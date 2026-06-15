Brutalny świat gangów i bokserów. To będzie mocny serial

50 Cent wraca z nowym serialowym projektem, który ma szansę zainteresować zarówno fanów sportowych dramatów, jak i mrocznych gangsterskich historii. Do sieci właśnie trafił pierwszy zwiastun „Fightland”.

Serial „Fightland” połączy boks i świat gangsterów

50 Cent po raz kolejny udowadnia, że jego ambicje wykraczają daleko poza świat muzyki. Raper i producent telewizyjny stoi za nowym serialem „Fightland”, który już latem zadebiutuje na ekranach. Pierwszy zwiastun produkcji został właśnie udostępniony w sieci i zapowiada pełną emocji historię zemsty, boksu oraz brutalnych porachunków.

Głównym bohaterem serialu jest Duke Kilroy, w którego wciela się Howard Charles. To były mistrz boksu, którego kariera załamała się po dyskwalifikacji. Po opuszczeniu więzienia mężczyzna wraca do Londynu z jednym celem – wyrównać rachunki z ludźmi odpowiedzialnymi za jego upadek.

Twórcy zapowiadają opowieść, w której sportowe ringi przeplatają się z działalnością zorganizowanej przestępczości. Duke będzie musiał zmierzyć się nie tylko z przeciwnikami z przeszłości, ale również z niebezpiecznym światem, gdzie lojalność i zdrada mają swoją cenę.

Premiera „Fightland” już pod koniec lipca

Światowa premiera „Fightland” została zaplanowana na 31 lipca. Serial zadebiutuje na antenie kanału STARZ. Choć oficjalnego potwierdzenia wciąż brakuje, wiele wskazuje na to, że polscy widzowie będą mogli obejrzeć produkcję za pośrednictwem Prime Video.

Curtis Jackson, znany na całym świecie jako 50 Cent, od dawna z powodzeniem działa nie tylko jako raper, ale również producent filmowy i telewizyjny. „Fightland” jest kolejnym projektem w jego bogatym dorobku. Tematyka bokserska również nie jest mu obca. Wśród produkcji związanych z tym sportem znajdują się między innymi „Do utraty sił”, w którym sam zagrał główną rolę, a także dokument „Tapia”, przedstawiający historię legendarnego mistrza świata w boksie Johnny’ego Tapii.

Nowy serial pokazuje, że 50 Cent nadal chętnie sięga po historie o ludziach walczących o odkupienie, sprawiedliwość i drugą szansę. Tym razem ring okaże się jedynie początkiem znacznie większej wojny.

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