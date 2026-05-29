Nowości na Netflix od dziś. Trzy gorące premiery na weekend

Netflix nie zwalnia tempa i na koniec maja dorzuca trzy premiery, które pokazują, jak szeroki potrafi być dziś streamingowy repertuar. Od poruszającego sportowego dokumentu o jednym z największych tenisistów w historii, przez pełen emocji i luksusu młodzieżowy reality drama, aż po fascynującą podróż do złotej ery brazylijskiego futbolu — wśród dzisiejszych nowości każdy znajdzie coś dla siebie.

Mocne premiery piątkowe na Netflix. Wpadły trzy nowe tytuły

„Rafa”



Rafa z filmowym rozmachem odtwarza niezwykłą drogę Nadala, łącząc wypowiedzi osób, które znają go najlepiej — na korcie i poza nim — z niepublikowanymi materiałami odsłaniającymi kulisy legendy. Od pierwszych kroków w wieku trzech lat po powrót do rywalizacji w 2024 roku dokument ukazuje nie tylko ewolucję mistrza, lecz także fizyczne i emocjonalne koszty jego kariery, gdy raz po raz mierzy się ze swoim najtrudniejszym rywalem: własnym ciałem. Rafa pokazuje szczerą, wrażliwą twarz supergwiazdy, a każdy odcinek wykracza poza tenis, zgłębiając życie, historię i dziedzictwo bezprecedensowej ikony.



„Ekipa z Calabasas”



Grupa przyjaciół z dzieciństwa, byłych par i dawnych rywali wraca po studiach do Calabasas na wakacje, których nigdy nie zapomną. W domach i posiadłościach rodziców na zboczach kalifornijskich wzgórz muszą zmierzyć się z przytłaczającą rzeczywistością, nierozwiązanymi dramatami i niepewną przyszłością — zarówno w życiu, jak i w związkach. Cztery lata zdążyły ich od siebie oddalić, lecz nowe miłości, dawne konflikty i sekrety skrywane za bramami najbardziej pożądanego kodu pocztowego w Los Angeles w końcu wyjdą na jaw.



„Brazylia 1970: Trzecie mistrzostwo”



Ten wciągający miniserial odtwarza klasyczne zagrania i zakulisowe wydarzenia, które pozwoliły zbudować legendę jednej z najlepszych drużyn piłkarskich w historii. Zagłębiamy się w nim w emocje, obawy i wyzwania, które towarzyszyły reprezentacji Brazylii podczas jej przygotowań do mistrzostw świata w roku 1970 i w trakcie samej imprezy. Tłem opowieści jest jeden z najbardziej niezwykłych okresów w historii Brazylii — reżim wojskowy dociskał wtedy obywateli z siłą równie mocną jak presja, jaką ci wywierali na swoich piłkarzy, którzy za wszelką cenę chcieli godnie reprezentować kraj na boisku.Czytaj też:

