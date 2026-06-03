Netflix udostępnia filmowy księgozbiór. Tak znajdziecie nową opcję
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Filmy

Netflix udostępnia filmowy księgozbiór. Tak znajdziecie nową opcję

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„Ekranizacje Twoich ulubionych książek”
„Ekranizacje Twoich ulubionych książek” Źródło: Netflix
Platforma Netflix udostępniła nowy filmowy księgozbiór – „Ekranizacje Twoich ulubionych książek”. To kolekcja, gdzie można znaleźć różnorodne odsłony ukochanych lektur oraz odkryć zupełnie nowe dzieła.

Zainspirowani aktywną społecznością czytelników oraz popularnością ekranizacji, Netflix przygotował wyjątkowe miejsce, gdzie miłośnicy książek poczują się jak w ulubionym fotelu do czytania. Kolekcja „Ekranizacje Twoich ulubionych książek” została podzielona na dziewięć sekcji tematycznych, dzięki czemu szybko i wygodnie znajdziesz tam tytuły z gatunków i stylów, które uwielbiasz. A więc zdecyduj, czy:

  • chcesz poznać niesamowitych bohaterów,
  • chcesz odkrywać wciągające światy,
  • uwielbiasz zwroty akcji,
  • rozkoszujesz się wzruszającymi romansami,
  • fascynują Cię dokumenty,
  • jesteś miłośnikiem historii i produkcji kostiumowych,
  • uwielbiasz przygody dla osób w każdym wieku,
  • kolekcjonujesz mangę i komiksy,
  • masz bzika na punkcie historii internetowych.

– Zauważyliśmy, że fani naprawdę ekscytują się ekranizacjami książek dostępnymi w Netfliksie. Postanowiliśmy więc zrobić przyjemność miłośnikom czytania i stworzyliśmy miejsce, gdzie wygodnie można znaleźć filmowe i serialowe interpretacje ulubionych książek oraz odkryć nowe fascynujące historie. Oparliśmy się przy tym na niedawno unowocześnionym interfejsie, czerpiąc przykład z wcześniejszych kolekcji powiązanych z fanami, jak „Twoja zodiakalna lista”, które spotkały się z ciepłym przyjęciem. „Ekranizacje Twoich ulubionych książek” to wciągająca i ekscytująca kolekcja, która zawiera rozrywkę inspirowaną literaturą i pozwala naszym widzom wygodnie znaleźć coś nowego do obejrzenia w oparciu o ich czytelniczy gust – powiedziała Mansi Patel, dyrektorka ds. odkrywania treści na Netflix.

Kolekcję „Ekranizacje Twoich ulubionych książek” będzie można znaleźć od 2 czerwca na stronie głównej Netflixa, poprzez wyszukiwarkę oraz pod adresem netflix.com/books.

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Źródło: WPROST.pl