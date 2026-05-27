Masz Apple TV+? Te 27 seriali to absolutny top – kryminały i thrillery

Apple TV+ to platforma, którą docenia się dopiero wtedy, gdy zamiast przeklikiwać setki przeciętnych tytułów, trafiasz na jedną perełkę serialową za drugą. Wybraliśmy dla was 27 najlepszych obecnie seriali – thrillerów i kryminałów – które są dostępne w tym serwisie i które naprawdę są warte zarwanego wieczoru. Bez chaosu, bez przypadkowych hitów znikających po tygodniu — za to z produkcjami, przy których łatwo przypomnieć sobie, po co w ogóle płaci się za streaming. Te seriale będziecie chcieli polecić do oglądania swoim najbliższym. Sprawdźcie listę!

Ranking: 27 najlepszych seriali na Apple TV+. Tylko thrillery i kryminały

„Kobiety w błękicie”



Rok 1971, Meksyk. Cztery kobiety przeciwstawiają się ultrakonserwatywnym normom, dołączając do pierwszego kobiecego oddziału policyjnego. Odkrywają jednak, że to tylko chwyt, który ma odwrócić uwagę mediów od seryjnego mordercy. Tymczasem liczba ofiar rośnie, więc bohaterki zawierają pakt, żeby go schwytać.



„Pełna przyjemność gwarantowana”



Świeżo rozwiedziona mama trafia do świata juniorskiej ligi piłki nożnej i wpada w niebezpieczną spiralę szantażu i morderstw.



„Poszukując Alice”



Alice to reżyserka w średnim wieku, która nie potrafi się odnaleźć w roli statecznej matki i żony. Przypadkowe spotkanie z uwodzicielską scenarzystką sprawia, że Alice zacznie pożądać sukcesu - za wszelką cenę.



„Wcześniej”



Po tym, jak w tragicznych okolicznościach stracił żonę, psychiatra dziecięcy, dr Eli Adler, spotyka borykającego się z problemami chłopca, który wydaje się w niepokojący sposób powiązany z przeszłością Elia.



„Oddział Specjalny Echo 3”



Kiedy genialna naukowczyni Amber Chesborough znika na kolumbijsko-wenezuelskiej granicy, jej brat i mąż - komandosi z elitarnej jednostki Armii Stanów Zjednoczonych - postanawiają odnaleźć ją pośród wojny partyzanckiej. Odkrywają przy tym, że kobieta, którą kochają, może kryć tajemnicę.



„Obława”



Thriller konspiracyjny o jednej z najbardziej znanych, ale najmniej zrozumianych zbrodni w historii. Opowiada zdumiewającą historię polowania na Johna Wilkesa Bootha w następstwie zabójstwa Abrahama Lincolna, w momencie gdy los kraju wisi na włosku.



„Spod powierzchni”



Traumatyczne obrażenia głowy powodują u Sophie ekstremalny przypadek utraty pamięci. Próbując na nowo poskładać w całość swoje życie z pomocą męża i przyjaciół, zaczyna kwestionować prawdę na temat swojej pozornie idealnej egzystencji.



„Złodziej dragów”



Dwaj długoletni przyjaciele z Filadelfii okradają drobnych dilerów narkotykowych, udając agentów DEA. To idealny przekręt - do czasu. Robiąc nalot na niewłaściwy dom, lądują na celowniku ogromnego kartelu narkotykowego.



„Kartoteka policyjna”



W sercu Londynu anonimowe zgłoszenie wciąga dwoje błyskotliwych śledczych - młodą kobietę u progu kariery i wpływowego mężczyznę zdeterminowanego bronić swojego dobrego imienia - w walkę o naprostowanie błędnie wymierzonej przed laty sprawiedliwości.



„Truth Be Told”



Zanurz się w świat podcastów o prawdziwej zbrodni. Nowe dowody zmuszają podcasterkę (Octavia Spencer) do ponownego otwarcia sprawy o morderstwo, która uczyniła ją sławną. Aaron Paul gra mężczyznę, w którego niesłusznym skazaniu mogła mieć swój udział.



„Małpi biznes”



Były detektyw, a obecnie kontroler w branży gastronomicznej na południowej Florydzie zostaje wciągnięty w świat pełen chciwości i korupcji, gdy turysta znajduje odcięte ramię podczas wędkowania. Pojawia się też małpa.



„Kobieta z jeziora”



W 1966 roku, gdy zaginięcie małej dziewczynki wstrząsa całym Baltimore, losy dwóch kobiet splatają się, nieuchronnie zmierzając ku katastrofie.



„Droga do prawdy”



W wyniku eksplozji domu znika dziecko. Zaniepokojona sąsiadka łączy siły z prywatną detektywką, żeby je znaleźć. Kiedy zaczynają ujawniać sekrety i odkrywać wojskowy spisek, na sennych przedmieściach południowego Oksfordu rozpętuje się piekło.



„Połączenie oczekujące”



Powiązane ze sobą rozmowy telefoniczne – to za ich pośrednictwem ten przełomowy serial przedstawia tajemniczą historię grupy nieznajomych, których życie pogrąża się w chaosie w przeddzień apokaliptycznego wydarzenia.



„Ostatnia rubież”



Gdy samolot transportujący więźniów rozbija się w odległej dziczy na Alasce, uwalniając dziesiątki brutalnych przestępców, jedyny w regionie szeryf musi chronić miasteczko, któremu poprzysiągł służyć.



„Lśniące dziewczyny”



Kirby Mazrachi odkrywa, że niedawne morderstwo jest powiązane z brutalnym atakiem sprzed lat, który wpłynął na jej postrzeganie rzeczywistości. Łączy siły z doświadczonym reporterem Danem Velazquezem, by lepiej zrozumieć wciąż zmieniającą się teraźniejszość i skonfrontować się z przeszłością.



„Dym”



Kiedy śledczy ds. podpaleń niechętnie łączy siły z policyjną detektywką, ich wyścig w celu powstrzymania dwóch podpalaczy rozpoczyna pokrętną grę podejrzeń i tajemnic.



„Nowa konstelacja”



Po tragicznym wypadku na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej osamotniona astronautka wyrusza w heroiczną podróż na Ziemię, gdzie odkrywa, że najważniejsze elementy jej życia - w tym mała córka - uległy zmianie.



„Teheran”



Tamar jest hakerką i agentką Mosadu, która pod fałszywą tożsamością infiltruje Teheran, by pomóc zniszczyć irański reaktor jądrowy. Gdy jednak jej misja kończy się niepowodzeniem, Tamar musi zaplanować operację, która narazi na niebezpieczeństwo wszystkich jej bliskich.



„W powietrzu”



Gdy samolot lotu KA29 zostaje porwany podczas siedmiogodzinnej trasy z Dubaju do Londynu, Sam Nelson, doświadczony negocjator korporacyjny, próbuje wykorzystać swoje umiejętności, by uratować wszystkich na pokładzie. Czy ta ryzykowna strategia nie skończy się porażką?



„W obronie syna”



Wstrząsający thriller, w którym życie pewnej rodziny zostaje bezpowrotnie zniszczone wraz z oskarżeniem syna o zamordowanie kolegi z klasy.



„W tłumie”



Thriller psychologiczny rozgrywający się w 1979 r. na Manhattanie. Młody mężczyzna zostaje aresztowany za szokujące przestępstwo, a nietypowa śledcza musi rozwiązać kryjącą się za nim tajemnicę.



„Sprostowanie”



Gdy przy łóżku dziennikarki, która zbudowała swoją karierę na ujawnianiu występków, pojawia się intrygująca powieść, kobieta z przerażeniem odkrywa, że jest kluczową postacią dawnej historii, która ujawnia jej najmroczniejszy sekret.



„Kulawe konie”



Ten zabawny serial szpiegowski opowiada o dysfunkcyjnej grupie agentów MI5 i ich odrażającym szefie, słynącym ze złej sławy Jacksonie Lambie. Wspólnie próbują bronić Anglii przed wrogimi siłami, poruszając się w świecie szpiegowskich sztuczek.



„Czarny ptak”



Jimmy Keene, który właśnie rozpoczyna dziesięcioletnią odsiadkę, otrzymuje niezwykłą ofertę - jeśli zdoła zdobyć informacje od podejrzanego o zabójstwo Larry'ego Halla, będzie wolny. Wypełnienie tej misji staje się dla Jimmy'ego życiowym celem.



„Uznany za niewinnego”



Szokujące zabójstwo stawia na nogi prokuraturę w Chicago, gdy podejrzana staje się jedna z pracujących tam osób, którą następnie czeka walka o rodzinę.



„Rozdzielenie”



Mark zarządza zespołem pracowników, których wspomnienia związane z pracą i życiem osobistym zostały rozdzielone w wyniku zabiegu. Gdy po pracy zjawia się w jego życiu tajemniczy kolega, Mark zaczyna stopniowo odkrywać prawdę na temat ich zawodów. Czytaj też:

Ponad 50 nowych tytułów na Netflix w czerwcu! Seriale i filmy, o których trzeba pamiętaćCzytaj też:

Polski serial gangsterski i inne perełki. Wszyscy będziemy chcieli wykupić subskrypcję