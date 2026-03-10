Wyczekiwany serial na podstawie bestsellera ze zwiastunem. Obsada robi wrażenie!

Serial jest oparty na bestsellerowej powieści autorstwa Rufi Thorpe „Margo ma kłopoty”, a jego twórcą jest wielokrotnie nagradzany Emmy David E. Kelley, znany z takich tytułów jak „Uznany za niewinnego”, „Ally McBeal”, „Wielkie kłamstewka”, „Od nowa”, „Orły z Bostonu”, „Miłość i śmierć” czy „Prawnik z Lincolna”. Do serialu przyciągają też wielkie nazwiska w obsadzie. Na ekranie zobaczymy między innymi Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Nicole Kidman czy Nicka Offermana i Thaddea Graham. Serial stanowi najnowszą współpracę Kelleya z Apple TV, po nominowanym do Emmy przebojowym dramacie „Uznany za niewinnego”, którego drugi sezon jest obecnie w produkcji.

Nowy serial na podstawie bestsellera. Mocny zwiastun z wielkimi nazwiskami

“Margo jest spłukana” to odważny, pełen ciepła i humoru dramat rodzinny śledzący losy Margo (Fanning), świeżo upieczonej studentki i aspirującej pisarki na życiowym zakręcie, córki byłej kelnerki z Hooters (Pfeiffer) i byłego zawodowego wrestlera (Offerman). Margo zostaje młodą matką. W obliczu rosnących kosztów utrzymania i coraz większych wyzwań musi znaleźć sposób na życie. W serialu występują również laureatka Oscara Marcia Gay Harden, zdobywca Oscara i Emmy Greg Kinnear, Michael Angarano, Rico Nasty i Lindsey Normington.

Oto pierwszy zwiastun „Margo jest spłukana”:

Serial „Margo jest spłukana” jest produkowany przez A24. David E. Kelley pełni funkcję showrunnera i scenarzysty, a także producenta wykonawczego wraz z Elle Fanning, Dakotą Fanning i Brittany Kahan Ward z Lewellen Pictures; Nicole Kidman i Perem Saari z Blossom Films oraz Matthew Tinkerem z David E. Kelley Productions. Michelle Pfeiffer, Rufi Thorpe, Eva Anderson oraz Boo Killebrew również pełnią funkcję producentek wykonawczych. Laureatka nagród BAFTA i Emmy Dearbhla Walsh reżyseruje odcinek pilotowy i jest producentką wykonawczą. Kate Herron i Alice Seabright należą do zespołu reżyserskiego.

Serial „Margo jest spłukana” zadebiutuje trzema odcinkami w środę, 15 kwietnia 2026 roku. Kolejne będą emitowane w każdą środę, aż do 20 maja 2026 roku.

