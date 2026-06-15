Wstrząsający thriller z Denzelem Washingtonem. Posunął się do ostateczności

„John Q”. to jeden z tych filmów, które pod płaszczykiem sensacyjnego thrillera stawiają niewygodne pytania o granice człowieczeństwa i funkcjonowanie opieki zdrowotnej. W roli głównej błyszczy Denzel Washington, tworząc jedną z najbardziej poruszających kreacji w swojej karierze.

„John Q”. – dramatyczna walka o życie dziecka

John Quincy Archibald wiedzie skromne, ale szczęśliwe życie u boku żony Denise i ukochanego syna Mike’a. Rodzinna sielanka kończy się w chwili, gdy chłopiec trafia do szpitala. Lekarze diagnozują u niego poważną wadę serca, a jedyną szansą na przeżycie okazuje się natychmiastowy przeszczep.

Problem w tym, że kosztownej operacji nie pokrywa ubezpieczenie zdrowotne rodziny. Zrozpaczeni rodzice stają przed dramatycznym wyborem, a kolejne decyzje szpitala tylko pogłębiają ich bezradność.

Kiedy zapada decyzja o wypisaniu Mike’a ze szpitala, John dochodzi do ściany. Mężczyzna jest przekonany, że dla jego syna oznacza to wyrok śmierci. W akcie desperacji wchodzi uzbrojony do placówki medycznej, bierze zakładników i żąda przeprowadzenia operacji.

Rozpoczyna się pełen napięcia kryzys, który przyciąga uwagę mediów, policji i opinii publicznej. John staje się jednocześnie przestępcą i symbolem człowieka walczącego z bezdusznym systemem.

Denzel Washington jako ojciec gotowy na wszystko

Zdesperowanemu ojcu przeciwstawieni zostają doświadczeni funkcjonariusze. Negocjacje prowadzi policjant Frank Grimes, w którego wciela się Robert Duvall. Na jego barkach spoczywa odpowiedzialność za pokojowe zakończenie konfliktu.

Presję dodatkowo zwiększa szef policji Gus Monroe, grany przez Raya Liottę. Zwierzchnik oczekuje natychmiastowego rozwiązania sytuacji, co tylko komplikuje i tak niezwykle napiętą rozgrywkę.

„John Q”. to nie tylko emocjonujący dramat sensacyjny, ale także mocny społeczny komentarz dotyczący dostępu do opieki zdrowotnej. Produkcja była wielokrotnie porównywana do kultowego „Pieskiego popołudnia” Sidneya Lumeta, ponieważ podobnie jak tamten film opowiada o zwykłym człowieku postawionym w sytuacji bez wyjścia.

Historia walki z bezdusznym systemem została dostrzeżona również przez środowiska zajmujące się prawami człowieka i demokracją. Film otrzymał nominacje do nagrody Political Film Society w trzech kategoriach.

„John Q”. zostanie wyemitowany w poniedziałek 15 czerwca o godz. 22:00 na kanale Warner TV.

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