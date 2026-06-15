Nowy hit dla fanów thrillerów szpiegowskich. „7 punktów i zero nudy”

Tajemnice sprzed lat, podwójne życie i małżeństwo wystawione na najtrudniejszą próbę. Sześcioodcinkowa produkcja może przypaść do gustu fanom „The Americans”, „Homeland” i mrocznych europejskich kryminałów.

Serial „Zdemaskowani” pokazuje mroczne oblicze świata szpiegów

Na pierwszy rzut oka Simon i Meret Schäferowie prowadzą spokojne życie w Berlinie. Małżeństwo zajmuje się prowadzeniem kryjówki dla osób potrzebujących schronienia i wychowuje nastoletnią córkę. Za tą fasadą kryje się jednak przeszłość, o której woleliby zapomnieć. Oboje są byłymi agentami niemieckiego wywiadu, a dawne sekrety właśnie upominają się o swoje.

Akcja serialu rozpoczyna się podczas rodzinnej uroczystości. Simon i Meret świętują 16. urodziny córki Niny, gdy niespodziewany telefon burzy ich pozorny spokój. Nieznajomy mężczyzna twierdzi, że został ranny i potrzebuje pomocy.

Choć podobne sytuacje nie są dla nich niczym nowym, tym razem od początku coś wzbudza ich niepokój. Mężczyzna zachowuje się podejrzanie, nie chce ujawnić swojej tożsamości, a jego obrażenia wydają się zadane przez niego samego.

Tajemnicza misja sprzed 16 lat sprawia, że rodzinne sekrety wychodzą na jaw

Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy okazuje się, że za pojawieniem się nieznajomego może stać Josef Koleev, wysoko postawiony oficer rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU. W jego rolę wciela się Samuel Finzi.

Prawdziwy przełom następuje jednak w chwili, gdy tajemniczy gość wspomina o katastrofalnej operacji przeprowadzonej 16 lat wcześniej na Białorusi. To wydarzenie na zawsze zmieniło życie Simona i Meret, choć przez lata starali się zostawić je za sobą.

Wraz z odkrywaniem kolejnych faktów na jaw wychodzą kłamstwa, przemilczenia i decyzje, które wpłynęły nie tylko na losy byłych agentów, ale także całej ich rodziny.

Największe konsekwencje odkryć ponosi Nina. Nastolatka zaczyna rozumieć, że jej rodzice przez lata ukrywali przed nią znacznie więcej, niż mogła przypuszczać.

Jednocześnie Meret odkrywa prawdę, która podważa jej zaufanie do męża. W świecie pełnym zdrad, manipulacji i tajnych operacji nawet najbliższa osoba może okazać się kimś zupełnie innym, niż się wydawało.

Tym widzom spodobają się „Zdemaskowani”. Gdzie oglądać?

Za stworzenie produkcji odpowiada Paul Coates, znany między innymi z pracy przy serialu „Emmerdale Farm”. W głównych rolach występują Susanne Wolff jako Meret Schäfer oraz Felix Kramer jako Simon Schäfer. Ważną postać Josefa Koleeva zagrał Samuel Finzi. W obsadzie znaleźli się również Andreas Pietschmann, Henry Hübchen i Seyneb Saleh.

„Zdemaskowani” powinien zainteresować przede wszystkim widzów lubiących historie o agentach funkcjonujących pod przykrywką, rodzinnych tajemnicach i politycznych intrygach. Produkcja łączy atmosferę klasycznych thrillerów szpiegowskich z emocjonalnym dramatem o konsekwencjach decyzji podejmowanych przed laty.

Ta opowieść o ludziach, którzy przez lata uciekali przed własną przeszłością, aż ta w końcu zapukała do ich drzwi, dostępna jest na platformie Netflix. „7 punktów i zero nudy” – oceniają widzowie w serwisie Filmweb. To chyba najlepsza rekomendacja.

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