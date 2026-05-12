3 nowości od Netflix i jedna perełka od HBO Max. Dzisiaj się dzieje na streamigach

Streamingowy wtorek przynosi miks mocnych nazwisk, wielkich powrotów i historii, które wydarzyły się naprawdę. Netflix stawia dziś na różnorodność — od nostalgicznego dokumentu o legendzie amerykańskiej komedii, przez demoniczną animację akcji, aż po sportową opowieść o jednym z największych cudów w historii Premier League. Do tego na HBO Max dochodzi mroczna historia true crime, która po latach wraca z nowymi, szokującymi wyznaniami.
4 nowości na Netflix i HBO Max od dziś. Co debiutuje?
„Krótka historia Martina Shorta”
Przekrojowy dokument w reżyserii Lawrence’a Kasdana poświęcony uwielbianemu komikowi, Martinowi Shortowi. Piękne, kameralne i wcześniej niepublikowane archiwalne nagrania oraz wywiady udzielone na potrzeby tej produkcji przez gwiazdy ekranu splatają się w fascynujący film o jednym z najbardziej wpływowych komików swojego pokolenia.
„Devil May Cry”, 2.sezon
Kiedy tajemniczy złoczyńca grozi otwarciem wrót piekieł, diabelsko przystojny łowca potworów staje się największą nadzieją ludzkości.
„Sportowe opowieści z Wielkiej Brytanii: Jamie Vardy”
Zdobywca rekordów, wybitny napastnik, szalony żartowniś. Droga Jamiego Vardy’ego od nikomu nieznanego grajka do legendy Premier League to nie jest historia nieprawdopodobna — to historia, która wykopuje prawdopodobieństwo daleko poza stadion. Chłopak, który pracował w fabryce i był półamatorem, niedługo później doprowadził drużynę Leicester City do mistrzostwa Premier League, choć zdaniem bukmacherów szanse na to wynosiły… 5000:1. Historia Vardy’ego bardziej niż piłkarską karierę przypomina piłkarski cud.
„Prosto z celi: wyznania morderczyń”
Matka i córka odpowiedzialne za zabójstwo hiszpańskiej polityczki Isabel Carrasco w 2014 roku zabierają głos po raz pierwszy.
