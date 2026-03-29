5 seriali Netfliksa, o których za mało się mówi. To ukryte perełki

W czasach, gdy platformy streamingowe zalewają nas setkami premier rocznie, łatwo przeoczyć prawdziwe perełki. Netflix regularnie wypuszcza głośne produkcje, które dominują w rankingach oglądalności i mediach społecznościowych, ale tuż obok nich pojawiają się mniej oczywiste tytuły – często bardziej oryginalne, odważne i świeże, które potrafią zaskoczyć, a jednocześnie nie przebiły się jeszcze do szerokiej świadomości widzów. W tym zestawieniu znajdziesz pięć seriali z ostatnich trzech lat, które mogły umknąć twojej uwadze.

Nieoczywiste hity Netfliksa z ostatnich lat. 5 doskonałych seriali

„Lampart”



Epicka opowieść oparta na jednej z najwspanialszych włoskich powieści wszech czasów, osadzona w latach 60. XIX wieku na tle powstania w Palermo. Jej centralną postacią jest książę Salina, Don Fabrizio Corbera, który wiedzie piękne i uprzywilejowane życie. Jednak gdy dążenia do unifikacji Włoch rzucają cień na stary arystokratyczny układ, zdaje sobie on sprawę, że przyszłość jego rodziny stoi pod znakiem zapytania. Zmusza go to do zawarcia nowych sojuszy, będących w sprzeczności z jego przekonaniami. Ostatecznie Don Fabrizio staje przed niemożliwym wyborem. Ma władzę, aby doprowadzić do małżeństwa między bogatą i piękną Angelicą i jego siostrzeńcem Tancredim, które zabezpieczyłoby przyszłość jego rodziny, ale złamałoby to serce jego ukochanej córki Concetty. Serial ten analizuje ponadczasowe motywy takie jak władza, miłość i cena postępu ze współczesnego punktu widzenia.



„Sto lat samotności”



Po ślubie wbrew woli rodziców kuzynostwo José Arcadio Buendía i Úrsula Iguarán musi opuścić rodzinną wieś i wyruszyć w długą drogę w poszukiwaniu nowego domu. Wędrówka w towarzystwie przyjaciół i poszukiwaczy przygód kończy się po dotarciu na brzeg rzeki o dnie wyłożonym fantastycznymi białymi otoczakami, gdzie zakochani postanawiają założyć utopijną osadę, której nadają nazwę Macondo. Kilka pokoleń rodu Buendia tworzy historię legendarnego miasteczka, rozdzieranego szaleństwem, niespełnioną miłością, krwawą i bezsensowną wojną oraz strachem przed klątwą, która pozbawiła ich nadziei, skazując na sto lat samotności.



„Świt Ameryki”



Oto Ameryka... w 1857 roku. Przedziwna kraina pełna cierpienia, w której niewinność i spokój przegrywają ze strachem i nienawiścią. Pokój to domena mniejszości, podobnie jak przyzwoitość - nie wspominając już o współczuciu. Na tej nieludzkiej ziemi nie ma gdzie się schronić i każdy ma tylko jeden cel - przeżyć. "Świt Ameryki" to fabularyzowany obraz i dogłębna analiza brutalnego zderzenia kultur, religii i społeczności kobiet i mężczyzn walczących i ginących za prawo do tej ziemi.



„Ród Guinnessów”



Epicka historia inspirowaną jedną z najsłynniejszych i najbardziej wpływowych europejskich dynastii - rodziną Guinnessów. Akcja rozgrywa się w XIX-wiecznym Dublinie i Nowym Jorku tuż po śmierci sir Benjamina Guinnessa, człowieka, który wyniósł browar Guinnessa na wyżyny sukcesu. Jego testament wywołuje lawinę wydarzeń, które na zawsze odmienią losy czworga dorosłych dzieci - Arthura, Edwarda, Anne i Bena - a także mieszkańców Dublina związanych z legendą Guinnessa.



„Ostatnia noc w Tremor”



Przeżywający kryzys kompozytor wyjeżdża do nadmorskiej wioski na północy, aby dokończyć swoje najnowsze dzieło. Jego jedyni sąsiedzi w promieniu wielu mil to małżeństwo mieszkające w sąsiednim domu. Po poważnym wypadku podczas burzy muzyk zaczyna doświadczać przerażających wizji na temat swoich sąsiadów.

