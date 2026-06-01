Nowe hiszpańskie seriale na Netflix. Jeden z nich może być hitem lata

Netflix nie zwalnia tempa i regularnie poszerza swoją ofertę o produkcje z Hiszpanii oraz Ameryki Łacińskiej.

Serialowe hity z Hiszpanii. Wszystkie dostępne teraz na Netflix

Wśród najnowszych propozycji znalazły się zarówno kryminalne historie o spektakularnych napadach, pełne emocji romanse, rodzinne tajemnice, jak i dokument poświęcony jednemu z najbardziej znanych piłkarzy ostatnich lat. Jeśli szukacie serialu, który pozwoli oderwać się od najbardziej oczywistych hitów platformy, te tytuły warto dopisać do swojej listy.

Fani uniwersum „Domu z papieru” otrzymali kolejny rozdział historii jednego z najbarwniejszych bohaterów serii. Kolejna produkcja to nieoczywista i bardzo oryginalna historia o miłości, która nie kończy się przy ołtarzu. Wśród nowości nie zabrakło również propozycji dokumentalnej. Trzyodcinkowy serial „James” przybliża historię jednego z najbardziej rozpoznawalnych kolumbijskich piłkarzy.

Fani uniwersum „Domu z papieru” otrzymali kolejny rozdział historii jednego z najbarwniejszych bohaterów serii. W „Berlinie i Damie z gronostajem” ponownie spotykamy Berlina, Damiana i resztę ekipy, którzy tym razem trafiają do Sewilli.

Grupa zostaje wynajęta przez księcia Malagi do kradzieży słynnego obrazu Leonarda da Vinci „Dama z gronostajem”. Szybko okazuje się jednak, że plan jest znacznie bardziej skomplikowany, niż mogłoby się wydawać. Berlin zamierza bowiem wykorzystać całą operację do własnych celów i okraść swojego zleceniodawcę.

Nowa odsłona prequela rozwija znane już wątki, nie rezygnując z intryg, zwrotów akcji i charakterystycznego dla serii rozmachu.



„Między ojcem a synem”



„Między ojcem a synem” to propozycja dla widzów lubiących emocjonalne dramaty z nutą tajemnicy.

Główną bohaterką jest Bárbara Landa, ceniona prawniczka, która przyjeżdża wraz ze swoim narzeczonym do rodzinnej posiadłości mężczyzny. Pobyt szybko przestaje przypominać sielankę. Kobieta odkrywa niepokojące sekrety związane z byłą żoną ukochanego, która zniknęła bez śladu.

Sytuację dodatkowo komplikuje rodząca się więź między Bárbarą a jej przyszłym pasierbem Ikarem. Relacja, która początkowo wydaje się niewinna, może doprowadzić do poważnych konsekwencji dla całej rodziny.



„Santita”



Serial Santita” opowiada historię studentki medycyny, której życie zmienia się po poważnym wypadku samochodowym. Kobieta traci możliwość chodzenia i tuż przed ślubem porzuca swojego narzeczonego.

Dwie dekady później los ponownie stawia ich na swojej drodze. Niespodziewane spotkanie uruchamia serię wydarzeń, które każą bohaterce na nowo spojrzeć na miłość, poświęcenie i decyzje podjęte przed laty.

To bardziej kameralna i emocjonalna propozycja, skupiona przede wszystkim na relacjach między bohaterami i konsekwencjach wyborów podejmowanych w młodości.



„James Rodríguez: Kolumbijski mistrz”



Wśród nowości nie zabrakło również propozycji dokumentalnej. Trzyodcinkowy serial „James Rodríguez" przybliża historię jednego z najbardziej rozpoznawalnych kolumbijskich piłkarzy.

Produkcja śledzi drogę zawodnika od dziecięcych marzeń o grze dla reprezentacji kraju, przez spektakularny występ podczas mundialu w Brazylii w 2014 roku, aż po kolejne etapy jego kariery. Twórcy oddają głos nie tylko samemu Rodríguezowi, ale także jego rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom.

To opowieść o sukcesach, presji i wyzwaniach, które towarzyszą sportowcom funkcjonującym na najwyższym poziomie.

