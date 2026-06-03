To najmocniejszy film Spielberga? Perełka z Meryl Streep i Tomem Hanksem teraz w sieci

„Steven jesteś wielki! Od tylu lat utrzymywać taką formę. Znakomita robota mistrzu”; „Bardzo dobra produkcja. Świetna obsada”; „Pełnoprawny prequel »Wszystkich ludzi prezydenta« oraz kolejny już hołd dla zawodu dziennikarza. Streep i Hanksa już dawno nie oglądało mi się tak dobrze”; „7.5! Jak na film polityczny niesamowicie trzyma w napięciu i buduje emocje (szczególnie końcówka) druga połowa filmu zdecydowanie lepsza” – piszą o nim jego fani.

Idealny na wolny dzień. Włączcie sobie ten film

Film „Czwarta władza” z takimi sławami jak Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson czy Bob Odenkirk w obsadzie, miał premierę w 2017 roku.

Dramat polityczny opowiada o dwójce wydawców dziennika „The Washington Post” Katherine Graham (Meryl Streep) i Ben Bradlee (Tom Hanks), którzy stają na czele bezprecedensowego starcia amerykańskiej prasy z najwyższymi władzami, walcząc o prawo do ujawnienia szokujących tajemnic, przez cztery dekady ukrywanych przez najwyższe władze USA. Film oparty jest na faktach i opowiada o sprawie znanej jako „Pentagon Papers”.

Produkcja otrzymała liczne nominacje i nagrody, w tym m.in. do Oscara i Złotego Globu. Organizacja National Board of Review uznała go za najlepszy film 2017 roku, a magazyn „Time” i American Film Institute umieściły go w swoich rankingach w dziesiątce najlepszych produkcji 2017 roku. Film zarobił 81,9 mln dolarów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz 97,9 mln dolarów na pozostałych terytoriach, co daje łącznie 179,8 mln dolarów na całym świecie przy budżecie produkcyjnym wynoszącym 50 mln dolarów.

Film „Czwarta władza” obecnie obejrzycie na Prime Video, TVP VOD, CanalVOD i Playerze.

„Zawód: Amerykanin”



Seria opowiadająca historię dwójki szpiegów KGB. Udający szczęśliwe małżeństwo, żyjący na przedmieściach Waszyngtonu w czasach prezydentury Ronalda Reagana Philip (Matthew Rhys) i Elizabeth Jennings (Keri Russell) zajmują się przechwytywaniem informacji dla Związku Radzieckiego. W skład ich rodziny wchodzi również dwójka dzieci, które nie mają pojęcia czym trudnią się ich rodzice i jaka jest ich prawdziwa tożsamość.



„For All Mankind”



Związek Radziecki wyprzedza Stany Zjednoczone i jako pierwszy przeprowadza udaną misję lądowania człowieka na Księżycu. Między mocarstwami rozpoczyna się wyścig o podbój Srebrnego Globu.



„Dr House”



Grupa lekarzy na czele z charyzmatycznym, acz aspołecznym doktorem House'em diagnozuje nietypowe choroby, niejednokrotnie ratując życie pacjentom.



„Zadzwoń do Saula”



Akcja skupia się na losach drobnego, zmagającego się z przeciwnościami losu prawnika Jimmy'ego McGilla i ukazuje jego powolną moralną przemianę w bezwzględnego i niekonwencjonalnego adwokata Saula Goodmana, znanego z pomagania przestępcom.



„Zagubieni”



Grupa dorosłych rozbitków uwięzionych na bezludnej wyspie jest dla J. J. Abramsa pretekstem do przeprowadzenia wnikliwej analizy mrocznej strony ludzkiej natury. Serial pokazuje także skrywany mistycyzm, zjawiska paranormalne i nadnaturalne. 48 pasażerów, pozbawionych wszelkiej własności, ocalałych z katastrofy samolotu jest zmuszonych zbudować nowy dom na zapomnianej wyspie na Oceanie Spokojnym z dostępnych na miejscu materiałów. Rozbitkowie - zdani na własne siły - wpadają w panikę. Niektórzy z nich mają nadzieję na szybką akcję ratunkową. Inni zaś znajdują w sobie moc, o której istnieniu nigdy nie wiedzieli. Przyjaciele, krewni, wrogowie i nieznajomi muszą połączyć swe siły, aby stawić czoła wszechmocnym siłom natury i nieprzyjaznemu środowisku. Nocą, tropikalną dżunglę przeszywa dojmujący skowyt tajemniczych stworzeń, który budzi we wszystkich rozbitkach paniczny lęk. Nadzieja odradza się, gdy przywództwo nad grupą przejmują rezolutny Jack i trzeźwo myśląca Kate. Ale nawet bohaterowie mają skrzętnie skrywane tajemnice, które wyjdą w końcu na światło dzienne.



„Utopia”



Grupa niezwiązanych ze sobą ludzi wchodzi w posiadanie manuskryptu legendarnej powieści graficznej. Tym samym stają się celem mrocznej i morderczej organizacji o nazwie „Sieć”.



„Mad Men”



Nowy Jork, lata 60. Ceniony spec od reklamy wspina się po szczeblach kariery, lecz tajemnice dotyczące jego przeszłości zaczynają niszczyć zarówno jego życie zawodowe, jak i osobiste.



„Miasteczko Twin Peaks”



Po brutalnym morderstwie królowej balu, Laury Palmer, agent Cooper (Kyle MacLachlan) odkrywa, że małe miasteczko, w którym doszło do zabójstwa, pełne jest śmiertelnych sekretów i zabójczo smacznych wiśniowych ciast. Cooper interpretuje niezwykły sen o mordercy, pije herbatę z tajemniczą kobietą i odnajduje w lasach miejsce makabrycznej zbrodni. Nie spocznie, póki nie rozwiąże tej zagadki.



„Narcos”



Ten naturalistyczny, mocny serial przedstawia prawdziwą historię narkotykowych bossów z końca lat 80. oraz wysiłki stróżów prawa, które prowadzą do brutalnej konfrontacji. Serial dokumentuje wiele często sprzecznych ze sobą interesów różnych grup społecznych: prawników, polityków, policji, wojska i zwykłych ludzi, które ścierają się w walce o kontrolę nad rynkiem jednego z najcenniejszych towarów świata - kokainy.



„Mindhunter”



Agenci FBI Holden Ford i Bill Tench niestrudzenie próbują przeniknąć mroczne zakamarki umysłów przestępców, którzy dopuścili się przerażających zbrodni. Wspólnie z psycholog Wendy Carr wykorzystują przełomowe techniki analizy behawioralnej, aby dopaść seryjnych zabójców.



„Prawo ulicy”



Życie w Baltimore nie przypomina amerykańskiego snu. Na ulicach widać biedę, ludzie są zniechęceni i przemęczeni. Handlarze narkotyków zbierają obfite żniwo. Gdy jeden z nich zostaje oczyszczony z zarzutów, policjant Jimmy McNulty (Dominic West) wypowiada gangom prywatną wojnę. Z pomocą swojej partnerki Shakimi (Sonja Sohn) uczyni wszystko, by dilerzy śmierci znaleźli się za kratkami.



„Rodzina Soprano”



Tony, przykładny mąż i ojciec, to jednocześnie mafijny boss. Jego problemy dotyczą zarówno rodziny jak i „rodziny” mafijnej, której jest głową. Gdy Tony dostaje ciężkich ataków paniki, szuka pomocy u psychiatry. I tu zaczynają się problemy...



„Euforia”



Bohaterką serialu „Euforia” jest 17-letnia Rue Bennett. Nastolatka zakończyła niedawno odwyk i zastanawia się nad swoją przyszłością. Jej życie gwałtownie się zmienia, kiedy poznaje Jules Vaughn, transpłciową dziewczynę, która niedawno przeprowadziła się do miasta po rozwodzie swoich rodziców i – podobnie jak Rue – szuka swojego miejsca na ziemi. Bliski krąg Rue to jej znajomi z klasy: wysportowany Nate Jacobs, którego wybuchy gniewu maskują niepewność i lęk, Maddy Perez, dziewczyna, z którą Nate schodzi się i rozchodzi, Chris McKay, gwiazda futbolu, która ma problemy z zaaklimatyzowaniem się w szkole, Cassie Howard, którą prześladuje jej erotyczna przeszłość, Lexi Howard, młodsza siostra Cassie i twardo stąpająca po ziemi wieloletnia przyjaciółka Rue, oraz Kat Hernandez, dbająca o figurę nastolatka, która odkrywa swoją seksualność.



„Rozdzielenie”



Mark zarządza zespołem pracowników, których wspomnienia związane z pracą i życiem osobistym zostały rozdzielone w wyniku zabiegu. Gdy po pracy zjawia się w jego życiu tajemniczy kolega, Mark zaczyna stopniowo odkrywać prawdę na temat ich zawodów.



„The Boys”



Nonszalanckie spojrzenie na to, co dzieje się z superbohaterami, gdy stają się równie popularni co celebryci, tak samo wypływowi jak politycy i tak boscy jak bogowie, i gdy nadużywają swych mocy, zamiast wykorzystać je w słusznym celu. Bezsilność stanie przeciwko superpotędze, gdy The Boys wyruszą w bohaterską wyprawę, by ujawnić prawdę o Siódemce wspieranej przez organizację Vought. Czytaj też:

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