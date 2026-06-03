Klasyk naszych czasów jest na Netflix. „Ogląda się z zapartym tchem”

Film „Niewidzialny człowiek” miał premierę w 2020 roku, a wyreżyserował go Leigh Whannell, znany też z „Matrix Reaktywacja”, „Piły” czy serii „Naznaczony”. W główne role wcielili się Elizabeth Moss („Opowieść podręcznej”) oraz Oliver Jackson-Cohen („Nawiedzony dom na wzgórzu”).

Tak piszą o tym filmie na Netflix widzowie. Krytycy też są zachwyceni

„Od pierwszej sceny aż do ostatniej, ogląda się z zapartym tchem. Horror roku”; „Prostota i kreatywność to największe zalety tego filmu. Moss daje czadu. Klimat świetny”; „Jaki ten film jest dobry”; „O człowieku, co za dojrzałe wyciągnięcie z Wellsa najbardziej mrocznej implikacji. Co za wspaniały czas dla horrorów. Tym razem: o toksycznej miłości” – piszą o nim widzowie.

Film zarobił 70,4 miliona dolarów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz 74,1 miliona dolarów w innych krajach, co daje łącznie 144,5 miliona dolarów na całym świecie przy budżecie produkcji wynoszącym 7 milionów dolarów.

Serwis agregujący recenzje Rotten Tomatoes podał, że 91 proc. z 423 recenzji filmu było pozytywnych, a średnia ocena wyniosła 7,7/10. Konsensus krytyków serwisu brzmi następująco: „Inteligentny, dobrze zagrany i przede wszystkim przerażający”. Rotten Tomatoes plasuje film na 30. miejscu wśród najlepszych horrorów wszech czasów. Metacritic przyznał filmowi średnią ważoną ocenę 72 na 100, opartą na 58 recenzjach krytyków, co wskazuje na „ogólnie pozytywne” recenzje.

Najlepszy horror/thriller na Netflix? Musicie obejrzeć ten film

Uwikłana w toksyczną, pełną przemocy relację z bogatym i znakomitym naukowcem, Cecilia Kass (Elisabeth Moss) ucieka od swego męża nocą, by ukryć się w domu siostry (Harriet Dyer) oraz ich wspólnego przyjaciela z młodości (Aldis Hodge). Kiedy jej mąż (Oliver Jackson-Cohen) popełnia samobójstwo, zostawiając jej fortunę, Cecilia zaczyna się obawiać, że jego śmierć jest oszustwem. Tymczasem seria niewytłumaczalnych przypadków, które dzieją się wokół kobiety, zaczyna być śmiertelnie niebezpieczna, zagrażając życiu tych, których kocha. Ale jak udowodnić coś, czego udowodnić się nie da? Cecilia, na granicy obłędu, czuje, że prześladuje ją niewidzialny człowiek.

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