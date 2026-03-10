Quiz pełen nostalgii! 15 kadrów z wieczorynek – rozpoznasz je?
Seriale

Quiz pełen nostalgii! 15 kadrów z wieczorynek –  rozpoznasz je?

„Miś Uszatek”
„Miś Uszatek” Źródło: Se-ma-for
Wieczory w dzieciństwie wielu z nas kojarzą się wspaniałymi dobranockami. Jak dobrze jednak je pamiętacie? Sprawdźcie swoją pamięć w naszym quizie.

Pamiętacie sympatyczne postacie, charakterystyczne sceny i kultowe momenty z wieczorynek, które oglądaliśmy niemal codziennie w dzieciństwie? W tym quizie przygotowaliśmy 15 kadrów z różnych dobranocek – jedne rozpoznasz od razu, inne mogą być prawdziwym wyzwaniem. Przyjrzyj się uważnie obrazkom i sprawdź, czy potrafisz dopasować je do odpowiednich bajek. Sprawdź się i zobacz, czy zdobędziesz komplet punktów!

15 kadrów z wieczorynek –  rozpoznasz je?

Odpowiedz na 1 pytanie z 15 To kadr z: To kadr z:
  • „Pszczółka Maja”
  • „Krecik”

