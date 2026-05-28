5 nowych tytułów od dziś na streamingach. Wracają ulubieńcy Netfliksa

Oczywiście najwięcej nowości, jak niemal codziennie, ma Netflix. Wracają dwa ukochane przez widzów seriale i wpada nowy dokument o znanym piłkarzu. Na innych platformach obejrzymy głośny film z Zendayą i Robertem Pattinsonem, który niedawno przyciągnął do kin tłumy, a także ciekawy tytuł z Jenną Ortegą i Paulem Ruddem w głównych rolach. Poniżej znajdziecie pełną rozpiskę!

5 nowości od dziś na streamingach. Netflix ma dwie perełki

„Śmierć jednorożca” (SkyShowtime)



Elliott i Ridley śmiertelnie potrącają samochodem jednorożca, po czym zawożą jego ciało na odludzie do bogatego prezesa firmy farmaceutycznej.



„Zabijaj uważnie”, 2. sezon (Netflix)



Świetny prawnik Björn Diemel (Tom Schilling) nieoczekiwanie zostaje mordercą. Szukając równowagi pomiędzy pracą i życiem osobistym, by spędzać więcej czasu z córką i uratować swoje małżeństwo, bierze udział w treningu uważności. Trening przynosi obiecane — choć bardzo zaskakujące — rezultaty. Björn stosuje nowo poznane techniki w relacji ze swoim nowym klientem, Draganem Sergowiczem (Sascha Geršak) – brutalnym i bezkompromisowym szefem mafii – przez co zarówno policja, jak i cały mafijny klan zaczynają deptać mu po piętach. Pomimo napiętej sytuacji Björnowi udaje się zachować spokój i całkowicie przeorganizować życie. A jeśli kilka morderstw jest tym, czego potrzeba, aby rozwiązać problemy, to jest to przecież naturalną konsekwencją świadomej i przemyślanej życiowej przemiany.



„Cztery pory roku”, 2. sezon (Netflix)



Szóstka starych znajomych wyjeżdża na w zamyśle relaksujący weekend, po czym grupą wstrząsa wiadomość, że jedna z trzech par chce się rozejść. Psuje to nastrój całej ekipie, którą tworzą Kate (Tina Fey) i Jack (Will Forte), Nick (Steve Carell) i Anne (Kerri Kenney-Silver) oraz Danny (Colman Domingo) i Claude (Marco Calvani). Przez jeden rok towarzyszymy przyjaciołom podczas czterech wakacyjnych wyjazdów i oglądamy, jak smutne plany jednej z par zmieniają dynamikę grupy, wybudzają dawne problemy i generują nowe. Serial „Cztery pory roku”, którego twórcami są Tina Fey, Lang Fisher i Tracey Wigfield, to zabawny i wzruszający list miłosny do wieloletnich małżeństw i starych przyjaźni. Produkcja oparta jest na filmie z 1981 r. pod tym samym tytułem.



„Drama” (PlayNow)



Piękni, zamożni i zakochani. Ich zbliżający się ślub będzie jedynie postawieniem kropki nad "i". No chyba, że do niego wcale nie dojdzie. Na kilka dni przed ceremonią, na jaw wychodzi szokująca informacja o przeszłości przyszłej panny młodej, która stawia ją w bardzo mrocznym świetle. Czy przyszły pan młody znajdzie w sobie tyle miłości, wyrozumiałości i empatii, by zrozumieć i wybaczyć? A może tu nie ma nic do wybaczania? Może wystarczy zaakceptować fakt, że osoba, z którą chce się spędzić resztę życia jest po prostu kimś zupełnie innym niż nam się wydawało? Gdyby się nad tym spokojnie zastanowić, to może być nawet zabawne. Chyba, że okaże się niebezpieczne.



„Emi Martínez: Dzieciak, który potrafi zatrzymać czas” (Netflix)



Film, który odsłania prawdę kryjącą się za legendą – jak Emiliano, marzycielski chłopak z Mar del Plata, stał się „Dibu”, którego znamy dziś, czyli jednym z wielkich bohaterów argentyńskiej piłki nożnej. Film według scenariusza Hernána Casciariego i w reżyserii Gustavo Covy opowiada historię chłopca, który odkrywa, że potrafi zatrzymać czas i rozmawiać z piłką, przypominającą mu o nadchodzących wyzwaniach. Łącząc animacje stworzone przez Liniersa, materiały archiwalne oraz wywiady z przyjaciółmi, rodziną i kolegami z drużyny, film tworzy poruszającą i odważną opowieść o tym, jak dzięki wewnętrznej sile Emiliano zdobył wielką sławę i stał się inspiracją dla nowych pokoleń.Czytaj też:

