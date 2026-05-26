Polski serial gangsterski i inne perełki. Wszyscy będziemy chcieli wykupić subskrypcję

Czerwiec to jeden z najpiękniejszych momentów w roku – koniec szkoły, początek wakacyjnych wyjazdów i sezon na truskawki w pełni. SkyShowtime umila ten czas dodatkową rozrywką, zapraszając na miesiąc pełen premier – zarówno serialowych, jak i filmowych. Debiutuje sporo dobrze zapowiadających się tytułów. Obejrzymy kilka nowych seriali, w tym polski kryminał o młodym prawniku, który po zabójstwie brata zostaje wciągnięty do rodzinnego gangu. W głównych rolach pojawią się między innymi Kamil Szeptycki, Andrzej Grabowski, Mateusz Kmiecik i Sylwia Gola. Z nowym sezonem powraca też hit SkyShowtime z Michaelem Fassbenderem. Na miłośników kina czekają również hollywoodzkie produkcje, takie jak „Bugonia”, „Kochanie, nie” czy „The Wicked: Na dobre”. Pełną listę premier znajdziecie poniżej!

Nowości na SkyShowtime w czerwcu. Trudno będzie nie wykupić subskrypcji

„Trio”



Oryginalny szwedzki serial dramatyczny Trio powstał na podstawie bestsellerowej powieści Johanny Hedman. Hugo jest mężczyzną w średnim wieku, gdy odnajduje go młoda dziewczyna - owoc związku pary, z którą przed laty żył w relacyjnym trójkącie. Spotkanie sprawia, że przenosi się myślami do czasów, gdy tuż przed rozpoczęciem studiów przeprowadził się do Sztokholmu i zamieszkał z rodziną Stillerów. To tam poznał Thorę oraz jej nieodłącznego partnera Augusta. Hugo został wówczas wciągnięty w skomplikowaną i pełną pasji relację, która na zawsze zmieniła jego życie. Dwie dekady później przeszłość wciąż nie daje o sobie zapomnieć. Czy Hugo w końcu odważy się odzyskać wszystko, co utracił? W serialu występują: August Wittgenstein, Felix Sandman, Seth Manteus, Rebecka Harper oraz Nina Zanjani.

Premiera: 1 czerwca



„Morfeusz”



Serial opowiada historię Piotra Leyera, młodego prawnika i przykładnego ojca, który po brutalnym zabójstwie brata zostaje wciągnięty w świat rodzinnego gangu, od którego całe życie próbował się odciąć. Zbieg nieprzewidzianych okoliczności stawia go na czele organizacji, którą wcześniej kierował jego brat, a jeszcze wcześniej ojciec. Ku zaskoczeniu wszystkich Piotr doskonale odnajduje się w półświatku, a jego skuteczność oraz bezwzględność szybko przynoszą mu szacunek i władzę. Pozornie zwyczajny mąż i ojciec stopniowo przekracza kolejne granice moralne.

Premiera: 2 czerwca



„Ligas”



Błyskotliwy prawnik Lorenzo Ligas, znany ze swojego ironicznego i kontrowersyjnego stylu bycia, mierzy się z nagłym załamaniem kariery. Skandal zmusza go do opuszczenia prestiżowej kancelarii, w której był wspólnikiem. Zdeterminowany Lorenzo podejmuje się prowadzenia skomplikowanych i głośnych spraw, by odzyskać status gwiazdy na mediolańskiej scenie prawniczej. Do tego przydaje mu się umiejętność rozgryzania ludzi na podstawie ich zachowania, sposobu mówienia i ubioru. Jednak, gdy Lorenzo zaczyna na nowo rozkoszować się smakiem sukcesu, komplikuje się jego życie prywatne – była żona występuje o wyłączną opiekę nad ich ośmioletnią córką.

Premiera: 11 czerwca



„Rosa Elettrica”



Niecodzienna współpraca agentki programu ochrony świadków oraz przestępcy staje się punktem wyjścia do pokazania pasjonującego pościgu, który poddaje w wątpliwość tradycyjne postrzeganie dobra i zła. Policjantka otrzymuje zadanie ochrony młodego handlarza narkotyków — szefa gangu, który zgodził się pójść na współpracę z organami ścigania. Gdy odkrywa, że jej przełożeni są w zmowie i chcą dopaść informatora, oboje zostają zmuszeni do wspólnej ucieczki przed tymi, którzy pragną jego śmierci.

Premiera: 18 czerwca



„SkyMed”



Życie, śmierć i dramat, który rozgrywa się na wysokości 6 tysięcy metrów. W serialu SkyMed przeplatają się ze sobą burzliwe losy bohaterów i ryzykowne akcje ratunkowe. Śledzimy w nim sukcesy, złamane serca i codzienne zmagania początkujących pielęgniarzy oraz pilotów śmigłowców medycznych w odległych rejonach północnej Kanady. Bohaterowie zostają rzuceni na głęboką wodę i są zdani wyłącznie na siebie. Czwarty sezon to osiem odcinków, w których można zobaczyć niesienie pomocy pośród gęstej dziczy, rwących potoków i na odizolowanych terenach. Czyli wszędzie tam, gdzie dotarcie z pomocą graniczy z cudem. Pojawienie się nowych, niedoświadczonych pilotów i ratowników destabilizuje grupę. Liderzy zaczynają tracić kontrolę, nowicjusze sprawdzają, jak daleko mogą się posunąć, a emocje często biorą górę nad utartymi procedurami.

Premiera: 15 czerwca



„Agencja”, 2. sezon



Serial The Agency (Agencja) przedstawia losy Martiana (Michael Fassbender), agenta CIA, żyjącego pod podwójną przykrywką. Jego ukochana, Samia (Jodie Turner-Smith), jest więźniem politycznym w Sudanie. Martian nie cofnie się przed niczym, by ją uratować – nawet jeśli będzie to oznaczać zdradę. Jedynym wyjściem jest jeszcze głębsze uwikłanie się w niebezpieczną grę. Aby uratować miłość, życie i swoją misję, Martian musi postawić wszystko na jedną kartę. W serialu występują również Jeffrey Wright i Richard Gere.

Premiera: 22 czerwca



„Prisoner”



Młoda i zawsze kierująca się zasadami funkcjonariuszka więzienna Amber Todd (Izuka Hoyle) otrzymuje zadanie, by eskortować Tibora (Tahar Rahim) - niebezpiecznego, nieprzewidywalnego i bardzo ważnego więźnia. Ma on trafić przed sąd i zeznawać przeciwko Pegasusowi, potężnej organizacji przestępczej. Kiedy ich konwój zostaje brutalnie napadnięty, Amber i Tibor zmuszeni są do ucieczki i współpracy, aby przeżyć i dotrzeć na czas do celu. W trakcie podróży ich relacja przechodzi burzliwe momenty, a stawka cały czas rośnie, ponieważ mafia robi wszystko, aby ich znaleźć. Amber nie może ufać nikomu, zwłaszcza zabójcy, z którym jest skuta kajdankami. Musi jednak zmierzyć się z najtrudniejszym pytaniem: jakie granice moralne jest gotowa przekroczyć, by ratować to, co jest dla niej najdroższe?

Odcinek finałowy: 4 czerwca



„Bugonia”



Nominowany do Oscara film Bugonia to niesamowity remake południowokoreańskiej komedii science fiction „Save the Green Planet!”. W rolach głównych występują laureatka Nagrody Akademii Filmowej Emma Stone oraz nominowany do Emmy Jesse Plemons. Za reżyserię odpowiada wielokrotnie wyróżniany Yorgos Lanthimos. Bugonia opowiada historię dwóch mężczyzn ogarniętych obsesją na punkcie teorii spiskowych. Porywają oni wpływową dyrektor generalną wielkiej korporacji, gdyż uważają, że jest ona kosmitką planującą zniszczenie Ziemi.

Premiera: 13 czerwca



„Wicked: Na dobre”



Finałowy rozdział dwuczęściowej historii rozpoczyna się w chwili, gdy Elphaba i Glinda są ze sobą skłócone i muszą mierzyć się z konsekwencjami swoich wyborów. Elphaba (Cynthia Erivo), określana teraz jako Zła Czarownica z Zachodu, żyje na wygnaniu i kontynuuje walkę o ujawnienie prawdy o Czarnoksiężniku. W tym samym czasie Glinda (Ariana Grande) staje się olśniewającym symbolem dobra, pławi się w blasku sławy i popularności. Do ich życia z impetem wkracza dziewczyna z Kansas. Jeśli chcą dokonać przemiany samych siebie oraz całej krainy Oz, Elphaba i Glinda muszą się zjednoczyć i zaakceptować swoje wybory oraz słabości.

Premiera: 20 czerwca



„Kochanie, nie!”



Ta czarna komedia opowiada o losach Honey O’Donahue, prywatnej detektyw z małego miasteczka. Angażuje się ona w sprawę serii zagadkowych zgonów powiązanych z tajemniczym kościołem. Autorami scenariusza są laureat Oscara® Ethan Coen oraz Tricia Cooke – montażystka, a także jego partnerka na planie i w życiu prywatnym. Ten duet jest znany m.in. z produkcji „Żegnajcie laleczki”. W filmie wystąpili: Margaret Qualley, Chris Evans oraz nominowana do nagrody Emmy® Aubrey Plaza.

Premiera: 22 czerwca

