Nowość z oceną 7,6/10. Widzowie zachwyceni serialem

Mowa o serialu „Testamenty”, nowej adaptacji powieści Margaret Atwood, będącej kontynuacją głośnej „Opowieści podręcznej”. Przypomnijmy, bazowy serial opowiadał o niedalekiej przyszłości, w której narodziny stały się rzadkością, a władzę w Stanach Zjednoczonych przejęła pseudochrześcijańska junta. Kobiety płodne zmuszono do bycia surogatkami uprzywilejowanych rodzin, a nieposłuszeństwo jest karane w okrutny sposób. Produkcja zdobyła natychmiastowe uznanie i zyskała fanów na całym świecie, a czerwone kostiumy w nim wykorzystane stały się symbolem praw kobiet. Pierwszy sezon produkcji zdobył osiem nagród Emmy, w tym za najlepszy serial dramatyczny oraz najlepszą aktorkę w serialu dramatycznym dla Elizabeth Moss. Wszystko wskazuje na to, że nowy rozdział tej opowieści będzie równie ceniony przez widzów.

„Testamenty” – serial, który pokochał już cały świat

Kilka lat po wydarzeniach z „Opowieści podręcznej” akcja przenosi widzów do dystopijnej teokracji Gilead. Serial przedstawia losy dwóch nastolatek – posłusznej i pobożnej Agnes oraz Daisy, nowo przybyłej konwertytki spoza granic Gileadu. Poruszając się po zdobionych korytarzach elitarnej szkoły przygotowawczej dla przyszłych żon, Agnes i Daisy muszą stawić czoła surowym zasadom. W szkole Ciotki Lydii posłuszeństwa wymaga się bowiem bezwzględnie i tłumaczy je boskim prawem. Mimo to więź nastolatek staje się katalizatorem, który wywróci ich przeszłość, teraźniejszość i przyszłość do góry nogami. W obliczu narzucanych małżeństw i życia w całkowitym podporządkowaniu, nastolatki będą zmuszone szukać sojuszników, by zawalczyć o swoją wolność.

W serialu występują: Ann Dowd, Chase Infiniti, Lucy Halliday, Mabel Li, Amy Seimetz, Brad Alexander, Rowan Blanchard, Mattea Conforti, Zarrin Darnell-Martin, Eva Foote, Isolde Ardies, Shechinah Mpumlwana, Birva Pandya oraz Kira Guloien.

Cały 1. sezon serialu „Testamenty” obejrzycie na platformie Disney+.

Czytaj też:

4 najlepsze seriale gangsterskie na HBO Max. Polski tytuł w czołówceCzytaj też:

Nowy 6-odcinkowy thriller zmierza do sieci. Zapowiada się niesamowicie