Świat oszalał na punkcie polskich kryminałów. Te tytuły robią furorę na Netflix i HBO Max

Widzowie pokochali mroczne historie, nieoczywistych bohaterów i tajemnice ukryte pod pozornie spokojną powierzchnią. Jeśli po seansie najnowszej odsłony przygód prokuratora Leopolda Bilskiego wciąż czujecie niedosyt, na platformach streamingowych czeka wiele równie mocnych produkcji.

Polski kryminał nie ma się czego wstydzić. Rządzi na Netflix, HBO i innych

„Kolory zła: Czerń” błyskawicznie przyciągnęły uwagę widzów Netfliksa. Nowa historia z prokuratorem Leopoldem Bilskim, granym przez Jakuba Gierszała, ponownie zabiera odbiorców do świata pełnego sekretów, psychologicznych zagadek i mrocznych tajemnic lokalnych społeczności.

Jeszcze kilka lat temu rodzime produkcje kryminalne rzadko trafiały do międzynarodowych rankingów. Dziś „Rojst”, „Wataha”, „Klangor” czy „Kolory zła” regularnie zbierają pochwały za granicą.

Mroczny klimat, lokalne historie i coraz wyższy poziom realizacji sprawiają, że polskie kryminały stały się jedną z najmocniejszych wizytówek naszego rynku serialowego. To jednak tylko jeden z wielu dowodów na to, że polski kryminał ma się dziś znakomicie. Oto produkcje, które zdobyły uznanie nie tylko w kraju, ale także za granicą.

13 polskich seriali kryminalnych dostępnych w streamingu

„Rojst” – mroczna kronika polskiej transformacji



Serial Jana Holoubka od lat uchodzi za jedną z najlepszych polskich produkcji kryminalnych. Historia rozpoczyna się od podwójnego morderstwa w prowincjonalnym mieście, ale szybko okazuje się, że śledztwo prowadzi znacznie głębiej.

Kolejne sezony mistrzowsko łączą zagadkę kryminalną z historią Polski przełomu lat 80. i 90. W obsadzie błyszczą między innymi Andrzej Seweryn, Dawid Ogrodnik, Magdalena Różczka i Łukasz Simlat.

Gdzie oglądać: Netflix.



„Klangor” – ciężki klimat i rodzinne tajemnice



Arkadiusz Jakubik stworzył jedną z najmocniejszych kreacji w polskich serialach ostatnich lat. Jako psycholog więzienny rozpoczyna desperackie poszukiwania zaginionej córki, odkrywając przy tym kolejne sekrety nadmorskiej społeczności.

Produkcja zachwyca atmosferą przypominającą najlepsze skandynawskie kryminały.

Gdzie oglądać: CANAL+ online.



„Odwilż” – polski nordic noir



Szczecin, zimowa aura i śledztwo dotyczące śmierci młodej kobiety. Podkomisarz Katarzyna Zawieja musi zmierzyć się nie tylko z zagadką kryminalną, ale również własnymi problemami osobistymi.

„Odwilż” udowadnia, że klimat nordic noir świetnie sprawdza się także nad Odrą.

Gdzie oglądać: Max.



„Śleboda” – folkowy kryminał



Twórcy postawili na nieco inne podejście do gatunku. Historia antropolożki Anki Serafin i dziennikarza Sebastiana Strzygonia łączy klasyczne śledztwa z lokalnymi legendami, historią i regionalną tożsamością.

Gdzie oglądać: SkyShowtime.



„Wataha” – jeden z najlepszych polskich seriali XXI wieku



Choć często klasyfikowana jest jako produkcja sensacyjna, „Wataha” pozostaje obowiązkową pozycją dla fanów kryminałów.

Leszek Lichota jako Wiktor Rebrow próbuje odkryć prawdę o zamachu, który zniszczył jego życie. W tle pojawiają się przemyt ludzi, korupcja i bezwzględna walka o wpływy.

Gdzie oglądać: Max.



„Scheda” – rodzinny kryminał na Helu



Siedmioodcinkowa historia rozpoczyna się po śmierci emerytowanego wojskowego Jana Mroza. Walka o spadek szybko odsłania skrywane przez lata konflikty, zdrady i rodzinne tajemnice.

Portowa sceneria dodaje opowieści wyjątkowego klimatu.

Gdzie oglądać: CANAL+.



„Krew z krwi” – mafia po polsku



Agata Kulesza stworzyła niezapomnianą postać Carmen, kobiety próbującej wyrwać się z przestępczego świata. Los zmusza ją jednak do powrotu do mafijnych porachunków.

To jeden z najbardziej cenionych polskich seriali kryminalnych ostatnich lat.

Gdzie oglądać: Netflix.



„Behawiorysta” – morderca transmitujący zbrodnie



Adaptacja bestsellerowej powieści Remigiusza Mroza opowiada o pojedynku byłego prokuratora Gerarda Edlinga z wyjątkowo niebezpiecznym zabójcą.

W centrum historii znajdują się psychologiczna gra i analiza ludzkich zachowań.

Gdzie oglądać: Max.



„Szadź” – gdy znamy mordercę od początku



Twórcy odwrócili klasyczne reguły gatunku. Widz od początku wie, kto zabija, a największą zagadką pozostają motywy sprawcy.

Maciej Stuhr stworzył tu jedną ze swoich najbardziej niepokojących kreacji.

Gdzie oglądać: Max.



„Skazana” – sędzia po drugiej stronie krat



Alicja Mazur przez lata wydawała wyroki. Gdy sama trafia do więzienia za zbrodnię, której nie popełniła, musi nauczyć się funkcjonować w brutalnej rzeczywistości zakładu karnego.

To połączenie thrillera, dramatu i kryminału.

Gdzie oglądać: Max, Player.



„Chyłka” – prawnicze zagadki i bezkompromisowa bohaterka



Magdalena Cielecka jako Joanna Chyłka od lat przyciąga przed ekrany fanów powieści Remigiusza Mroza.

Serial łączy kryminalne śledztwa z sądowymi pojedynkami i nieoczywistymi zwrotami akcji.

Gdzie oglądać: Player, Max.



„Breslau” – kryminał w cieniu III Rzeszy



Akcja przenosi widzów do Wrocławia roku 1936. Brutalne morderstwo zagraża wizerunkowi III Rzeszy tuż przed igrzyskami olimpijskimi.

Historyczne tło i mroczna atmosfera czynią z tej produkcji jedną z ciekawszych nowości gatunku.

Gdzie oglądać: Disney+.



„Erynie”



Komisarz Popielski działa głównie nocą i nie przejmuje się obowiązującymi zasadami. Jego niekonwencjonalne metody prowadzą do rozwiązywania najbardziej skomplikowanych zagadek.

To propozycja dla widzów szukających kryminału z historycznym i psychologicznym zacięciem.

Gdzie oglądać: TVP VOD, Netflix. Czytaj też:

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