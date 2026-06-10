7 nowości na środę. Netflix, HBO Max i Disney+ mają dziś mocne premiery

Środa, 10 czerwca, przyniosła kolejną porcję premier na najpopularniejszych platformach streamingowych. Dziś do bibliotek Netflixa, HBO Max i Disney+ trafiło łącznie siedem nowości – od głośnych serialowych premier po hitowe filmy, prosto z kin. Największe zainteresowanie widzów może wzbudzić kontynuacja jednego z najgłośniejszych polskich hitów kryminalnych ostatnich lat, która właśnie zadebiutowała na Netfliksie. Z kolei Disney+ dorzucił do swojej oferty nowy polski film opowiadający historię jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci rodzimego świata biznesu. Co jeszcze warto dziś sprawdzić? Oto pełna lista nowości, które od środy możecie oglądać w streamingu.

Lawina nowości w streamingu. To od dziś obejrzycie na Netflix, HBO Max i Disney+

„Gorzkie złoto” (HBO Max)



Carola ma szesnaście lat i marzy o wyższym wykształceniu i domu nad morzem. Ale mieszka z Pacifico, swoim ojcem, pośrodku pustyni Atakama. Aby przetrwać, wraz z małą grupą górników eksploatują kopalnię złota Cobra. Ojciec i córka ukrywają przed innymi skarb, żyłę złota, przy której w tajemnicy pracują nocami. Jak inni bardzo chcą odwrócenia swojego losu. Pewnego dnia górnik odkrywa ich sekret i brutalnie włamuje się do kopalni. Carola postanawia stawić czoła patriarchalnym strukturom i prawom dżungli oraz własnej niedojrzałości, aby zrealizować upragnione marzenia.



„Twarzą w twarz” (HBO Max)



Dramat o znanej prowadzącej TV, która konfrontuje mężczyznę z okrutnym wpisem w sieci.



„Kolory Zła: Czerń” (Netflix)



Kolejny rozdział wciągającej sagi kryminalnej, będącej adaptacją bestsellerów Małgorzaty Oliwii Sobczak. Prokurator Leopold Bilski zostaje przeniesiony do pozornie spokojnego miasta na Kaszubach, gdzie zniknięcie kolejnego dziecka odsłania mroczne sekrety, a na światło dzienne wychodzą długo skrywane, niewygodne prawdy. Podążając tropem niepokojących znaków, psychologicznych zagadek i lokalnych legend, Bilski musi zmierzyć się z mrokiem czającym się pod pozornie idyllicznymi fasadami. To opowieść o wysokiej cenie, jaką trzeba zapłacić, stając twarzą w twarz ze złem ukrytym w zwyczajnej codzienności.



„Opowieść o mojej rodzinie”, 2. sezon (Netflix)



To historia o mężczyźnie imieniem Fausto i ostatnim dniu jego życia. Historia o radości, pasji, miłości do dzieci i braku strachu przed przyszłością. To także historia miłości absolutnej i dramatycznego punktu zwrotnego, gdy trzeba podjąć doniosłą decyzję.



„Outlast: Dżungla” (Netflix)



Nowy reality show Netflixa, w którym uczestnicy muszą przetrwać nie tylko w niebezpiecznej dżungli i trudnych warunkach natury, ale także zmierzyć się z psychologicznymi i społecznymi wyzwaniami tworzonymi przez innych graczy. Wraz ze zmieniającymi się sojuszami i coraz bardziej ryzykownymi strategiami pojawia się pytanie, kto okaże się wystarczająco odporny, sprytny i zdolny do współpracy, by zdobyć milion dolarów i wyjść zwycięsko z serca panamskiej dżungli.



„Czy mnie słychać?” (Disney+)



Gdy małżeństwo Alexa się rozpada, próbuje on radzić sobie z rozwodem i wiekiem średnim, szukając nowego celu w komediowej scenie Nowego Yorku. Byli partnerzy muszą znaleźć sposób na wspólne wychowywanie dwóch synów i odnalezienie swoich tożsamości.



„Król dopalaczy” (Disney+)



Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia przedstawia zawrotną karierę zwykłego chłopaka, który zbudował imperium legalnych dopalaczy i niczym „Wilk z Wall Street” z dnia na dzień stał się milionerem. Dawid rozpoczyna życie, w którym sława, piękne kobiety, szybkie samochody i niekończąca się impreza stają się codziennością. Konfrontacje z gangsterami i układy na najwyższych szczeblach władzy sprawiają, że granica między legalnym, a zakazanym jest bardzo cienka. Kiedy pojawia się policjant, którego nie da się kupić, rozpoczyna się bezwzględna gra o wszystko. Czy Dawidowi uda się zatrzymać, zanim będzie za późno? Czy miłość zdoła go ocalić przed ostatecznym upadkiem?Czytaj też:

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