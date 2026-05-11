To 9 najlepszych tytułów Netfliksa z kwietnia 2026. Podsumowanie miesiąca

W kwietniu subskrybenci Netfliksa nie mieli na co narzekać. Niemal codziennie pojawiały się na platformie nowości, a część z nich została bardzo wysoko oceniona przez widzów. Sprawdziliśmy, co najbardziej przyciągało do serwisu. Oto rozpiska tych tytułów.

Podsumowanie kwietnia na Netflix. Platforma dodała 9 absolutnych hitów

„Prawda o tragedii Moriah Wilson”



Intymny i wstrząsający portret kolarki Moriah Wilson wychowanej w rodzinie pełnej miłości i ambicji. Niezwykła determinacja dziewczyny stała się jej supermocą, która zaprowadziła ją na sportowe szczyty, a zarazem przyczyniła się do tego, że jej życie zostało tragicznie przerwane przez morderstwo. Poszukiwania jej zabójczyni w maju 2022 roku zdominowały nagłówki amerykańskiej prasy – podobnie jak późniejszy proces. Ten dokument wykracza jednak poza sensacyjne doniesienia, skupiając się na konsekwencjach tej tragedii dla tych, którzy znali i kochali Mo: jej rodziny, przyjaciół i znajomych. To przejmująca, głęboko ludzka opowieść o stracie i miłości, pokazująca, jak żałoba potrafi zmienić ludzkie życie, a także udowodniająca, że nawet najtrudniejsze chwile mogą nas wzmocnić.



„Wysokie fale”



Po kilku miesiącach spędzonych w szpitalu psychiatrycznym Louise (Pommelien Thijs) wraca do Knokke. Zdeterminowana, aby odzyskać kontrolę nad swoim życiem, szybko przekonuje się, że nic nie jest już takie jak dawniej. Alex (Willem De Schryver) i Daan (Eliyha Altena) skrywają mroczne sekrety, a niegdyś potężne imperium nieruchomości rodziny Vandael chwieje się w posadach. Gdy napięcie sięga zenitu, na scenie pojawia się zaprzysiężony wróg - Anton Vermeer (Daan Schuurmans). Długi, tajemnice i kłamstwa narastają, a Louise, Daan i Alex stają przed trudnym wyborem - pozostać wiernymi sobie czy wpaść w sieć intryg.



„Życiowe błędy”



Bohaterami są Nicky (Dan Levy) i Morgan (Taylor Ortega), nieporadne rodzeństwo, które ładuje się w potężne tarapaty, dokonując nieprzemyślanej kradzieży dla umierającej babci. Para zostaje wciągnięta w świat zorganizowanej przestępczości i zmuszona szantażem do wykonywania coraz niebezpieczniejszych zadań. W ten sposób z każdym krokiem coraz mocniej pogrążają się w chaosie, który zdecydowanie ich przerasta.



„Awantura”, 2. sezon



Młoda para jest świadkiem niepokojącej kłótni między swoim szefem i jego żoną, która wywołuje lawinę przysług i wymuszonych działań w elitarnym świecie prestiżowego klubu i jej koreańskiej właścicielki — miliarderki.



„Sekret za milion”, 2. sezon



To konkurs na inteligencję, spryt i przebiegłość. Czternaścioro nieznajomych wprowadza się do bajecznej posiadłości nad jeziorem. Każdy znajduje w swoim pokoju tajemnicze pudełko. Trzynaście z nich jest pustych, a jedno zawiera 1 000 000 dolarów. Gość może zatrzymać pieniądze — o ile utrzyma swoją wygraną w tajemnicy. W tym sezonie uczestnicy zmierzą się z jeszcze podchwytliwszymi grami, wyczerpującymi wyzwaniami i nieustannym mydleniem oczu. Czy tajemniczy milioner zdoła utrzymać swój majątek w sekrecie?



„Alfa”



Pogrążona w żalu kobieta, która sprawdza swoje granice w australijskiej dziczy, zostaje niespodziewanie wciągnięta w śmiertelnie niebezpieczną grę z bezwzględnym przeciwnikiem.



„Niewybrani”



Rosie wraz z mężem Adamem i córką mieszka w zamkniętej społeczności chrześcijańskiej. Gdy nieoczekiwanie w jej życiu pojawia się zbiegły więzień Sam, kobieta zaczyna dostrzegać pewne aspekty i ograniczenia swojego świata, których wcześniej nie zauważała. Może ta tajna wspólnota religijna wcale nie ma na celu jej dobra? A gdy w małżeństwie Rosie zaczyna zgrzytać, Sam zaczyna jawić się jej jako wybawca. Jednak czy jego mroczna kryminalna przeszłość nie oznacza, że to on jest dla niej największym zagrożeniem? Czy może jest nim sekta?



„Czy powinnam wyjść za mordercę?”



Trzy lata po brutalnym przestępstwie, które zostało starannie ukryte, młoda patolożka sądowa Caroline Muirhead poznaje na Tinderze mężczyznę i szybko się w nim zakochuje. Burzliwy romans prowadzi do zaręczyn i poczucia, że przyszłość pary jest pewna. Jednak narzeczony skrywa coś przerażającego. Gdy w końcu wyznaje jej prawdę o brutalnym zabójstwie i ciele, którego nigdy nie odnaleziono, Caroline staje przed niewyobrażalnym wyborem: pozostać lojalną wobec ukochanego, czy zaryzykować wszystko, mówiąc prawdę?



„Pójdziesz do piekła”



Nazywano ją największą wróżką Japonii. Kazuko Hosoki potrafiła zahipnotyzować cały naród. Dla jednych anioł, dla innych demon. Miała pieniądze, rozgłos i miłość. Tylko jedno pozostawało tajemnicą: jej prawdziwa przeszłość.

