Serial o pokoleniu, które stawia karierę na pierwszym miejscu. Nowość już w sieci!

Kariera, ambicje i niekończąca się pogoń za sukcesem – właśnie wokół tych tematów kręci się życie bohaterów nowego serialu komediowego „Niestworzeni do pracy”, który zadebiutował w Disney+. Produkcja stworzona przez Mindy Kaling, odpowiedzialną za takie hity jak „The Mindy Project”, „Jeszcze nigdy.”.. czy „Życie seksualne studentek”, zabiera widzów do jednego z najbardziej wymagających i prestiżowych środowisk zawodowych w Nowym Jorku.

Nowość na Disney+. Dlaczego warto włączyć serial?

Bohaterami serialu jest piątka dwudziestokilkulatków, którzy właśnie rozpoczynają kolejny etap swojej kariery. Pracując w samym sercu Manhattanu, w otoczeniu ludzi sukcesu i nieustannej rywalizacji, próbują udowodnić sobie i światu, że są gotowi na wielkie zawodowe wyzwania. Problem w tym, że życie nie składa się wyłącznie z pracy, a znalezienie równowagi między obowiązkami a relacjami okazuje się znacznie trudniejsze, niż mogłoby się wydawać.

„Niestworzeni do pracy” to pełna humoru opowieść o pokoleniu młodych profesjonalistów, którzy chcą mieć wszystko: spektakularną karierę, satysfakcjonujące życie towarzyskie, miłość i poczucie spełnienia. Każdy dzień przynosi im jednak nowe wyzwania, niezręczne sytuacje i decyzje, które wystawiają ich ambicje oraz przyjaźnie na próbę. Serial z lekkością pokazuje realia współczesnego rynku pracy, jednocześnie przypominając, że za sukcesem często kryją się wątpliwości, stres i potrzeba bliskości.

W obsadzie znaleźli się Ella Hunt, Avantika, Will Angus, Jack Martin, Nicholas Duvernay oraz Jay Ellis. Na ekranie pojawią się również znani aktorzy w rolach gościnnych, m.in. Victor Garber, Greg Germann, Judy Gold, Ego Nwodim, Harry Richardson, Constance Wu, Laura Bell Bundy, May Hong, Bhavesh Patel, Emilia Suárez oraz Michael Benjamin Washington.

Pierwsze trzy odcinki są już dostępne w Disney+, a kolejne będą trafiać na platformę co tydzień. Jeśli szukasz lekkiej, inteligentnej komedii o przyjaźni, ambicjach i chaosie wkraczania w dorosłość, „Niestworzeni do pracy” mogą okazać się twoim nowym serialowym uzależnieniem.

