7 nowości na środę. Netflix, HBO Max i Disney+ mają dziś mocne premiery
Udostępnijdodaj Skomentuj
Seriale

7 nowości na środę. Netflix, HBO Max i Disney+ mają dziś mocne premiery

Dodano: 
„Kolory zła: Czerń”
„Kolory zła: Czerń” Źródło: Netflix
Netflix, HBO Max i Disney+ zasypały widzów nowościami! Wśród premier znalazła się kontynuacja wielkiego polskiego hitu kryminalnego oraz głośny rodzimy film. Sprawdźcie wszystkie nowości na dziś.

Środa, 10 czerwca, przyniosła kolejną porcję premier na najpopularniejszych platformach streamingowych. Dziś do bibliotek Netflixa, HBO Max i Disney+ trafiło łącznie siedem nowości – od głośnych serialowych premier po hitowe filmy, prosto z kin. Największe zainteresowanie widzów może wzbudzić kontynuacja jednego z najgłośniejszych polskich hitów kryminalnych ostatnich lat, która właśnie zadebiutowała na Netfliksie. Z kolei Disney+ dorzucił do swojej oferty nowy polski film opowiadający historię jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci rodzimego świata biznesu. Co jeszcze warto dziś sprawdzić? Oto pełna lista nowości, które od środy możecie oglądać w streamingu.

Lawina nowości w streamingu. To od dziś obejrzycie na Netflix, HBO Max i Disney+

„Gorzkie złoto” (HBO Max)

Carola ma szesnaście lat i marzy o wyższym wykształceniu i domu nad morzem. Ale mieszka z Pacifico, swoim ojcem, pośrodku pustyni Atakama. Aby przetrwać, wraz z małą grupą górników eksploatują kopalnię złota Cobra. Ojciec i córka ukrywają przed innymi skarb, żyłę złota, przy której w tajemnicy pracują nocami. Jak inni bardzo chcą odwrócenia swojego losu. Pewnego dnia górnik odkrywa ich sekret i brutalnie włamuje się do kopalni. Carola postanawia stawić czoła patriarchalnym strukturom i prawom dżungli oraz własnej niedojrzałości, aby zrealizować upragnione marzenia.

„Twarzą w twarz” (HBO Max)

Dramat o znanej prowadzącej TV, która konfrontuje mężczyznę z okrutnym wpisem w sieci.

„Kolory Zła: Czerń” (Netflix)

Kolejny rozdział wciągającej sagi kryminalnej, będącej adaptacją bestsellerów Małgorzaty Oliwii Sobczak. Prokurator Leopold Bilski zostaje przeniesiony do pozornie spokojnego miasta na Kaszubach, gdzie zniknięcie kolejnego dziecka odsłania mroczne sekrety, a na światło dzienne wychodzą długo skrywane, niewygodne prawdy. Podążając tropem niepokojących znaków, psychologicznych zagadek i lokalnych legend, Bilski musi zmierzyć się z mrokiem czającym się pod pozornie idyllicznymi fasadami. To opowieść o wysokiej cenie, jaką trzeba zapłacić, stając twarzą w twarz ze złem ukrytym w zwyczajnej codzienności.

„Opowieść o mojej rodzinie”, 2. sezon (Netflix)

To historia o mężczyźnie imieniem Fausto i ostatnim dniu jego życia. Historia o radości, pasji, miłości do dzieci i braku strachu przed przyszłością. To także historia miłości absolutnej i dramatycznego punktu zwrotnego, gdy trzeba podjąć doniosłą decyzję.

„Outlast: Dżungla” (Netflix)

Nowy reality show Netflixa, w którym uczestnicy muszą przetrwać nie tylko w niebezpiecznej dżungli i trudnych warunkach natury, ale także zmierzyć się z psychologicznymi i społecznymi wyzwaniami tworzonymi przez innych graczy. Wraz ze zmieniającymi się sojuszami i coraz bardziej ryzykownymi strategiami pojawia się pytanie, kto okaże się wystarczająco odporny, sprytny i zdolny do współpracy, by zdobyć milion dolarów i wyjść zwycięsko z serca panamskiej dżungli.

„Czy mnie słychać?” (Disney+)

Gdy małżeństwo Alexa się rozpada, próbuje on radzić sobie z rozwodem i wiekiem średnim, szukając nowego celu w komediowej scenie Nowego Yorku. Byli partnerzy muszą znaleźć sposób na wspólne wychowywanie dwóch synów i odnalezienie swoich tożsamości.

„Król dopalaczy” (Disney+)

Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia przedstawia zawrotną karierę zwykłego chłopaka, który zbudował imperium legalnych dopalaczy i niczym „Wilk z Wall Street” z dnia na dzień stał się milionerem. Dawid rozpoczyna życie, w którym sława, piękne kobiety, szybkie samochody i niekończąca się impreza stają się codziennością. Konfrontacje z gangsterami i układy na najwyższych szczeblach władzy sprawiają, że granica między legalnym, a zakazanym jest bardzo cienka. Kiedy pojawia się policjant, którego nie da się kupić, rozpoczyna się bezwzględna gra o wszystko. Czy Dawidowi uda się zatrzymać, zanim będzie za późno? Czy miłość zdoła go ocalić przed ostatecznym upadkiem?Czytaj też:
Ranking ostateczny: 100+ najlepszych seriali-thrillerów na Netflix i HBO MaxCzytaj też:
Serial Netfliksa, który pochłonie was od pierwszej makabrycznej sceny. Ocena 7,5/10 i plejada gwiazd

Źródło: WPROST.pl