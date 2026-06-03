Netflix udostępnia filmowy księgozbiór. Tak znajdziecie nową opcję

Zainspirowani aktywną społecznością czytelników oraz popularnością ekranizacji, Netflix przygotował wyjątkowe miejsce, gdzie miłośnicy książek poczują się jak w ulubionym fotelu do czytania. Kolekcja „Ekranizacje Twoich ulubionych książek” została podzielona na dziewięć sekcji tematycznych, dzięki czemu szybko i wygodnie znajdziesz tam tytuły z gatunków i stylów, które uwielbiasz. A więc zdecyduj, czy:

chcesz poznać niesamowitych bohaterów,

chcesz odkrywać wciągające światy,

uwielbiasz zwroty akcji,

rozkoszujesz się wzruszającymi romansami,

fascynują Cię dokumenty,

jesteś miłośnikiem historii i produkcji kostiumowych,

uwielbiasz przygody dla osób w każdym wieku,

kolekcjonujesz mangę i komiksy,

masz bzika na punkcie historii internetowych.

– Zauważyliśmy, że fani naprawdę ekscytują się ekranizacjami książek dostępnymi w Netfliksie. Postanowiliśmy więc zrobić przyjemność miłośnikom czytania i stworzyliśmy miejsce, gdzie wygodnie można znaleźć filmowe i serialowe interpretacje ulubionych książek oraz odkryć nowe fascynujące historie. Oparliśmy się przy tym na niedawno unowocześnionym interfejsie, czerpiąc przykład z wcześniejszych kolekcji powiązanych z fanami, jak „Twoja zodiakalna lista”, które spotkały się z ciepłym przyjęciem. „Ekranizacje Twoich ulubionych książek” to wciągająca i ekscytująca kolekcja, która zawiera rozrywkę inspirowaną literaturą i pozwala naszym widzom wygodnie znaleźć coś nowego do obejrzenia w oparciu o ich czytelniczy gust – powiedziała Mansi Patel, dyrektorka ds. odkrywania treści na Netflix.

Kolekcję „Ekranizacje Twoich ulubionych książek” będzie można znaleźć od 2 czerwca na stronie głównej Netflixa, poprzez wyszukiwarkę oraz pod adresem netflix.com/books.

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