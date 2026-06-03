Festiwal Opole 2026. Wszystkie gwiazdy, pełny program

Przed fanami polskiej muzyki kilka wyjątkowo intensywnych dni. 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu po raz kolejny zgromadzi największe gwiazdy, debiutantów walczących o swoje pierwsze sukcesy oraz artystów świętujących imponujące jubileusze. Od 4 do 7 czerwca amfiteatr w Opolu ponownie stanie się muzycznym centrum kraju, a widzowie TVP1 zobaczą zarówno konkursowe emocje, jak i koncerty pełne wspomnień.

63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Debiuty, jubileusze i SuperJedynki na otwarcie festiwalu

Tegoroczne Opole rozpocznie się 4 czerwca od koncertu „Debiuty”, który od lat stanowi przepustkę do wielkiej kariery. O zwycięstwo powalczą Martyna Baranowska, Jacko Brango, Sara Girgis, Michał Grobelny, Ola Kędra, Karolina Charko, Julia Wasielewska, Maja Oleśków, Małgorzata Boć oraz zespół 21 Gram.

Na scenie pojawią się także laureaci ubiegłorocznej edycji Stasiek Kukulski i Daniel Godson. Nie zabraknie występów uznanych artystów, wśród których znaleźli się Natalia Przybysz, Natalia Szroeder, Anna Maria Jopek, Kamil Bednarek, Sławek Uniatowski, Doda oraz Kuba i Antek Sojka.

Tego samego dnia swoje 30-lecie pracy artystycznej będzie świętować Ania Wyszkoni. Jubileuszowy recital ma być jednym z najważniejszych punktów pierwszego wieczoru festiwalu.

Wieczór zakończy koncert SuperJedynek, podczas którego największe przeboje przypomną między innymi Ralph Kaminski, Natalia Kukulska, Afromental, Renata Przemyk, Dżem, Kombii, Luxtorpeda, Nocny Kochanek, Majka Jeżowska i Dawid Kwiatkowski.

Premiery na festiwalu w Opolu i wielki jubileusz Justyny Steczkowskiej

Drugiego dnia festiwalu uwagę widzów przyciągnie konkurs „Premiery”. O zwycięstwo i nagrody finansowe powalczą Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy i Patrycja Markowska z utworem „Fale”, Darya i Sebastian Fabijański z piosenką „Nieidealna”, Krzysztof Iwaneczko, Poparzeni Kawą Trzy, Sargis, Maciej Skiba, Kuba Szmajkowski, Vix.N, Michał Wiśniewski oraz Jasiek Piwowarczyk. Podczas koncertu wystąpią również laureatki ubiegłorocznych Premier – Katarzyna Żak i Anna Iwanek.

Jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń całego festiwalu będzie jubileusz Justyny Steczkowskiej. Artystka świętuje 30-lecie kariery, która rozpoczęła się właśnie w Opolu. W programie recitalu znajdą się nowe aranżacje jej największych przebojów, w tym „Dziewczyny szamana”, „Oko za oko” i „Za karę”.

Wieczorem amfiteatr przejmą przedstawiciele polskiej sceny rapowej. Koncert „Hip Hop. Jedno Podwórko 2” zgromadzi takie nazwiska jak O.S.T.R., Katarzyna Nosowska, Vienio x Kosi, DonGuralesko, Fukaj i Zalia, Łona, Sarius, Ryfa Ri, Eldo, Grammatik, OG Kamka, Molesta Ewenement oraz Numer Raz.

Opolski hołd dla Bogdana Olewicza i jubileusz Kabaretu Neo-Nówka

Sobota upłynie pod znakiem twórczości Bogdana Olewicza, który w tym roku obchodzi 80. urodziny. Koncert „Autobiografia” przypomni największe przeboje autora tekstów wykonywane przez imponujące grono artystów.

Na scenie pojawią się między innymi Krzysztof Cugowski, Doda, Natalia Kukulska, Kuba Badach, Alicja, Mietek Szcześniak, Krystyna Prońko, Urszula, Alicja Majewska, Golden Life, Universe, Halina Mlynkova, Janusz Radek oraz Maciej Balcar.

Wieczór zakończy tradycyjny Kabareton. Tym razem jego gospodarzem będzie Kabaret Neo-Nówka, który przygotował specjalny program z okazji 26-lecia działalności.

Lady Pank i wielki finał festiwalu w Opolu z piosenkami Osieckiej

Ostatni dzień festiwalu rozpocznie koncert jubileuszowy zespołu Lady Pank. Grupa świętuje 40-lecie działalności i przypomni największe przeboje ze swojego bogatego repertuaru.

Finałem Opola 2026 będzie koncert „Kiedy mnie już nie będzie... – w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej”. Publiczność usłyszy nowe interpretacje utworów dwóch ikon polskiej kultury.

Na scenie wystąpią między innymi Natalia Szroeder, Kuba Badach, Igor Herbut, Zbigniew Zamachowski, Alicja Szemplińska, Maciej Musiałowski, Ewa Błaszczyk, Maciej Zakościelny oraz wielu innych artystów.

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