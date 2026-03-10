2 nowości na Netflix, jedna perełka od HBO Max. Dziś mocne premiery!

Kontynuacja ukochanej serii, transfer serialowej perełki z HBO Max na Netflix i zupełnie świeża propozycja od popularnej platformy z ulubieńcem widzów w głównej roli. Oto, co nowego obejrzycie na streamingach.

Trzy nowości na streamingach. To warto odpalić

„Schody” (Netflix)

Serial przedstawia opartą na faktach historię Michaela Petersona (Colin Firth) wraz z jego rozległą rodziną z Północnej Karoliny, skupiając się na podejrzanej śmierci jego żony, Kathleen Peterson (Toni Colette). Twórcy produkcji zabierają widzów do niegdyś szczęśliwego domu, który nagle stał się miejscem morderstwa. Czy może był to straszny wypadek, czy zbrodnia z namiętności? W serialu obok Colina Firtha i Toni Colette występują Michael Stuhlbarg, Juliette Binoche, Dane DeHaan, Olivia DeJonge, Rosemarie DeWitt, Tim Guinee, Patrick Schwarzenegger, Sophie Turner, Vincent Vermignon, Odessa Young oraz Parker Posey.

„One Piece”, 2. sezon (Netflix)

Epicka piracka przygoda Netflixa, powraca z drugim sezonem, w którym pojawią się jeszcze groźniejsi przeciwnicy i skrajnie niebezpieczne misje. Luffy i Słomkowi wyruszają w rejs po niezwykłej Grand Line – legendarnym obszarze na morzu, gdzie na każdym kroku czyhają niebezpieczeństwa i niesamowite przygody. Podczas podróży przez tę nieprzewidywalną krainę w poszukiwaniu największego skarbu świata napotkają dziwaczne wyspy i mnóstwo nowych, groźnych wrogów.

„Rooster” (HBO Max)

Nowy dziesięcioodcinkowy serial komediowy HBO Original opowiadający o skomplikowanych relacjach ojca z córką. W rolach głównych zobaczymy Steve'a Carella i Charly Clive.

Pisarz Greg Russo (Steve Carell) odwiedza kampus Ludlow, aby wygłosić gościnny wykład. Przy okazji odwiedza pracującą tam córkę (Charly Clive), której małżeństwo z innym wykładowcą przeżywa poważny kryzys. Greg zupełnie niespodziewanie dostaje nietypową propozycję.

