3 nowości na Netflix i 4 perełki na HBO Max. Te tytuły zasiliły właśnie biblioteki serwisów

Jeśli zastanawiasz się, co nowego obejrzeć wieczorem, warto zajrzeć do najświeższych premier. Zarówno Netflix, jak i HBO Max właśnie wzbogaciły swoje biblioteki o kilka interesujących produkcji, które mogą umilić najbliższe dni. Oto ich pełna rozpiska.

Dzisiejsze premiery na platformach Netflix i HBO Max. Te tytuły właśnie trafiły do streamingu

„Wiralowy hit” (Netflix)



Kota Shimura to uczeń liceum nękany przez szkolnych prześladowców i przytłoczony rachunkami medycznymi matki. Jego życie to jedna wielka porażka… Jednak pewnego dnia nieoczekiwanie los daje mu szansę. Gdy nagranie jego bójki z innym uczniem trafia do internetu i zostaje viralem, Kota uświadamia sobie, że może na tym zarobić. Tworzy kanał streamingowy i zaczyna odbijać się od dna.



„Po złej stronie prawa” (Netflix)



Wciągający serial sądowy Netflixa autorstwa wielokrotnie nagradzanego reżysera Nottapona Boonprakoba („Szalony jednorożec”), zanurza widzów w zagmatwane niuanse tajskiego wymiaru sprawiedliwości. Głównym bohaterem jest Mek (Nat Kitcharit), idealistyczny młody prawnik, którego wrobiono w morderstwo syna Anana, wpływowego szefa policji. Pomimo wiary w sprawiedliwy proces sądowy Mek stopniowo odkrywa, że system niewiele ma wspólnego ze sprawiedliwością. W akcie desperacji bohater jest zmuszony przyjąć pomoc Jittri (Rhatha Phongam), pozbawionej skrupułów adwokatki, która wykorzystuje luki prawne i stosuje bezwzględne taktyki. W skorumpowanym systemie, w którym wiarygodne kłamstwo często jest bardziej przekonujące od prawdy, Mek zdaje sobie sprawę, że musi zaakceptować „złe” strategie Jittri, aby podjąć walkę z władzą, która wydaje się mieć w ręku wszystkie karty. W miarę jak Mek zagłębia się w moralnie niejednoznaczny świat, każde ustępstwo podważa jego przekonania i zakłóca działanie jego moralnego kompasu. Ostatecznie walka o potwierdzenie niewinności przeradza się w ważną podróż, która na zawsze zmieni jego postrzeganie sprawiedliwości.



„Słodkie Magnolie”, 5. sezon (Netflix)



Serial o trzech przyjaciółkach (Maddie, Helen i Dana Sue) pochodzących z miasteczka Serenity w Karolinie Południowej, gdzie wszyscy wszystkich znają i wszystko o sobie wiedzą.



„Zaułek koszmarów” (HBO Max)



Thriller psychologiczny o sprytnym oszuście i nieuczciwej psychiatrce, którzy naciągają bogaczy nowojorskiej elity lat 40.



„Zabawy z piłką” (HBO Max)



Grupa outsiderów staje do turnieju, by ocalić ukochaną siłownię przed korporacyjną siecią fitness.



„Ave, Cezar!” (HBO Max)



Producent filmowy staje przed wyzwaniem rozwiązania zagadki zaginięcia gwiazdy filmowej. Prześmiewcza komedia braci Coen.



„Lombard” (HBO Max)



Walcząc o utrzymanie domu i trzeźwość po śmierci męża, Grace podejmuje pracę u jedynej w miasteczku muzułmańskiej rodziny.Czytaj też:

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