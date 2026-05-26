5 hitów prosto z kina trafiło na HBO Max. Gigantyczna oglądalność w Polsce

Jeszcze niedawno można było oglądać je w kinach, a dziś błyskawicznie wspinają się na listę TOP 10 HBO Max. Wśród najgłośniejszych nowości są filmy, o których było głośno jeszcze przed premierą — od emocjonalnych historii o relacjach i współczesnej miłości, przez mocne dramaty, aż po kino akcji z gwiazdorską obsadą. To właśnie te świeże kinowe premiery teraz robią największą furorę w serwisie i przyciągają widzów od pierwszych minut. Przejrzyj listę filmów, które Polacy masowo teraz oglądają na HBO Max.

„Westhampton”



Dręczony wspomnieniem wypadku z czasów liceum filmowiec wraca do domu, by zmierzyć się ze starymi przyjaciółmi.



„La Grazia”



Mężczyzna, który mimo upływu lat wciąż nie potrafi wybaczyć zmarłej żonie zdrady. Ojciec, który nie umie odnaleźć drogi do swojej córki. Powszechnie szanowany mąż stanu, na którego barkach spoczywa nie tylko los całego kraju, ale i życie dwojga skazanych na dożywocie. Wreszcie pełen sprzeczności człowiek, który nie potrafi wybaczyć sobie ani innym i wciąż zadaje pytanie: do kogo należą nasze dni?



„Materialiści”



Lucy jest przebojową swatką z Nowego Yorku. Dzięki jej pracy udało się związać wiele szczęśliwych par. Lucy ma bardzo duże oczekiwania w stosunku do mężczyzn. Pewnego dnia poznaje idealnego mężczyznę, który spełnia wszystkie jej wymagania (Pedro Pascal, serial "The Last of Us", "Gladiator II"), ale jednocześnie zaczyna kwestionować, co tak naprawdę stanowi idealne dopasowanie, gdy jej były chłopak (Chris Evans, seria "Avengers", "Kapitan Ameryka") ponownie ją zauroczy.



„Fachowiec”



Levon Cade (Jason Statham) porzucił karierę odznaczanego wojskowego, który uczestniczył w tajnych operacjach, żeby wieść proste życie robotnika budowlanego. Kiedy jednak córka szefa, która jest dla niego jak rodzina, zostaje porwana przez handlarzy ludźmi, postanawia sprowadzić ją do domu. Poszukiwania wiodą go do świata zepsucia znacznie większego, niż był sobie w stanie wyobrazić.



„Panna młoda!”



Samotny potwór Frankensteina (Bale) udaje się w latach 30. XX wieku do Chicago. Tam prosi dokonującą przełomowych odkryć badaczkę, doktor Euphronious (pięciokrotnie nominowana do Oscara Annette Bening), o stworzenie mu towarzyszki. Wspólnie ożywiają zamordowaną młodą kobietę i tak oto rodzi się panna młoda (Buckley). Następstw tego czynu żadne z nich nie mogło przewidzieć. Są to morderstwa, zaborczość, nieokiełznany i radykalny ruch kulturowy oraz dziki i szalony romans dwójki wyrzutków!Czytaj też:

