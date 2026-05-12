Najlepsze nowe seriale kryminalne w sieci – 50 perełek z najwyższymi notami

Mroczne zagadki, seryjni mordercy, śledztwa pełne zwrotów akcji i bohaterowie, którym trudno zaufać – seriale kryminalne od lat należą do najchętniej oglądanych produkcji na streamingach. Wybraliśmy 50 najlepszych nowych tytułów z tego i ubiegłego roku, które zdobyły najwyższe oceny widzów i krytyków. W naszym rankingu podpowiadamy nie tylko, co warto obejrzeć, ale też gdzie znaleźć te serialowe perełki – od Netfliksa i Max po Disney+, Apple TV+ czy Prime Video.

Ranking: 50 najwyżej ocenianych nowych seriali kryminalnych w sieci. Tu je obejrzycie

„Wyrok śmierci”



Kiedy uczciwy funkcjonariusz, który był świadkiem bezwzględnej korupcji w murach więzienia, przyjmuje pracę w zakładzie Tihar, poprzysięga sobie, że zaprowadzi w nim porządek.

(Na Netflix)



„To nie jest zagadka kryminalna”



Anglia, 1936 rok. Młodzi artyści z kręgu surrealistów, wśród nich René Magritte i Salvador Dalí, spotykają się na prywatnej wystawie w okazałym majątku West Dean. Gdy dochodzi do szokującego morderstwa, na miejsce przybywa Scotland Yard, a posiadłość zostaje odcięta od świata.

(Na Canal+)



„Prisoner”



Młoda strażniczka więzienna eskortuje kluczowego świadka, który ma zeznawać przeciwko swojej organizacji przestępczej. Podczas ryzykownej podróży rodzi się między nimi nieoczekiwana relacja.

(Na SkyShowtime)



„Władcy Rio”



Opowieść o brazylijskiej mafii, łącząca cechy kryminału i dramatu rodzinnego, mocno doprawiona niepowtarzalną atmosferą Rio de Janeiro.

(Na Netflix)



„Lwice”



Kiedy życie doprowadza je na skraj desperacji, cztery kobiety stwierdzają, że jedynym wyjściem jest stworzenie gangu, kradzież broni i napadanie na banki.

(Na Netflix)



„Patience”



Patience kataloguje dowody w archiwum wydziału policyjnego w Yorkshire. Ma wyjątkowy talent do analizowania miejsc zbrodni. Zostaje dostrzeżona przez Metcalfa, co otwiera przed nią zupełnie nowe możliwości.

(Na Canal+)



„Ja, Jack Wright”



Pozorna samobójcza śmierć wpływowego biznesmena Jacka Wrighta wstrząsa jego rodziną. Gdy żony i dzieci walczą o majątek, nieustępliwy detektyw rozpoczyna śledztwo - odkrywając szokującą prawdę o tej zamożnej familii.

(Na HBO Max)



„Amsterdam Empire”



Kiedy romans Jacka wychodzi na światło dzienne, jego żona Betty knuje niecny plan, aby odebrać mu to, co kocha najbardziej - imperium coffeeshopów Szakal.

(Na Netflix)



„Lynley”



Różnią się jak ogień i woda. Tommy Lynley to błyskotliwy detektyw, który w środowisku policyjnym jest outsiderem ze względu na swoje arystokratyczne pochodzenie. Jego partnerka, sierżantka Barbara Havers, jest bezpośrednia, niezależna i wywodzi się z rodziny robotniczej. Choć dzieli ich bardzo wiele, wbrew przeciwnościom losu jest coś, co napędza ich oboje. To wspólne pragnienie działania na rzecz sprawiedliwości. Dzięki jej niezłomności i niezawodnemu instynktowi oraz jego wiedzy i analitycznemu umysłowi stanowią zgrany, wyjątkowo skuteczny duet. Działając ramię w ramię, oboje odkrywają, gdzie jest ich miejsce.

(Na Canal+)



„Na ostrzu skalpela”



Seok, pełna pasji, genialna neurochirurg, ponownie spotyka Deok-hee, profesora, który zrujnował jej życie. Bardzo bliscy sobie niegdyś chirurdzy darzą się teraz nienawiścią. Seok jest wściekła, że Deok-hee znów pojawił się w jej życiu, i zamierza się zemścić.

(Na Disney+)



„Afera podsłuchowa”



Po otrzymaniu informacji dziennikarz śledczy Nick Davies bada doniesienia o podsłuchiwaniu rozmów telefonicznych w gazecie "News of the World" należącej do Ruperta Murdocha.

(Na Canal+)



„Zmiana”



Szwedzki posterunek rozpoczyna w latach 50. XX wieku śmiały eksperyment, zatrudniając grupę pierwszych policjantek. Serial zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami.

(Na Netflix)



„Królowe podziemia”



Kate Galloway, cicha, konserwatywna wdowa i samotna matka, buduje klub nocny i imperium kokainowe, aby wspierać swoją rodzinę.

(Na HBO Max)



„Odcienie prawdy”



Sześcioro pacjentów psychiatrycznych przybywa do osamotnionej winnicy, aby zakończyć terapię u doktora Marlowa, ale gdy dochodzi do morderstwa, wszyscy znajdują się w kręgu podejrzanych.

(Na SkyShowtime)



„Legendy”



Grupa urzędników pod przykrywką próbuje rozpracować brytyjskie gangi narkotykowe. Serial inspirowany nieznaną wcześniej prawdziwą historią z lat 90.

(Na Netflix)



„The Hunting Party”



Elitarny zespół śledczych zostaje skompletowany, żeby odnajdywać i łapać najgroźniejszych morderców, jacy kiedykolwiek grasowali w Stanach Zjednoczonych. Wszyscy oni uciekli niedawno ze ściśle tajnego więzienia, które oficjalnie nigdy nie istniało.

(Na PlayNow)



„Stacja zaginionych”



Pod koniec lat 90. i na początku 2000 roku w Perpignan znika nastoletnia dziewczyna, a trzy młode kobiety zostają zamordowane w okolicach dworca kolejowego. Wszystkie są brunetkami, piękne i kieruje nimi silne pragnienie niezależności. Ich twarze trafiają na łamy gazet, a media nadają im przydomek „Zaginione z Dworca”.

(Na Disney+)



„Ubłocone”



Pięć osadzonych nawiązuje wyjątkową więź po śmiertelnym wypadku... dopóki korupcja i walka o wpływy w bezwzględnym zakładzie karnym nie zaczynają zagrażać ich życiu.

(Na Netflix)



„Sprawa Amandy Knox”



Amanda Knox, amerykańska studentka, przyjeżdża na studia do Włoch. Kilka tygodni później zostaje niesłusznie oskarżona o morderstwo.

(Na Disney+)



„To miasto należy do nas”



Michael, wieloletni członek zorganizowanej przestępczości, zakochuje się w Dianie, co skłania go do przewartościowania swojego życia i zastanowienia nad przyszłością. Jego nowa miłość staje się zarówno motywacją, jak i potencjalnym zagrożeniem.

(Na HBO Max)



„Gomorrah: The Origins”



Pietro, chłopak z przedmieścia Neapolu, popełnia drobne kradzieże, marząc o poznaniu bossa przestępczego półświatka – Angela „A Sirenę”. Spotkanie z nim zaważy na całym jego życiu.

(Na SkyShowtime)



„Ugotować niedźwiedzia”



W 1852 roku, na północy Szwecji, pastor i jego przybrany syn badają serię makabrycznych morderstw.

(Na Disney+)



„Złodziej dragów”



Dwaj długoletni przyjaciele z Filadelfii okradają drobnych dilerów narkotykowych, udając agentów DEA. To idealny przekręt - do czasu. Robiąc nalot na niewłaściwy dom, lądują na celowniku ogromnego kartelu narkotykowego.

(Na Apple TV+)



„Murdaugh: Śmierć w rodzinie”



Maggie i Alex, członkowie wpływowej rodziny prawniczej z Karoliny Południowej, wiedzą, co to luksus. Jednak tragiczny wypadek na łodzi, w który zamieszany jest ich syn Paul, wystawia ich na najtrudniejszą próbę w życiu. Tajemnice wychodzą na jaw, a rodzina zostaje powiązana z serią niewyjaśnionych zgonów. Czy Maggie i Alex zdołają ocalić to, co dla nich najcenniejsze? Serial inspirowany popularnym podcastem „Murdaugh Murders”.

(Na Netflix)



„Na służbie”



Para policjantów z patrolu odpowiada na wezwania i przyjeżdża na miejsca zdarzeń aby mierzyć się z różnorakimi incydentami.

(Na Prime Video)



„Mrok Tulsy”



Lee Raybon, dziennikarz obywatelski, ma obsesję na punkcie prawdy, co ciągle wpędza go w kłopoty.

(Na Disney+)



„Dwa groby”



Zaginięcie dwóch nastolatek wstrząsa społecznością nadmorskiego miasteczka. Babcia jednej z nich kładzie teraz na szalę wszystko, aby poznać prawdę i dokonać zemsty.

(Na Netflix)



„Na gorącym uczynku”



Słynąca z łapania przestępców dziennikarka Ema Garay staje przed dużym dylematem, kiedy bliska jej osoba zaczyna być łączona z zaginięciem nastolatki.

(Na Netflix)



„Under Salt Marsh”



W małym walijskim miasteczku, Jackie Ellis, była detektyw, a obecnie nauczycielka, odkrywa zwłoki swojego ośmioletniego ucznia.

(Na SkyShowtime)



„Nabrzeże”



Potężna rybacka rodzina z Karoliny Północnej wpływa na zdradzieckie wody, aby nie dać zatonąć swojemu imperium, które coraz bardziej ciąży ku dnu.

(Na Netflix)



„Droga do prawdy”



W wyniku eksplozji domu znika dziecko. Zaniepokojona sąsiadka łączy siły z prywatną detektywką, żeby je znaleźć. Kiedy zaczynają ujawniać sekrety i odkrywać wojskowy spisek, na sennych przedmieściach południowego Oksfordu rozpętuje się piekło.

(Na Apple TV+)



„Ballard”



Detektyw Renée Ballard, która prowadzi niedofinansowany wydział spraw niewyjaśnionych LAPD. Z pomocą Harry’ego Boscha odkrywa mroczny spisek.

(Na Prime Video)



„Inwigilacja”



Młoda policjantka pod przykrywką ma się zaprzyjaźnić z żoną przemytnika narkotyków, ale im bliżej celu, tym bardziej skomplikowane staje się jej zadanie.

(Na Netflix)



„Dym”



Kiedy śledczy ds. podpaleń niechętnie łączy siły z policyjną detektywką, ich wyścig w celu powstrzymania dwóch podpalaczy rozpoczyna pokrętną grę podejrzeń i tajemnic.

(Na Apple TV+)



„Kryształowa kukułka”



Młoda lekarka, która chce się dowiedzieć czegoś o dawcy przeszczepionego jej serca, przybywa do górskiego miasteczka, dręczonego od dziesięcioleci tajemniczymi tragediami.

(Na Netflix)



„56 dni”



Po przypadkowym spotkaniu w supermarkecie Oliver i Ciara rozpoczynają intensywny związek. Gdy 56 dni później na jaw wychodzi brutalne morderstwo, śledztwo zagłębia się w burzliwą historię ich relacji, ujawniając mroczne tajemnice.

(Na Prime Video)



„Szklana kopuła”



Profilerka Lejla musi pokonać traumatyczne wspomnienia o porwaniu w dzieciństwie, kiedy dołącza do poszukiwań zaginionej córki swojej przyjaciółki.

(Na Netflix)



„Przełom”



Detektyw i genealog łączą siły, aby złapać sprawcę podwójnego morderstwa sprzed 16 lat, zanim ta nierozwiązana sprawa zostanie zamknięta.

(Na Netflix)



„Rezerwat”



Kiedy opiekunka do dzieci jej sąsiadki znika z bogatego przedmieścia, Cecilie szuka odpowiedzi i odkrywa sekrety, które rujnują jej pozornie idealny świat.

(Na Netflix)



„Black Rabbit”



Odnoszący pierwsze sukcesy restaurator zostaje wciągnięty w nowojorski półświatek, gdy jego hultajski brat wraca do miasta z lichwiarzami spod ciemnej gwiazdy na ogonie.

(Na Netflix)



„Młody Sherlock”



Młody Sherlock Holmes zostaje uwikłany w sprawę morderstwa. Odkryty spisek wpływa na jego dalszą karierę.

(Na Prime Video)



„Harry Hole”



Seria rytualnych morderstw wstrząsa Oslo. Uzdolniony detektyw musi złożyć kawałki układanki, lawirując między korupcją i własnymi demonami, aby schwytać sprawcę.

(Na Netflix)



„Daredevil: Odrodzenie”



Matt Murdock staje do walki z Wilsonem Fiskiem, gdy wychodzą na jaw ich dawne tożsamości.

(Na Disney+)



„Breslau”



Komisarz Franz Podolsky pracuje nad sprawą brutalnego morderstwa. W związku ze zbliżającymi się igrzyskami olimpijskimi presja na rozwikłanie zagadki jest olbrzymia...

(Na Disney+)



„Dexter: Zmartwychwstanie”



Dexter budzi się ze śpiączki i rusza do Nowego Jorku, by naprawić relacje ze swoim synem Harrisonem, ale gdy pojawia się Angel Batista z wydziału policji w Miami z szeregiem pytań, obaj muszą zmierzyć się ze swoją mroczną przeszłością.

(Na SkyShowtime)



„Zabójcza przyjaźń”



Żyjący w separacji małżonkowie - detektyw i reporterka - próbują rozwiązać zagadkę morderstwa, o którego dokonanie podejrzewają siebie nawzajem.

(Na Netflix)



„Dzikość”



Agent federalny, badający śmierć kobiety w Parku Narodowym Yosemite, trafia na rozległy teren bezprawia, gdzie przyroda nie przestrzega żadnych zasad poza własnymi.

(Na Netflix)



„Grupa zadaniowa”



Agent FBI staje na czele specjalnej grupy zadaniowej, której celem jest powstrzymanie serii brutalnych napadów.

(Na HBO Max)



„Strefa Gangsterów”



Władza jest na wyciągnięcie ręki, gdy dwie zwaśnione rodziny kryminalne ścierają się w walce, która grozi obaleniem imperiów i zrujnowaniem życia.

(Na SkyShowtime)



„Dojrzewanie”



Trzynastolatek zostaje oskarżony o morderstwo koleżanki z klasy. Jego rodzina, terapeutka i prowadzący sprawę detektyw zadają sobie pytanie o to, co naprawdę się stało.

(Na Netflix)Czytaj też:

3 nowości od Netflix i jedna perełka od HBO Max. Dzisiaj się dzieje na streamigachCzytaj też:

To 9 najlepszych tytułów Netfliksa z kwietnia 2026. Podsumowanie miesiąca