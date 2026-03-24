Trendy po weekendzie: Polacy wyłonili 4 hity na Netflix i 5 perełek HBO Max

Weekendowe seanse często wyznaczają kierunek tego, co oglądamy przez kolejne dni – i tym razem nie jest inaczej. Polscy widzowie tłumnie ruszyli na platformy streamingowe, a ich wybory szybko przełożyły się na listy najpopularniejszych tytułów. Wśród nich znalazły się zarówno głośne premiery, które od dawna budziły emocje, jak i mniej oczywiste produkcje, które niespodziewanie zdobyły serca odbiorców. Sprawdziliśmy, co dokładnie oglądali Polacy w ostatnich dniach i wyłoniliśmy cztery największe hity Netfliksa oraz pięć perełek HBO Max, o których warto wiedzieć. Jeśli szukasz inspiracji na wieczór – ta lista ci się przyda.

Hity na Netflix i HBO Max. To w weekend masowo oglądali Polacy

„Radioaktywny kryzys” (Netflix)



Fizycy i lekarze ścigają się z czasem, aby zaradzić ogromnej katastrofie radiologicznej i uratować życie tysięcy ludzi.



„Miłość i śmierć” (Netflix)



Główną bohaterką jest Candy Montgomery (Elizabeth Olsen) - przykładna żona i matka, która zaczyna odczuwać monotonię swojego życia. W poszukiwaniu emocji wdaje się w romans z mężem swojej przyjaciółki, co uruchamia lawinę wydarzeń prowadzących do brutalnej zbrodni.



„Peaky Blinders: Nieśmiertelny” (Netflix)



Gdy jego syn zostaje wplątany w nazistowski spisek, Tommy Shelby opuszcza miejsce wygnania i wraca do Birmingham, aby ratować rodzinę i kraj.



„Maszyna do zabijania” (Netflix)



Podczas ostatniej misji szkoleniowej rangerów inżynier bojowy musi poprowadzić swój oddział do walki z wielką maszyną do zabijania nie z tej ziemi.



„Rooster” (HBO Max)



Komedia rozgrywająca się na kampusie, skupiona na skomplikowanej relacji autora z jego córką.



„Chętni na seks” (HBO Max)



Gdy prezenter pogody Clark Forrest i jego nowy tłumacz ASL Floyd Smernitch zaprzyjaźniają się w Twyli, odkrywają, że ich małżeństwa utknęły w martwym punkcie. Sięgnięcie po aplikację do romansów prowadzi do niebezpiecznego trójkąta… i tylko jeden z nich przeżyje.



„The Order: Ciche braterstwo” (HBO Max)



Zainspirowany szokująco prawdziwymi wydarzeniami „The Order: Ciche braterstwo” to trzymający w napięciu thriller z Jude'em Lawem w roli wytrawnego agenta FBI Terry'ego Huska, który odkrywa krajowy spisek terrorystyczny dążący do obalenia rządu federalnego.



„Złodziej z przypadku” (HBO Max)



Były baseballista Hank wiedzie spokojne i ułożone życie do czasu, gdy zgadza się zaopiekować kotem sąsiada. Od tej chwili ścigają go gangsterzy, a on nie wie dlaczego.



„Ognie” (HBO Max)



Życie wulkanolożki Anny Arnardóttir rozpada się, gdy wstrząsy zwiastują nową erę erupcji zagrażającą Reykjavíkowi.

