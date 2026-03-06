Kultowy serial kryminalny wreszcie dla wszystkich Polaków. Po 17 latach przerwy!

Mroczny klimat warszawskich ulic, bezkompromisowi policjanci i historie, które zaglądają w najciemniejsze zakamarki ludzkiej natury. Takie okazji nie można przegapić, to trzeba zobaczyć.

„Glina. Nowy rozdział” wraca po latach

„Glina. Nowy rozdział” to kontynuacja kultowego serialu „Glina” Władysława Pasikowskiego. Produkcja zadebiutuje już dzisiaj, w piątek 6 marca na antenie TVP1. To jednocześnie pierwszy serial oryginalny powstały jako koprodukcja SkyShowtime i Telewizji Polskiej, zrealizowany przez Apple Film. Za kamerą ponownie stanęli Władysław Pasikowski i Dariusz Jabłoński, który tym razem nie tylko produkował serial, ale także wyreżyserował część odcinków.

Akcja nowej odsłony serialu ponownie przenosi widzów do stołecznego wydziału zabójstw. Policjanci każdego dnia mierzą się tam z przemocą, śmiercią i brutalną rzeczywistością warszawskiego półświatka.

Do doświadczonych komisarzy Artura Banasia i Jóźwiaka dołącza młoda policjantka – aspirant Tamara Rudnik. Już na początku zostaje rzucona w sam środek skomplikowanych spraw, w których granice między dobrem a złem często zaczynają się zacierać. W miarę rozwoju kolejnych śledztw funkcjonariusze muszą zmierzyć się nie tylko z przestępcami, ale również z własnymi słabościami i demonami.

Powrót znanych bohaterów i gwiazdorska obsada

W nowych odcinkach zobaczymy Macieja Stuhra jako Artura Banasia oraz Jacka Braciaka w roli Jóźwiaka. Do ich zespołu dołączy aspirant Tamara Rudnik, w którą wciela się Nela Maciejewska.

Na ekranie pojawi się także liczne grono znanych aktorów. W produkcji występują m.in. Jerzy Radziwiłowicz, Adrianna Biedrzyńska, Mariusz Bonaszewski, Anna Cieślak, Renata Dancewicz, Andrzej Deskur, Weronika Książkiewicz, Olgierd Łukaszewicz, Agnieszka Pilaszewska, Joanna Sydor oraz Piotr Stramowski.

„To my wymyśliliśmy Polish noir”

Dariusz Jabłoński podkreśla, że powrót serialu po latach nie jest przypadkowy. Twórcy chcieli pokazać, jak zmienili się bohaterowie, którzy przez lata pozostali wierni swoim zasadom.

„Chcieliśmy pokazać, co dalej dzieje się z naszymi bohaterami, którzy się zmienili, a jednocześnie zostali tacy sami: są uczciwymi, profesjonalnymi, nieprzekupnymi policjantami” – powiedział Dariusz Jabłoński w rozmowie z TVP. Reżyser przypomniał również, że pierwsza odsłona serialu powstała na długo przed modą na skandynawskie kryminały. „Zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że byliśmy pierwsi, jeszcze zanim się zaczął światowy szał na Nordic noir. To był Polish noir” – dodał z uśmiechem twórca serialu.

Kiedy oglądać „Glina. Nowy rozdział”?

Pierwszy odcinek serialu „Glina. Nowy rozdział” zostanie wyemitowany w piątek 6 marca o godz. 20:30 na antenie TVP1. Produkcja będzie również dostępna dla widzów w serwisie TVP VOD.

