Perełki Prime Video. 10 najwyżej ocenianych seriali

Jeżeli masz subskrypcję Prime Video, jednak nie wiesz, co warto włączyć na platformie, dobrze trafiłeś. Przygotowaliśmy listę 10 najwyżej ocenianych przez widzów i krytyków seriali, które teraz obejrzysz w tym serwisie. Część to produkcje oryginalne, inne to klasyki, które znalazły swój dom na platformie. W zestawieniu znajdziecie propozycje ze wszystkich gatunków, które mogą was zainteresować. Poszukajcie czegoś dla siebie.

Perełki z ocenami powyżej 8/10 na Prime Video. Włączcie sobie dobry serial!

„Wspaniała pani Maisel”



Rok 1958, Nowy Jork. Życie Midge Maisel układa się świetnie - mąż, dzieci, wystawne kolacje w eleganckim mieszkaniu. Gdy jej świat staje nagle na głowie, Midge musi szybko zdecydować, do czego się nadaje. Przemiana gospodyni domowej w artystkę stand-upową wszystkim poza nią samą wydaje się niebywała.



„Chicago P.D.”



Perypetie policjantów z dwóch różnych sekcji komisariatu 21 - mundurowych ze służby patrolowej oraz detektywów z wydziału wywiadowczego. Szefem tego ostatniego jest sierżant Hank Voight (Jason Beghe), który nie ma oporów przed naginaniem zasad, jeśli dzięki temu sprawiedliwości stanie się zadość. Jego przeciwieństwem jest detektyw Antonio Dawson (Jon Seda), będący prawdziwym wzorem dla innych pracowników wydziału. Pomimo dzielących ich różnic funkcjonariusze łączą siły i każdego dnia przeciwstawiają się kryminalistom w Chicago.



„The Expanse”



Setki lat w przyszłości, ludzie skolonizowali Układ Słoneczny. Narody Zjednoczone sprawują kontrolę nad Ziemią. Mars jest niepodległą potęgą militarną. Planety bazują na zasobach Pasa Asteroid, gdzie powietrze i woda są cenniejsze niż złoto. Przez dekady wzrasta napięcie między tymi trzema miejscami. Ziemia, Mars i Pas są na krawędzi wojny. Wystarczy jedna iskra.



„Fleabag”



Fleabag wraca późno do domu atakowana przez jaskrawe światła miasta, przez neony i reklamy. Takie miasto to mieszanka hedonizmu i …przerażenia. Jaka naprawdę jest Fleabag? Najchętniej przywdziewa maskę oschłej, złej, seksualnie wyzwolonej, a nawet: wyuzdanej dziewczyny, która „wszystko już widziała”, która zmienia partnerów jak rękawiczki, niczym i nikim się nie przejmując. Jaka jest naprawdę? Samotna, pogrążona w żalu, ciekawa i próbująca zrozumieć świat, w który się rzuca i którego się boi. Panicznie boi się wszystkich, którzy staną „za blisko” i odkryją jej delikatność. Boi się zranienia. Nasz serial to feria wyznań młodej kobiety; na przemian śmiesznych i rozdzierających serce. Jest bardzo zagubiona i wciąż nie wie, co robić ze swoim życiem...



„Shameless”



Poznaj Franka Gallaghera, ojca rodziny, który kocha szóstkę swoich dzieci niemal tak mocno, jak alkohol, papierosy i zasiłek socjalny. Dlatego dbanie o dom pozostawia najstarszej córce, która ma utrzymać rodzinę razem i dopilnować, żeby wszyscy (z wyjątkiem Franka) dokładali się do prądu i do jedzenia w lodówce. William H. Macy i Emmy Rossum przewodzą doskonałej obsadzie w pierwszym sezonie serialu "Shamelss: Niepokorni" – rozczulającej, nieprzewidywalnej, odurzającej i oburzająco śmiesznej serii.



„Biuro”



Kamery towarzyszą pracownikom oddziału firmy sprzedającej artykuły papierowe w czasie ich codziennych obowiązków.



„The Boys”



„The Boys” to nonszalanckie spojrzenie na to, co dzieje się z superbohaterami, gdy stają się równie popularni co celebryci, tak samo wypływowi jak politycy i tak boscy jak bogowie, i gdy nadużywają swych mocy, zamiast wykorzystać je w słusznym celu. Bezsilność stanie przeciwko superpotędze, gdy The Boys wyruszą w bohaterską wyprawę, by ujawnić prawdę o Siódemce wspieranej przez organizację Vought.



„Fargo”



Rok 2006, Minnesota. Do prowincjonalnego Bemidji przybywa tajemniczy mężczyzna, Lorne Malvo. Swoją brutalnością i bezwzględnością wpływa na mieszkańców miasta, w tym na udręczonego przez życie sprzedawcę ubezpieczeń, Lestera Nygaarda.



„W garniturach”



Dzięki swojej fotograficznej pamięci i ponadprzeciętnej inteligencji Mike Ross zdobywa pracę u Harveya Spectera. Jednak firma, w której pracuje, zatrudnia jedynie prawników z Uniwersytetu Harvarda.



„Sherlock”



Sherlock potrafi odróżnić programistę komputerowego po krawacie, a pilota samolotów po jego kciuku. Ma niezwykły, jedyny na świecie analityczny umysł, który pozwala mu bezbłędnie rozwiązywać najtrudniejsze zagadki kryminalne. Kiedy w jego życiu pojawia się John Watson od razu widać, ze mężczyźni różnią się od siebie właściwie wszystkim. Okazuje się jednak, że intelekt Sherlocka razem z pragmatyzmem Johna tworzą niezrównane połączenie.



„Dr House”



Grupa lekarzy na czele z charyzmatycznym, acz aspołecznym doktorem House'em diagnozuje nietypowe choroby, niejednokrotnie ratując życie pacjentom.Czytaj też:

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