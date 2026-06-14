Sportowcy, którzy podbili Hollywood. Ich filmowe role przeszły do historii

Nie każda gwiazda sportu potrafi odnaleźć się poza boiskiem, ringiem czy parkietem. Od czasu do czasu zdarzają się jednak zawodnicy, którzy po zakończeniu kariery lub równolegle z nią zaskakują talentem aktorskim.

Aktorskie kariery sportowców. Ze stadionu prosto do Hollywood

Kariera sportowa i aktorska wymagają zupełnie innych umiejętności. Mimo to wielu wybitnych sportowców próbowało swoich sił na ekranie. Część z nich potraktowała aktorstwo jako ciekawą przygodę, inni stworzyli drugą, równie imponującą karierę.

Niektórzy stali się pełnoprawnymi gwiazdami kina, inni zapisali się w pamięci widzów jedną niezapomnianą rolą. Oto sportowcy, którzy udowodnili, że sukces można odnieść nie tylko na arenach sportowych, ale także przed kamerą.

Sportowcy, którzy podbili Hollywood. Te role wszyscy pamiętają

Bob Uecker „Pierwsza liga”



Choć jego kariera baseballowa nie należała do najbardziej spektakularnych, Bob Uecker zdobył ogromną popularność jako komentator sportowy i aktor.

Największą sławę przyniosła mu rola Harry’ego Doyle’a w kultowej komedii „Pierwsza liga”. Jego występ do dziś uchodzi za jeden z najzabawniejszych elementów całej serii.

W serwisie Ranker w plebiscycie na najlepszą rolę sportowca w filmie postawiło na niego aż 96 proc. głosujących.





Michael Jordan „Kosmiczny mecz”



Nie sposób mówić o sportowcach w kinie bez wspomnienia Michaela Jordana. Koszykarska legenda Chicago Bulls wystąpiła w „Kosmicznym meczu”, który do dziś pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych filmów familijnych lat 90.

Jordan zagrał fikcyjną wersję samego siebie i bez problemu odnalazł się w świecie animowanych bohaterów. Dla milionów widzów była to pierwsza okazja, by zobaczyć największą gwiazdę NBA w zupełnie nowej roli.



Juancho Hernangómez „Rzut życia”



Hiszpański koszykarz Juancho Hernangómez nie miał aktorskiego doświadczenia, kiedy otrzymał rolę w filmie „Rzut życia”.

Produkcja z Adamem Sandlerem dostępna na Netflix okazała się jednak wielkim sukcesem, a sam zawodnik zebrał znakomite recenzje. Wielu widzów było przekonanych, że ogląda profesjonalnego aktora, a nie czynnego koszykarza NBA.

Sandler nie ukrywał później, że naturalność i swoboda Hernangómeza zrobiły na nim ogromne wrażenie.



Kareem Abdul-Jabbar „Czy leci z nami pilot?”



Choć jego występ był dość epizodyczny, Kareem Abdul-Jabbar stworzył jedną z najbardziej pamiętnych postaci w historii tej kultowej komedii.

Legendarny koszykarz wcielił się w drugiego pilota Rogera Murdocka w filmie „Czy leci z nami pilot?”. Szczególnie zapadła widzom w pamięć scena rozmowy z młodym pasażerem, który bez trudu rozpoznaje gwiazdę NBA mimo munduru pilota.



Kevin Garnett „Nieoszlifowane diamenty”



Były gwiazdor NBA również udowodnił, że potrafi odnaleźć się przed kamerą.

W thrillerze „Nieoszlifowane diamenty” z Adamem Sandlerem Garnett zagrał samego siebie. Jego występ został bardzo dobrze przyjęty, a twórcy filmu podkreślali, że od początku imponował niezwykłą charyzmą i umiejętnością budowania napięcia.



Shaquille O’Neal „Kazaam”



Film o rapującym dżinie nie zdobył uznania krytyków, ale dla wielu widzów pozostaje symbolem kina familijnego lat 90.

Shaquille O’Neal wykorzystał w nim swoją naturalną charyzmę i poczucie humoru, tworząc postać, którą wielu fanów wspomina z dużym sentymentem.



Carl Weathers „Rocky”



Kariera futbolowa Carla Weathersa nie trwała długo, ale jego filmowe dokonania zapewniły mu miejsce w historii kina.

Największą sławę przyniosła mu rola Apolla Creeda w serii „Rocky”. Szczególnie pamiętny okazał się występ w „Rocky IV”, gdzie jego bohater staje do pojedynku z Ivanem Drago. Losy tej walki stały się jednym z najbardziej emocjonujących momentów całego cyklu.



„Szybcy i wściekli 5”



Jednym z najbardziej spektakularnych przykładów pozostaje Dwayne Johnson. Były gwiazdor wrestlingu WWE stał się jednym z najlepiej opłacanych aktorów na świecie, a jego filmy zarobiły miliardy dolarów. Wielu fanów uważa, że prawdziwy przełom nastąpił wraz z jego debiutem w „Szybkiej piątce”, gdzie jako Luke Hobbs wniósł do serii „Szybcy i wściekli” zupełnie nową energię. Czytaj też:

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