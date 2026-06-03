Największe hity z Tomem Hanksem. Te filmy obejrzysz teraz online

Niewielu aktorów może pochwalić się tak imponującą filmografią jak Tom Hanks. Laureat dwóch Oscarów, gwiazda największych hollywoodzkich hitów i jeden z najbardziej lubianych aktorów świata od lat zachwyca widzów rolami, które bawią, wzruszają i inspirują. To właśnie on wcielał się w bohaterów walczących o przetrwanie, spełniających marzenia, zmieniających bieg historii czy po prostu próbujących odnaleźć swoje miejsce w świecie.

W jego dorobku znajdziemy zarówno poruszające dramaty, kultowe komedie, jak i widowiskowe produkcje oparte na prawdziwych wydarzeniach. Niezależnie od tego, czy szukacie filmu na rodzinny wieczór, seansu pełnego emocji czy ponadczasowego klasyka, w filmografii Toma Hanksa nie brakuje tytułów, które warto nadrobić. Przygotowaliśmy zestawienie tych najlepszych oraz sprawdziliśmy (i podpowiadamy wam), gdzie można obejrzeć je online.

Najlepsze filmy Toma Hanksa w sieci. Tutaj je obejrzycie

„Plusk”



Alan Bauer (Tom Hanks) jest rzutnym nowojorskim biznesmenem – prawdziwym człowiekiem sukcesu. Podczas podróży łodzią ulega wypadkowi i traci przytomność. Ratuje go piękna jak bogini dziewczyna (Daryl Hannah), jakby żywcem wyjęta ze snów i marzeń wszystkich mężczyzn. Sytuacja godna pozazdroszczenia, gdyby nie jeden, drobny szczegół – urocza nieznajoma jest prawdziwą syreną!

Dostępny na: Disney+, Prime Video



„Bez zrozumienia”



David jest młodym pracownikiem agencji reklamowej, w której odnosi sukcesy. Ma wszystko o czym marzy kazdy młody człowiek: pieniądze, prace, prespektywy i kobietę, która go kocha. Idealny obraz świata zostaje zniczony gdy David się dowiaduje o tym, że jego mama zostawia jego tatę. Teraz jest rozdarty między obojgiem rodziców: niezależną matką i opuszczonym ojcem.

Dostępny na: Prime Video



„Zawsze, gdy mówimy żegnaj”



David – amerykański pilot, który wstąpił do RAF-u jeszcze zanim jego kraj włączył się do wojny, dochodzi do siebie w Jerozolimie po uszkodzniue nogi. Przez swojego brytyjskiego przyjaciela poznaje pewną cichą i atrakcyjną Żydówkę, Sarah, której rodzina pochodzi właściwie z Hiszpanii. Oboje są sobą zafascynowani. Jednak Sarah uważa, że ich związek nie ma przyszłości, z powodu znacznych różnic kulturowych i środowiskowych.

Dostępny na: Apple TV



„Dziennik sierżanta Fridaya”



Sierżant Joe Friday i jego partner Pep Streebeck prowadzą śledztwo w sprawie organizacji PAGAN, którą kieruje kaznodzieja Jonathan Whirley oraz „król porno” Jerry Caesar. Na zjeździe wyznawców PAGAN policjanci ratują Connie Swail, która oskarża Whirleya. Próba aresztowania wielebnego kończy się wyrzuceniem sierżanta z policji.

Dostępny na: SkyShowtime



„Duży”

Dwunastoletni chłopiec wypowiada życzenie w wesołym miasteczku. Następnego dnia budzi się jako mężczyzna.

Dostępny na: Disney+



„Puenta”



Steven Gold jest komikiem, który wyleciał właśnie ze szkoły medycznej. Steve ponadto regularnie pracuje też w „Gas Station” – klubie w Nowym Jorku. Tymczasem Lilah Krytsick – znudzona życiem gospodyni domowa, także próbuje swych sił w tym biznesie. Niestety nie ma talentu. Steve bierze ją pod swoje skrzydała i uczy ją wszystkiego. Jednakże, gdy TV chce nadać program z klubu, ich przyjaźń się kończy.

Dostępny na: Prime Video



„Na przedmieściach”



Życie w Hinckley Hills toczy się tak spokojnie i leniwie, że Ray Peterson gotów jest spędzić wakacje nie wyjeżdżając z domu. Zwłaszcza że przyjaciele sugerują mu udział w szczególnej atrakcji: podglądaniu nowych sąsiadów. A Klopekowie zachowują się rzeczywiście dziwnie: bo czy ktoś normalny kopałby po nocy ogródek w środku burzy? Kiedy więc jeden z sąsiadów znika w tajemniczych okolicznościach, na Klopeków padają najgorsze podejrzenia. Ray postanawia sprawdzić ich słuszność.

Dostępny na: Prime Video, Apple TV



„Turner i Hooch”



Scott jest młodym, pedantycznym detektywem. Niedługo czeka go przeprowadzka do dużego miasta. Tymczasem przed wyjazdem dostaje do rozwiązania sprawę morderstwa przyjaciela. Jedynym świadkiem jest wielki pies. Scott musi się nim zaopiekować. Początki jednak nie są łatwe.

Dostępne na: Disney+



„Marzyciele, czyli potęga wyobraźni”



Bracia, Mike (Elijah Wood) i Bobby (Joseph Mazzello) wraz z mamą (Lorraine Bracco) i ojczymem przenoszą się do nowego miasta. Dzieci z sąsiedztwa uważają przybyszów za intruzów. Chłopcy wykorzystując swoją nieograniczoną wyobraźnię, penetrują okolicę w poszukiwaniu przygód. Pewnej nocy Mike zostaje obudzony przez koszmary swojego brata i spostrzega na ciele Bobby'ego liczne siniaki. Okazuje się, że sprawcą pobicia chłopca jest jego ojczym. Mike składa obietnicę, że nie powie mamie o krzywdzie wyrządzanej Bobby'emu. Gdy brutalność rodzica nasila się, bracia wpadają na pomysł zbudowania samolotu, dzięki któremu Bobby będzie mógł uciec przed zadawaną mu przemocą.

Dostępny na: Apple TV



„Ich własna liga”



Rok 1943, powstaje amerykańska żeńska liga baseballu. Siostry Dottie i Kit zostają zawodniczkami drużyny Rockford Peaches, gdzie trenerem jest alkoholik, Jimmy Dugan.

Dostępny na: Prime Video, CanalVOD



„Bezsenność w Seattle”



Człowiek, któremu jest pisana osoba, której nigdy nie widział, której w ogóle nie zna, jest bezradny. Magiczna moc Bożego Narodzenia może czynić cuda. Annie Reed, jadąc na Wigilię do swojego narzeczonego, słyszy w nocnym programie radiowym głos chłopca Jonaha opowiadający o swoim tacie, pogrążonym w głębokim smutku po śmierci żony. W pewnej chwili udaje się włączyć ojca do rozmowy na antenie. Pod wrażeniem słów o niezwykłej miłości płynących z radia, Annie doznaje wstrząsu, czuje coś, czego nie potrafi nazwać. Wie tylko jedno: musi odnaleźć ojca małego Jonaha, ponieważ w przeciwnym razie przeżyje resztę życia z uczuciem straconej szansy.

Dostępny na: Prime Video, Polsat Box Go, CanalVOD



„Filadelfia”



Chorujący na AIDS prawnik zostaje zwolniony z pracy. Walcząc o godność, podaje do sądu byłych pracodawców.

Dostępny na: Prime Video



„Forrest Gump”



Historia życia Forresta, chłopca o niskim ilorazie inteligencji z niedowładem kończyn, który staje się miliarderem i bohaterem wojny w Wietnamie.

Dostępny na: Prime Video, Player



„Apollo 13”



Podczas rutynowego lotu w kosmos na pokładzie statku Apollo 13 następuje wybuch.

Dostępny na: Netflix, HBO Max



„Szaleństwa młodości”



Lata 60., małe prowincjonalne miasteczko. Młody Guy (Tom Everett Scott) pracuje w sklepie ojca ze sprzętem gospodarstwa domowego. W tym samym czasie jego znajomi, zainspirowani muzyką The Beatles, zakładają zespół instrumentalny.

Dostępny na: Prime Video



„Z Ziemi na Księżyc”



Historia najważniejszych osiągnięć amerykańskiego przemysłu kosmicznego, opowiedziana z perspektywy ludzi, którzy zaangażowani są w pracę NASA.

Dostępny na: HBO Max, Netflix i Player



„Szeregowiec Ryan”



Historia oglądana oczami kilku amerykańskich żołnierzy, zaczyna się w decydującym dniu inwazji na Normandię. Oto plaża, na której, podczas śmiertelnie niebezpiecznej misji, ludzie muszą dokonać niemożliwego. Kapitan John Miller (Tom Hanks) otrzymuje rozkaz przedarcia się za linię wroga, by odnaleźć szeregowca Jamesa Ryana, którego trzej bracia polegli w walce. Stojąc twarzą w twarz ze śmiercią żołnierze pytają o sens tej, zdawać by się mogło, beznadziejnej misji. Dlaczego ośmiu ludzi musi ryzykować życie, by ocalić jednego? W brutalnej rzeczywistości krwawej wojny każdy z bohaterów stara się przetrwać i znaleźć własną odpowiedź.

Dostępny na: SkyShowtime



„Masz wiadomość”



Manhattan, czasy współczesne. Dwoje nieznanych sobie ludzi pracuje w tej samej branży. On jest właścicielem sieci księgarń obejmujących całe miasto, ona jest właścicielką niewielkiego lokalu, gdzie sprzedaje się książki dla dzieci. Zgodnie z zasadą konkurencji są wrogami. Ale któregoś dnia nawiązują przypadkowy kontakt przez internet – tak rodzi się wzajemna sympatia.

Dostępny na: Megogo, Prime Video, Player



„Zielona mila”



Emerytowany strażnik więzienny opowiada przyjaciółce o niezwykłym mężczyźnie, którego skazano na śmierć za zabójstwo dwóch 9-letnich dziewczynek.

Dostępny na: Netflix, SkyShowtime



„Cast Away: Poza światem”



W wyniku katastrofy lotniczej inżynier firmy kurierskiej trafia na bezludną wyspę, gdzie musi przeżyć.

Dostępny na: CanalVOD, Prime Video, Player



„Droga do zatracenia”



Akcja filmu rozgrywa się w latach 30. w USA – w czasach panowania mafii Ala Capone. Główny bohater, Michael Sullivan (Tom Hanks), jest człowiekiem od czarnej roboty. Podczas jednej z akcji jego syn (Tyler Hoechlin) przypadkowo widzi morderstwo. Mafia obawia się, iż nie dochowa on tajemnicy milczenia. Wyrok jest jeden – zabójstwo rodziny Sullivanów. Ginie żona Michaela i ich młodszy syn. Ojciec wraz z drugim synem zmuszeni są do ucieczki przed mafią.

Dostępny: Disney+, Prime Video, Megogo





„Złap mnie, jeśli potrafisz”



Oparta na faktach historia młodego fałszerza, który w latach 60., podając się za pilotów, lekarzy i profesorów, wyłudził z banków ponad 2,5 mln dolarów.

Dostępny na: SkyShowtime, Netflix



„Terminal”



Gdy Viktor Navorski, turysta z Europy Wschodniej, przylatuje do Nowego Jorku, w jego ojczyźnie ma miejsce zamach stanu. Amerykańskie władze nie uznają paszportu mężczyzny, więc miejscem przymusowego pobytu staje się dla niego hala terminalu.

Dostępny na: SkyShowtime, Prime Video



„Kod da Vinci”



Ekranizacja powieści Dana Browna. Tajemnicze morderstwo w Luwrze staje się kluczem do rozwiązania jednej z największych zagadek strzeżonych przez tajemnicze stowarzyszenie.

Dostępny na: Prime Video, CanalVOD



„Wojna Charliego Wilsona”



Zdobywcy Nagród Akademii Julia Roberts, Tom Hanks, Philip Seymour Hoffman oraz reżyser Mike Nichols połączyli siły, aby opowiedzieć przygodę pogodnego, amerykańskiego kongresmena, który zmienił bieg historii. Opowieść oparta na faktach. Charlie Wilson był kongresmenem z Teksasu, który przede wszystkim lubił się dobrze bawić. Pod maską wiecznego chłopca potrafił jednak doskonale ukryć polityczny umysł, poczucie patriotyzmu i współczucie dla przegranych. Swoje ukryte oblicze wykorzystuje, aby razem z prawniczką oraz agentem CIA zainicjować spisek, który doprowadza do największej w historii, tajnej operacji wojennej.

Dostępny na: SkyShowtime



„Anioły i demony”



Profesor uniwersytetu Harvarda Robert Langdon trafia na trop wielowiekowego bractwa znanego pod nazwą Iluminaci, którzy planują dokonać zemsty podczas trwającego konklawe w Watykanie.

Dostępny na: Prime Video, CanalVOD



„Larry Crowne. Uśmiech losu”



Larry niespodziewanie traci pracę, a na dodatek zostawia go żona. Postanawia więc wrócić do college'u, gdzie poznaje nietuzinkową nauczycielkę i uczy się na nowo cieszyć życiem.

Dostępny na: CDA



„Strasznie głośno, niesamowicie blisko”



Oskar nie może pogodzić się z nieobecnością ojca, który zginął w zamachu na WTC. Chłopiec postanawia odnaleźć zamek, do którego posiada pozostawiony przez niego klucz.

Dostępne na: Megogo, Prime Video, Player



„Atlas chmur”



W filmie śledzimy losy postaci z różnych epok i zakątków świata, których najbardziej błahe decyzje i czyny mają daleko idący wpływ na teraźniejszość, przyszłość, a nawet przeszłość naszej planety. "Atlas chmur" jest ucztą nie tylko dla wielbicieli zapierających dech w piersiach opowieści przygodowych, ale także spostrzegawczych miłośników X Muzy. Każda z gwiazd występuje w filmie w kilku nierozpoznawalnych na pierwszy rzut oka wcieleniach, dając popis wirtuozerskiej gry i ironicznego dystansu do swojego dotychczasowego wizerunku.

Dostępne na: CDA



„Kapitan Phillips”



To historia uprowadzenia w 2009 roku przez somalijskich piratów kapitana Richarda Philipsa, który dowodził transportowcem MV Maersk Alabama. Kapitan oddał się w ręce piratów w zamian za gwarancję bezpieczeństwa dla załogi. Został odbity przez oddziały amerykańskie kilka dni później. To pierwszy od 1815 roku przypadek, kiedy to amerykański statek został porwany przez piratów.

Dostępny na: Polsat Box, Player, Prime Video



„Ratując pana Banksa”



Na usilne prośby swoich córek Walt Disney obiecuje zrealizować film na podstawie ich ulubionej książki "Mary Poppins" autorstwa P. L. Travers. Nie wie jednak, że spełnienie przyrzeczenia zajmie mu 20 lat. Aby uzyskać prawa do ekranizacji Walt musi stawić czoła zgryźliwej, bezkompromisowej pisarce, która nie zamierza patrzeć, jak jej ukochana niania-czarodziejka jest masakrowana w trybach hollywoodzkiej machiny. Jednak w miarę spadku sprzedaży książki i pogarszania się sytuacji finansowej, Travers godzi się pojechać do Los Angeles, aby wysłuchać planów adaptacji. Na te dwa krótkie tygodnie w 1961 Walt Disney wytacza najcięższą artylerię. Uzbrojony w oszałamiające storyboardy i radosne piosenki braci Sherman Walt przypuszcza frontalny atak na P.L. Travers, jednak rozeźlona autorka nie ugina się pod presją. Wkrótce potem filmowiec bezradnie obserwuje, jak prawa do książki zaczynają wymykać mu się z ręki.

Dostępny na: Disney+



„Most szpiegów”



Most szpiegów to pełen dramatyzmu thriller rozgrywający się na tle historycznych wydarzeń. James Donovan (Tom Hanks), prawnik z Brooklynu, trafia w sam środek zimnej wojny, gdy CIA wysyła go ze, zdawać by się mogło, niemożliwą do wykonania misją wynegocjowania uwolnienia więzionego przez Sowietów amerykańskiego pilota wojskowego. W tym inspirowanym prawdziwymi wydarzeniami mocnym, trzymającym w nieustannym napięciu filmie twórcy udało się uchwycić istotę człowieczeństwa, gdy James Donovan gotów jest zaryzykować wszystko w imię swoiście pojętej sprawiedliwości i wierności ojczyźnie.

Dostępny na: Player, CanalVOD



„Inferno”



Robert Langdon budzi się we florenckim szpitalu i za sprawą tajemniczego przedmiotu zostaje celem obławy. Ucieka z pomocą doktor Sienny, podążając śladem wskazówek zawartych w poemacie Dantego.

Dostępny na: Prime Video, Player



„Sully”



15 stycznia 2009 roku kapitan Chesley "Sully" Sullenberger ląduje uszkodzonym samolotem na rzece Hudson, ratując życie wielu osób. Wkrótce rozpoczyna się śledztwo mogące zniszczyć jego karierę.

Dostępny na: Prime Video, Player, Megogo



„The Circle. Krąg”



Mae Holland (Emma Watson) zostaje zatrudniona w Kręgu – najpotężniejszej na świecie firmie internetowej. Jest zafascynowana jej nowoczesnością, rozmachem oraz osobą wizjonerskiego założyciela – genialnego Eamona Baileya (Tom Hanks). Z czasem praca w Kręgu pochłania dziewczynę bez reszty, a jej rola w korporacji ewoluuje w niepokojący sposób. Stając się pionkiem w przewrotnej grze Baileya, Mae nie dostrzega zagrożeń, jakie rodzi miejsce zatrudnienia. Dopiero gdy odkrywa przerażającą prawdę o Kręgu, zrobi wszystko, by wyrwać się z macek organizacji. Nie ma jednak pojęcia, jak daleko sięgają wpływy pracodawców i ich potęga inwigilacji.

Dostępny na: Megogo, CDA



„Czwarta władza”



Dwoje wydawców dziennika „The Washington Post” Katherine Graham (Meryl Streep) i Ben Bradlee (Tom Hanks) staje na czele bezprecedensowego starcia amerykańskiej prasy z najwyższymi władzami, walcząc o prawo do ujawnienia szokujących tajemnic, przez cztery dekady ukrywanych przez najwyższe władze USA.

Dostępny na: Prime Video, CanalVOD, Player



„Cóż za piękny dzień”



Tom Hanks wciela się w postać pana Rogersa, we współczesnej historii o tym, jak uprzejmość triumfuje nad cynizmem. Całość oparta jest na prawdziwej historii przyjaźni Freda Rogersa i dziennikarza Toma Junoda. Kiedy znużony życiem dziennikarz (Matthew Rhys) poznaje Freda Rogersa, powoli porzuca swój sceptycyzm, ucząc się empatii, uprzejmości i przyzwoitości od najbardziej lubianego w Ameryce sąsiada.

Dostępny na: HBO Max, CanalVOD, Player



„Misja Greyhound”



Kapitan Ernest Krause otrzymuje misję przeprowadzenia alianckiego konwoju przez naszpikowany niemieckimi okrętami podwodnymi Atlantyk.

Dostępny na: Apple TV+





„Nowiny ze świata”



Wędrujący od miasta do miasta i dzielący się z ludźmi nowinami weteran wojny secesyjnej rusza w niebezpieczną podróż przez Teksas, by doprowadzić sierotę do nowego domu.

Dostępny na: Netflix



„Elvis”



Historia wieloletniej relacji Elvisa Presleya z Parkerem. Kluczowym elementem opowieści jest jedna z najważniejszych osób w życiu piosenkarza jego żona Priscilla Presley.

Dostępny na: Megogo, Prime Video, Player



„Pinokio”



Nowa wersja opowieści o drewnianym pajacyku, który wyrusza w pełną niesamowitych przygód wędrówkę, by zostać prawdziwym chłopcem.

Dostępny na: Disney+



„Mężczyzna imieniem Otto”



Po śmierci ukochanej żony, zgorzkniały Otto postanawia popełnić samobójstwo. Wszelkie próby są niweczone przez jego nowych sąsiadów.

Dostępny na: Polsat Box Go, Prime Video, Player



„Asteroid city”



Harmonogram konwencji Junior Stargazer zostaje spektakularnie zakłócony przez wydarzenia, które zmieniają bieg historii.

Dostępny na: Prime Video, Player



„Here. Poza czasem”



Losy kilku pokoleń krzyżują się w jednym miejscu na ziemi, domu, który jest świadkiem wszystkiego, co w ich życiu najpiękniejsze i najbardziej dramatyczne, najzabawniejsze i najbardziej poruszające.

Dostępny na: Prime Video, Megogo, Apple TV



„Freaky Tales. Dziwaczne opowieści”



Oakland, rok 1987. Losy koszykarza, skorumpowanego policjanta, raperek, punków, neonazistów i windykatora splatają się w pełnym napięcia chaosie.

Dostępny na: SkyShowtime, Player, Prime Video



„Fenicki układ”



Biznesmen Zsa-zsa Korda kolejny raz wychodzi cało z katastrofy lotniczej. Chcąc ratować projekt życia, wciąga do gry córkę-zakonnicę, która odkrywa mroczne rodzinne sekrety.

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