Borys Szyc drastycznie schudł dla roli. Odstawił jedną rzecz i… nosił to na głowie

Jakby tego było mało, jeszcze przez ponad pół roku chodził z doczepionymi włosami. Metamorfoza Borysa Szyca do nowej roli robi wrażenie, ale jak sam przyznaje, kosztowała go więcej, niż to widać gołym okiem na ekranie.

„Bunt” Netfliksa i radykalna przemiana Borysa Szyca

Borys Szyc w ubiegłym roku przeszedł ogromną przemianę. Aktor zrzucił ponad 15 kg w związku z przygotowaniami do serialu „Bunt” produkowanego dla Netflix. W produkcji wciela się w byłego więźnia, który próbuje powstrzymać rozlew krwi podczas największego buntu więziennego w Polsce. Historia inspirowana jest prawdziwymi wydarzeniami, a fizyczna wiarygodność bohatera była dla twórców kluczowa.

W rozmowie z Plejadą aktor nie ukrywał, że droga do tej formy była wyczerpująca. „Rzeczywiście wykończyło mnie fizycznie i psychicznie. Wsadziłem w to naprawdę dużo, dużo pracy. [...] Ćwiczyłem bardzo dużo i zrzucałem masę. Do ‘Heweliusza’ musiałem przybrać, więc do ‘Buntu’ z kolei zrzuciłem jakieś 15-16 kg. Chodziło o to, żeby ciało było umięśnione, ale bardzo wyżyłowane, bo to były czasy, kiedy raczej w więzieniach nie przelewało się za bardzo i nie było dobrego jedzenia” – opowiadał.

Osiem miesięcy bez słodyczy

Najtrudniejsze okazało się jedno wyrzeczenie. „Przez osiem miesięcy” – doprecyzował, mówiąc o całkowitej rezygnacji ze słodyczy. Po tak długiej przerwie nawet świąteczny deser był szokiem dla organizmu. „Jak na święta zjadłem makowiec, to myślałem, że zemdleję z wrażenia” – żartował.

Radykalna dieta była konieczna, bo w serialu więźniowie prowadzą bunt głodowy. Twórcy chcieli, by postać wyglądała autentycznie, jak człowiek funkcjonujący w skrajnie trudnych warunkach.

Zmiana nie ograniczyła się do wagi. Aktor przez ponad pół roku nosił doczepiane włosy. „[...] co było strasznym przeżyciem, zwłaszcza dla mojej rodziny, ale musiałem chodzić z tym czymś na głowie. Przez te ponad siedem miesięcy byłem kimś innym. Z drugiej strony, pozytywnie na to patrząc, doprowadziłem moje ciało do takiej formy, w jakiej chyba nigdy w życiu nie byłem. W wieku 47, a w tym roku 48 lat, więc to jest pocieszające” – przyznał.

Premiera serialu „Bunt” zaplanowana jest na drugą połowę 2026 roku.

