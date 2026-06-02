Serial kryminalny jakiego jeszcze nie było. Premiera w TV już wkrótce

Wiedeńskie ulice, nierozwiązana tragedia i były policjant, który mimo utraty wzroku nie zamierza porzucić walki o sprawiedliwość.

Nowy serial kryminalny. Premiera na małym ekranie już w czerwcu

Już w czerwcu na antenie 13 Ulica zadebiutuje nowy serial kryminalny „Niewidomy detektyw”, opowiadający o niecodziennym duecie prowadzącym śledztwa w najniebezpieczniejszych sprawach.

Produkcja przenosi widzów do Wiednia, gdzie były główny inspektor Alexander Haller i przedsiębiorczy taksówkarz Nikolai Falk łączą siły, by rozwikłać zagadki brutalnych przestępstw. Ich współpraca rozpoczyna się od sprawy, która na zawsze odmieniła życie Hallera.

Alexander Haller odchodzi z wiedeńskiej policji po dramatycznym wybuchu samochodu pułapki. W zamachu traci nie tylko wzrok, ale także ukochaną kobietę. Kiedy jednak mężczyzna skazany za przeprowadzenie ataku ucieka z więzienia, były śledczy zostaje ponownie wciągnięty w sprawę, która odebrała mu wszystko.

Pozbawiony policyjnej odznaki i wsparcia dawnych kolegów, Haller postanawia samodzielnie dotrzeć do prawdy. Musi przy tym zmierzyć się nie tylko z przestępcami, ale również z własną przeszłością.

„Niewidomy detektyw” – serial z wyjątkowym duetem w roli głównej

Nie mogąc działać w pojedynkę, Haller nawiązuje współpracę z berlińskim taksówkarzem Niko. Mężczyzna staje się jego oczami w terenie i nieocenionym partnerem podczas prywatnego śledztwa.

Wspólnie próbują ustalić, co naprawdę wydarzyło się w dniu zamachu. Kolejne tropy prowadzą ich do świata bezwzględnych przestępców, porwań i morderstw. Z czasem okazuje się, że sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana, niż początkowo przypuszczali.

Choć przeciwnicy lekceważą niewidomego śledczego, Haller wykorzystuje ten fakt jako swoją przewagę. Nie zamierza się zatrzymać, dopóki nie odkryje całej prawdy.

Kto zagra w serialu „Niewidomy detektyw”? Kiedy premiera?

W obsadzie znaleźli się Philipp Hochmair („Konferencja w Wannsee”, „Freud”), Andreas Guenther („Telefon 110”, „Bractwo czerwonej opaski”), Stipe Erceg („Testo”, „Asbestos”), Patricia Aulitzy („One Hundred and Thirteen”, „Lena Lorenz”), Jaschka Lämmert („Meiberger: Chasing Minds”, „Ukryte zasoby”), Julia Franz Richter („Mother’s Baby”, „Zwierzak”), Sabin Tambrea („In a Land That No Longer Exists”, „Stacja Berlin”), Aenne Schwarz („Szok”, „Wszystko, czym jesteś”) oraz Sascha Geršak („A jeśli Bóg jest?”, „Marnow Murders”).

Za produkcję odpowiadają Tivoli Film Produktion i Mona Film, a światową dystrybucją zajmuje się Seven.One Studios International. Producentami serialu są Thomas Hroch i Gerald Podgornig.

Premiera serialu „Niewidomy detektyw” została zaplanowana na 10 czerwca o godz. 22:00 na kanale 13 Ulica. Nowe odcinki będą emitowane w każdą środę, a finał sezonu widzowie zobaczą 2 września.

Czytaj też:

Nowe hiszpańskie seriale na Netflix. Jeden z nich może być hitem lataCzytaj też:

Nie tylko „Milczenie owiec”. Najbardziej przerażający ekranowi mordercy