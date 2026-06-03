7 nominacji do Oscara i gwiazdorski pojedynek. Kultowy thriller dziś w TV

Kultowy thriller z lat 90. zachwyca tempem akcji, świetnie skonstruowaną intrygą i aktorskimi kreacjami, które na stałe zapisały się w historii kina. Produkcja zdobyła aż siedem nominacji do Oscara i do dziś uchodzi za jeden z najlepszych filmów pościgowych wszech czasów.

„Ścigany” – kiedy twoje życie wywraca się do góry nogami

Głównym bohaterem filmu jest ceniony chirurg Richard Kimble, który wiedzie spokojne i dostatnie życie u boku ukochanej żony Helen. Wszystko zmienia się podczas tragicznej nocy, gdy mężczyzna zastaje w swoim domu intruza. Napastnikowi udaje się uciec, a ciężko ranna Helen umiera.

Brak dowodów i niejasne okoliczności sprawiają, że to właśnie Kimble zostaje oskarżony o zabójstwo żony. Choć lekarz przekonuje śledczych o istnieniu włamywacza, nikt nie daje wiary jego wersji wydarzeń. Skazany na karę śmierci trafia do konwoju więziennego, z którego udaje mu się zbiec.

Po ucieczce Richard Kimble rozpoczyna desperacką walkę o oczyszczenie swojego imienia. Jego jedynym celem staje się odnalezienie prawdziwego zabójcy Helen i udowodnienie własnej niewinności.

Tymczasem za zbiegłym chirurgiem rusza szeroko zakrojona obława. Na jej czele staje nieustępliwy szeryf Samuel Gerard (Tommy Lee Jones_, który nie zamierza pozwolić podejrzanemu wymknąć się sprawiedliwości. Rozpoczyna się emocjonujący wyścig, w którym liczą się spryt, determinacja i umiejętność przewidywania ruchów przeciwnika.

Gdzie i kiedy obejrzeć „Ściganego”?

Jednym z największych atutów filmu są znakomite role Harrisona Forda i Tommy’ego Lee Jonesa. Między bohaterami rozgrywa się fascynujący pojedynek intelektualny, który napędza całą historię i sprawia, że napięcie nie słabnie ani na moment.

„Ścigany” został doceniony nie tylko przez widzów, ale także przez Akademię Filmową, zdobywając siedem nominacji do Oscara. Produkcja stała się jednym z największych hitów lat 90., a pełna zwrotów akcji fabuła do dziś stanowi wzór dla współczesnych thrillerów.

Film „Ścigany” zostanie wyemitowany w środę, 3 czerwca, o godz. 20:50 na antenie TVN.

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