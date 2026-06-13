Podsumowanie tygodnia: 5 perełek na Netflix i 6 z HBO Max. Wpadły też dwa polskie seriale!

Choć czerwiec dopiero się rozkręca, platformy streamingowe nie zwalniają tempa. W tygodniu od 8 do 14 czerwca na Netfliksie i HBO Max pojawiło się łącznie jedenaście premier, wśród których nie brakuje głośnych seriali, wyczekiwanych filmów i kilku propozycji, które mogą okazać się pozytywnym zaskoczeniem. Co ciekawe, obaj giganci wzbogacili swoje biblioteki także o nowe polskie produkcje serialowe – i choć nie będziemy zdradzać wszystkich szczegółów już na wstępie, fani rodzimych historii zdecydowanie mają powody, by zajrzeć do pełnej listy. Sprawdźcie, co z tego tygodnia warto dodać do swojej watchlisty.

Najciekawsze nowości tygodnia. Te premiery podbijają Netflix i HBO Max

„Kolory Zła: Czerń” (Netflix)



Kolejny rozdział wciągającej sagi kryminalnej, będącej adaptacją bestsellerów Małgorzaty Oliwii Sobczak. Prokurator Leopold Bilski zostaje przeniesiony do pozornie spokojnego miasta na Kaszubach, gdzie zniknięcie kolejnego dziecka odsłania mroczne sekrety, a na światło dzienne wychodzą długo skrywane, niewygodne prawdy. Podążając tropem niepokojących znaków, psychologicznych zagadek i lokalnych legend, Bilski musi zmierzyć się z mrokiem czającym się pod pozornie idyllicznymi fasadami. To opowieść o wysokiej cenie, jaką trzeba zapłacić, stając twarzą w twarz ze złem ukrytym w zwyczajnej codzienności.



„Outlast: Dżungla” (Netflix)



Nowy reality show Netflixa, w którym uczestnicy muszą przetrwać nie tylko w niebezpiecznej dżungli i trudnych warunkach natury, ale także zmierzyć się z psychologicznymi i społecznymi wyzwaniami tworzonymi przez innych graczy. Wraz ze zmieniającymi się sojuszami i coraz bardziej ryzykownymi strategiami pojawia się pytanie, kto okaże się wystarczająco odporny, sprytny i zdolny do współpracy, by zdobyć milion dolarów i wyjść zwycięsko z serca panamskiej dżungli.



„Po złej stronie prawa” (Netflix)



Wciągający serial sądowy Netflixa autorstwa wielokrotnie nagradzanego reżysera Nottapona Boonprakoba („Szalony jednorożec”), zanurza widzów w zagmatwane niuanse tajskiego wymiaru sprawiedliwości. Głównym bohaterem jest Mek (Nat Kitcharit), idealistyczny młody prawnik, którego wrobiono w morderstwo syna Anana, wpływowego szefa policji. Pomimo wiary w sprawiedliwy proces sądowy Mek stopniowo odkrywa, że system niewiele ma wspólnego ze sprawiedliwością. W akcie desperacji bohater jest zmuszony przyjąć pomoc Jittri (Rhatha Phongam), pozbawionej skrupułów adwokatki, która wykorzystuje luki prawne i stosuje bezwzględne taktyki. W skorumpowanym systemie, w którym wiarygodne kłamstwo często jest bardziej przekonujące od prawdy, Mek zdaje sobie sprawę, że musi zaakceptować „złe” strategie Jittri, aby podjąć walkę z władzą, która wydaje się mieć w ręku wszystkie karty. W miarę jak Mek zagłębia się w moralnie niejednoznaczny świat, każde ustępstwo podważa jego przekonania i zakłóca działanie jego moralnego kompasu. Ostatecznie walka o potwierdzenie niewinności przeradza się w ważną podróż, która na zawsze zmieni jego postrzeganie sprawiedliwości.



„Instynkt macierzyński” (Netflix)



Policja zatrzymuje kobietę, która twierdzi, że właśnie urodziła. Ale dziecko — ani krew — nie należą do niej. Na oczach widzów rozpada się misternie utkana sieć kłamstw.



„Poligamista” (Netflix)



Jonasi Gomora zbudował bankowe imperium od podstaw. Po drodze podjął jednak szereg decyzji, które mocno skomplikowały mu życie prywatne. Teraz przychodzi mu się ze wszystkim rozliczyć i przejrzeć w lustrze, a raczej gabinecie luster trzymanych przez jego żony i kochanki.



„Megalomani” (HBO Max)



Archeolożka Sofia jedzie na odległą grecką wyspę, by sprawdzić, czy starożytna ceramika zapisuje dźwięk, współpracując z sceptycznym artystą.



„Zaułek koszmarów” (HBO Max)



Thriller psychologiczny o sprytnym oszuście i nieuczciwej psychiatrce, którzy naciągają bogaczy nowojorskiej elity lat 40.



„Ave, Cezar!” (HBO Max)



Producent filmowy staje przed wyzwaniem rozwiązania zagadki zaginięcia gwiazdy filmowej. Prześmiewcza komedia braci Coen.



„Lombard” (HBO Max)



Walcząc o utrzymanie domu i trzeźwość po śmierci męża, Grace podejmuje pracę u jedynej w miasteczku muzułmańskiej rodziny.



„Proud” (HBO Max)



Beztroskie życie Filipa zostaje wywrócone do góry nogami przez nieoczekiwaną rodzinną tragedię. Czy uda mu się zaopiekować małym dzieckiem i jednocześnie zachować wolność oraz nie stracić zbyt wiele z dotychczasowego stylu życia?



„Nocna suka” (HBO Max)



Kobieta rezygnuje z kariery, by poświęcić się macierzyństwu, lecz jej nowe życie niespodziewanie przybiera surrealistyczny obrót.Czytaj też:

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