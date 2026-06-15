Najbardziej wyczekiwane premiery na Netflix. 5 gorących hitów

Na liście najbardziej wyczekiwanych nowych seriali znalazły się zarówno odświeżone telewizyjne klasyki, jak i zupełnie nowe produkcje z wielkimi nazwiskami.

Na te seriale czekają widzowie. Nostalgia znów rządzi platformami

Największe emocje budzą dziś powrót „Domku na prerii” oraz pierwsza aktorska wersja przygód Scooby’ego-Doo. Jak widać, nostalgia pozostaje walutą cenniejszą niż złoto. Hollywood regularnie to sprawdza, a widzowie równie regularnie dają się skusić.

Netflix ujawnił listę seriali, które wzbudzają obecnie największe zainteresowanie widzów. Zestawienie opiera się na danych MovieMETER serwisu IMDb Pro i obejmuje wyłącznie nowe produkcje, a nie powracające sezony popularnych hitów.

Zestawienie pokazuje, że największe emocje wzbudzają dziś produkcje bazujące na znanych markach i kultowych tytułach. „Domek na prerii”, czy „Scooby-Doo” to marki, które od lat mają wiernych fanów. Netflix liczy na to, że sentyment starszych widzów połączy się z ciekawością młodszego pokolenia. Czy ten plan zadziała? O tym przekonamy się w najbliższych miesiącach.

Na dalszych pozycjach znalazły się m.in. takie produkcje jak „Chłopak z ostatniego rzędu”, pierwszy międzynarodowy tytuł na tej liście opisywany jako wciągający południowokoreański thriller psychologiczny, „Człowiek para” – kryminał science fiction, który opowiada o przerażającym przestępcy, który potrafi zamienić swoje ciało w gaz, aby popełnić serię dziwacznych morderstw, czy „The God of the Woods”, oparty na bestsellerowej powieści Liz Moore z 2024 roku wielopokoleniowy dramat kryminalny, który przedstawia Mayę Hawke, znaną z serialu „Stranger Things”, tym razem w roli młodej śledczej badającej zaginięcie 13-letniej dziewczynki z letniego obozu w Adirondacks.

5 seriali, na które czekają widzowie. Najgorętsze zapowiedzi na Netflix

„Domek na prerii”



Na czele zestawienia znalazł się nowy „Domek na prerii”, będący adaptacją klasycznych powieści Laury Ingalls Wilder. Produkcja opowie o losach rodziny żyjącej na Dzikim Zachodzie i ma połączyć elementy dramatu historycznego oraz rodzinnej sagi.

Za serial odpowiada Rebecca Sonnenshine, znana między innymi z pracy przy „The Boys” i „Archive 81”. W głównych rolach występują Alice Halsey jako Laura Ingalls oraz Luke Bracey jako Charles Ingalls.

Premiera została wyznaczona na 9 lipca 2026 roku. Co ciekawe, Netflix tak bardzo uwierzył w projekt, że zamówił drugi sezon jeszcze przed debiutem pierwszego.



„Inny świat”



Drugą głośną premierą będzie „Inny świat”, czyli kontynuacja kultowego sitcomu NBC z lat 90.

Nowa odsłona skupia się na Deborah Wayne, córce bohaterów znanych z oryginalnej serii. W tę rolę wciela się laureatka nagrody Tony, Maleah Joi Moon.

Twórcy zadbali również o ukłon w stronę wieloletnich fanów. W serialu ponownie pojawią się Jasmine Guy, Kadeem Hardison oraz Jada Pinkett Smith.

Premiera została zaplanowana na 24 września 2026 roku, dokładnie 39 lat po debiucie pierwowzoru.



„Scooby-Doo: Początki”



Jednym z największych zaskoczeń zestawienia jest „Scooby-Doo: Początki”, czyli pierwszy w historii serial aktorski osadzony w uniwersum słynnej grupy detektywów.

Produkcja będzie prequelem i pokaże wydarzenia poprzedzające powstanie Mystery Inc. W obsadzie znaleźli się Tanner Hagen jako Kudłaty, Mckenna Grace jako Daphne, Abby Ryder Fortson jako Velma oraz Maxwell Jenkins jako Fred.

Największe poruszenie wywołała jednak informacja, że Scooby-Doo ma być po raz pierwszy grany przez prawdziwego psa, a nie wygenerowaną komputerowo postać. Premiera planowana jest na 2027 rok.



„The Hawk”



Wśród najbardziej wyczekiwanych nowości znalazł się także „The Hawk”, czyli serial komediowy z Willem Ferrellem w roli głównej.

Aktor wciela się w Lonniego „The Hawk” Hawkinsa, legendarnego golfistę, który próbuje wrócić do zawodowej rywalizacji i sięgnąć po upragniony Wielki Szlem.

Obok Ferrella na ekranie pojawią się między innymi Molly Shannon, Jimmy Tatro i Luke Wilson. Premiera została zaplanowana na 16 lipca 2026 roku.



„Pogromcy duchów: Nocna zmiana”



Na liście znalazła się także animowana produkcja „Pogromcy duchów: Nocna zmiana”, przygotowywana wspólnie przez Netflix i Sony Pictures Animation.

Nad projektem czuwają Jason Reitman i Gil Kenan, twórcy związani z filmami „Ghostbusters: Afterlife” oraz „Frozen Empire”. Serial ma kontynuować tradycję humorystycznych opowieści o walce z nadprzyrodzonymi zjawiskami.

Zainteresowanie produkcją wyraźnie wzrosło po ujawnieniu oficjalnego tytułu i logo podczas tegorocznych obchodów Dnia Pogromców Duchów w Nowym Jorku. Premiera została zaplanowana na 2027 rok.Czytaj też:

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