innego, pewien agent nieruchomości z Austin zaczyna otrzymywać zabawne, pełne szczerych wyznań wiadomości.

Premiera: 19/06/2026



„Kolorowanka”



Oddany samotny ojciec przystosowuje się do życia po śmierci żony, wychowując jednocześnie syna z zespołem Downa.

Premiera: 19/06/2026



„Oaza”



„Oaza” to najbardziej luksusowy kurort wypoczynkowy w kraju — raj zarezerwowany dla najbogatszych rodzin, z prywatnymi plażami, strefami VIP i skuteczną ochroną. Idealne miejsce, by przeżyć najlepsze wakacje życia. Wszystko jednak rozpada się w jednej chwili, gdy policja wkracza do ośrodka, by zbadać tajemnicze zaginięcie. W tym ekskluzywnym miejscu każdy jest podejrzany — i nikt nie może go opuścić, dopóki nie zostanie znaleziony sprawca.

Premiera: 19/06/2026



„Ręką Dantego”



Uczony Nick, zatrudniony w celu potwierdzenia autentyczności dokumentu, kradnie go złodziejom i wraz z ukochaną Giuliettą odbywa symboliczną podróż od piekła ku rajowi.

Premiera: 24/06/2026



„Inna ja”, 3. sezon



Ada wraca do Ayvalık, by zacząć od nowa, lecz ktoś z jej przeszłości kieruje ją na inną drogę. Sevgi kwestionuje marzenie o rodzinie, a Leyla swój związek.

Premiera: 24/06/2026



„Awatar: Ostatni władca wiatru”, 2. sezon



Aktorska adaptacja popularnego serialu animowanego o Aangu, młodym Awatarze, który uczy się panowania nad czterema żywiołami — wodą, ziemią, ogniem i powietrzem — aby przywrócić równowagę w świecie, któremu zagraża przerażający Naród Ognia. W sezonie 2, po słodko-gorzkim zwycięstwie i uratowaniu Północnego Plemienia Wody przed inwazją Narodu Ognia, Awatar Aang, Katara i Sokka przegrupowują siły i wyruszają na kolejną misję, aby przekonać nieuchwytnego Króla Ziemi do pomocy w walce ze straszliwym Władcą Ognia Ozai.

Premiera: 25/06/2026



„Chris i Martina: Ostatni set”



Przez prawie dwie dekady Martina Navratilova i Chris Evert wyznaczały standardy w kobiecym tenisie. Grały w zupełnie różnych stylach, miały odmienne osobowości i filozofie, a ich rywalizacja przyciągała uwagę widzów na całym świecie i motywowała je wzajemnie do osiągania historycznych sukcesów. Wiele lat po ich ostatnim meczu życie postawiło przed nimi wyzwanie, z którym żadna z nich nie była w stanie sobie poradzić: w tym samym czasie zdiagnozowano u nich raka.

Premiera: 26/06/2026



„Braciszek”



Uporządkowany świat znanego agenta nieruchomości wywraca się do góry nogami, gdy w jego życiu pojawia się ekscentryczny młodszy brat.

Premiera: 26/06/2026



„Jackass – świry w akcji”



Johnny Knoxville oraz jego banda wykonują różnorodne akrobacje i gagi.

Premiera: 01/06/2026



„W blasku ekranu”



Życie dwojga nastolatków zaczyna się zmieniać, gdy ich ulubiony program telewizyjny zostaje odwołany.

Premiera: 01/06/2026



„Radio”



Trener szkolnej drużyny futbolowej zaprzyjaźnia się z niepełnosprawnym, czarnoskórym mężczyzną.

Premiera: 01/06/2026



„Walentynki”



Każdy dzień jest dobry na Walentynki! Wyłącznie gwiazdy, wyłącznie zabawa! Plejada aktorów zachwyca w tej zabawnej i ujmującej komedii romantycznej reżysera "Pretty Woman" i "Pamiętnika Księżniczki". Wątki się krzyżują, zderzają i zmieniają bieg w niezwykłym spojrzeniu na jeden dzień z życia miłości. Są zaręczyny. Są i kwiaty, które nie zostały wysłane. Jest wielki sekret, który w końcu zostaje ujawniony. Jest również "przyjadę i zrobię mu niespodziankę", które kończy się zupełnie odwrotnie. Są sprzeczki, pocałunki, złe zwroty akcji, dobre ruchy i moc innych zdarzeń. Nie ważne, czy jesteś właśnie ugodzony strzałą Amora, czy masz to już dawno za sobą. Teraz na pewno się zakochasz - w tym wyjątkowym filmie, w którym 19 gwiazd celebruje miłość.

Premiera: 04/06/2026



„Mała stopa”



Przygodowa animacja Mała Stopa przedstawia legendę o Wielkiej Stopie z zupełnie innej perspektywy, kiedy bystry, młody Yeti znajduje coś, co według niego nie istnieje — człowieka.

Premiera: 04/06/2026



„Diabli nadali”, sezony 1-9



Człowiek. Mit. Kierowca. Doug Heffernan (Kevin James), główny bohater serialu "Diabli nadali", uwielbia rządzić, jednak w domu to jego żona Carrie (Leah Remini) pociąga za wszystkie sznurki. Jako że miłość do Carrie jest silniejsza od wszystkich "męskich spraw", Doug pozwala na przerobienie swojej oazy męskości (z 70-calowym telewizorem) na pokój dla teścia, Arthura. To decyzja, której będzie żałował do końca swoich dni. Wolny czas Doug dzieli pomiędzy żoną a zabawami z kumplami. Zobacz prawdziwy komediowy hit, w którym spotkasz galerię niesamowitych postaci, od szalonych nowojorczyków po sąsiadów wariatów!

Premiera: 04/06/2026



„Umrzeć powtórnie”



Detektyw Mike Church poszukuje zaginionych osób. Wkrótce otrzymuje zlecenie, by odkryć tożsamość kobiety, która nie pamięta kim jest.

Premiera: 05/06/2026



„Rachel wychodzi za mąż”



Kym (Anne Hathaway, „Diabeł ubiera się u Prady") wraca do domu na ślub swojej siostry Rachel (Rosemarie Dewitt, serial "Mad Men"). Rozpoczyna się pełne muzyki i miłości doniosłe wydarzenie, na które przybywają liczni krewni i przyjaciele. Kym nie jest jednak w stanie oddać palmy pierwszeństwa pannie młodej. Wkrótce tłamszone w rodzinie napięcia zaczynają doprowadzać do wrzenia. Mimo, że weekend wypełniony zostaje kryzysami i konfliktami, odwaga i szczerość dwóch sióstr łączą rodzinę w celebracji. Rachel wychodzi za mąż to intymny i inspirujący portret dysfunkcyjnej rodziny starającej poradzić się z tragediami i nowymi początkami. To emocjonalna i czasem bardzo śmieszna podróż w głąb serca i ducha każdej międzyludzkiej relacji.

Premiera: 08/06/2026



„Droga powrotna”



Pogrążony w depresji Jack Cunningham, który przed laty zrezygnował z kariery sportowej, podejmuje się trenowania drużyny koszykarskiej swojej dawnej szkoły.

Premiera: 08/06/2026



„Gliniarze z Southland”, sezony 1-5



Southland to Los Angeles: piaszczyste plaże, rezydencje Bel-Air, gdzie handel narkotykami wymknął się spod kontroli. To miejsce, gdzie rekruci i weterani Departamentu Policji Los Angeles bezsilnie obserwują rosnącą przestępczość w mieście.

Premiera: 09/06/2026



„Keanu”



Komediowy duet Key & Peele jako Clarence i Rell, dwaj kuzyni zdecydowanie za mało cwani, by mieszkać w mieście. Gdy ukochany kotek Rella zostaje porwany, beznadziejnie grzeczni chłopcy muszą się wcielić w role bezwzględnych morderców, by przeniknąć do struktur gangu i odzyskać zwierzaka. Wkrótce walka o opiekę nad uroczym kotkiem przeradza się w wojnę, a mimowolni bohaterowie biorą sprawy w swoje ręce…

Premiera: 11/06/2026



„Finding Forrester”



William Forrester (Sean Connery) blisko cztery dekady temu napisał książkę, która przyniosła mu ogromną sławę i uznanie. Potem jednak słuch o nim zaginął. Mężczyzna żyje w samotności i przez wielu uważany jest za szaleńca. Pewnego dnia do jego domu zakrada się pewien marzący o pisaniu licealista Jamal Wallace (Rob Brown) i przez przypadek zostawia plecak pełen swojej twórczości. Forrester jest pod wrażeniem talentu młodego człowieka i staje się jego mentorem. Szybko jednak ich przyjaźń zostaje wystawiona na próbę.

Premiera: 18/06/2026



„Podróż w niepamięć”



Owdowiały Amadeus (Nick Nolte) jest coraz bardziej sfrustrowany tym, że z powodu choroby Alzheimera coraz gorzej pamięta bliskich. Wkrótce jednak wyrusza w niezwykłą podróż z wnuczką (Sophia Lane Nolte), która zabiera go do Wenecji, gdzie spędził swój miesiąc miodowy.

Premiera: 18/06/2026



„Dirty Dancing 2”



Rodzina Katey przeprowadza się na Kubę, gdzie dziewczyna bierze udział w konkursie tańca.

Premiera: 19/06/2026



„Zwycięskie losy Jerry'ego i Marge”



Oparta na faktach historia Jerry'ego i Marge Salbee, którzy wygrali na loterii, a pieniądze postanowili przeznaczyć na ożywienie swojego małego miasteczka.

Premiera: 19/06/2026



„Prawo i porządek: Sekcja specjalna”, sezony 12-16



Kierowana przez odważną i wrażliwą Kapitan Olivię Benson elitarna jednostka specjalna nowojorskiej policji prowadzi śledztwa i szuka sprawiedliwości w imieniu ofiar i ocalałych ohydnych zbrodni.

Premiera: 01/06/2026



„Opiekunka”



Młody chłopiec szpiegując swoją opiekunkę odkrywa, że należy ona do satanistycznej sekty.

Premiera: 05/06/2026



„40-letni prawiczek”



Nieśmiałemu 40-letniemu prawiczkowi wpada w oko samotna matka. Koledzy z pracy postanawiają pomóc mu ją poderwać.

Premiera: 05/06/2026



„The Alto Knights”



W burzliwych latach 50. dwaj wpływowi bossowie nowojorskiego półświatka - Frank Costello i Vito Genovese - wchodzą w brutalny konflikt o dominację nad miastem.

Premiera: 06/06/2026



„Duchy moich byłych”



Connor (McConaughey) kocha wolność, zabawę i kobiety... dokładnie w tej kolejności. Wizyta na ślubie młodszego brata zmienia jednak hierarchię wyznawanych przez niego wartości. Podczas uroczystości nawiedzają go dawne sympatie, m.in. najlepsza przyjaciółka panny młodej (Garner), porzucona wcześniej przez Connora. Duch Byłych Narzeczonych prowadzi Connora przez romantyczną historię w stylu "Opowieści wigilijnej" Karola Dickensa.

Premiera: 08/06/2026



„To skomplikowane”



Dwoje rozwodników decyduje się na podtrzymanie seksualnej relacji pomimo związków z nowymi partnerami.

Premiera: 18/06/2026



„Dexter”, sezony 1-8



Dexter prowadzi podwójne życie. Za dnia jest cenionym specjalistą ds. krwi w departamencie policji, a nocą zabija złoczyńców, którzy wymykają się organom sprawiedliwości.

Premiera: 18/06/2026



„Miami Vice”



Podający się za przemytników policjanci z Miami, Sonny Crockett i Ricardo Tubbs, podejmują niebezpieczną próbę infiltracji struktur międzynarodowego kartelu narkotykowego.

Premiera: 29/06/2026

