TVP znalazła nowy sposób na „Sanatorium miłości”. Widzowie zobaczą to po raz pierwszy

TVP przygotowuje kolejną niespodziankę dla fanów „Sanatorium miłości”. Jak nieoficjalnie ustalił portal Wirtualnemedia.pl, jeszcze w czerwcu na antenie Jedynki zadebiutuje specjalny reportaż poświęcony uczestnikom popularnego programu.

Gwiazdy „Sanatorium miłości” spotkały się z fanami

Widzowie „Sanatorium miłości” wkrótce zobaczą zupełnie nową produkcję, która pokaże, co dzieje się z uczestnikami programu już po zakończeniu telewizyjnej przygody. Tym razem kamery zajrzały na wyjątkowe spotkanie gwiazd i fanów randkowego formatu dla seniorów.

Produkcja roboczo nosi tytuł „Życie po Sanatorium miłości. Zjazd gwiazd” i ma pokazać, jak dziś wygląda życie bohaterów telewizyjnego hitu. Materiał został zrealizowany podczas II Zlotu Uczestników i Fanów Programu „Sanatorium Miłości”, który na początku czerwca odbył się w Sianożętach w województwie zachodniopomorskim.

W wydarzeniu uczestniczyły osoby dobrze znane widzom programu. Wśród gości znalazły się między innymi Urszula Flisek oraz Joanna Dyrkacz, które zdobyły popularność dzięki piątej edycji „Sanatorium miłości”.

Reportaż ma być pierwszą tego typu produkcją przygotowaną przez Telewizję Polską. Według informacji Wirtualnemedia.pl jego emisję zaplanowano na koniec czerwca.

Twórcy stawiają na dalsze losy uczestników randkowego show

Za nowy projekt odpowiada Piotr Poraj Poleski, współtwórca „Sanatorium miłości”, które od 2019 roku cieszy się niesłabnącą popularnością w TVP1.

Nie jest to pierwszy raz, gdy twórcy postanowili pokazać życie uczestników po zakończeniu programu. Wiosną, równolegle z emisją ósmej edycji „Sanatorium miłości”, widzowie mogli oglądać format „Życie po Sanatorium miłości”, prezentujący dalsze losy bohaterów randkowego show.

Tymczasem Telewizja Polska prowadzi już casting do dziewiątej odsłony programu. Nowa seria ma pojawić się na antenie w przyszłym roku.

Jak wcześniej informowano, jednym z najciekawszych elementów nadchodzącego sezonu będzie dopuszczenie do udziału również obcokrajowców. To zmiana, która może wnieść do programu zupełnie nową dynamikę i otworzyć uczestników na międzynarodowe znajomości.

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