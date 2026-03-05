Polacy wskazali 40 najmocniejszych kryminałów na Netflix. Nic ich teraz nie przebije

Na Netflix nie brakuje mocnych kryminalnych tytułów – od gęstych thrillerów psychologicznych, przez historie o seryjnych mordercach, po intrygi policyjne i sprawy, w których nic nie jest takie, jak się wydaje. W tej liście zebraliśmy ponad 40 najlepiej ocenianych filmów kryminalnych, które są dostępne na platformie właśnie teraz. To produkcje docenione przez widzów za klimat, scenariusz, zwroty akcji i bohaterów, których nie da się zapomnieć.

Jeśli szukacie seansu, który wciągnie was od pierwszej sceny i sprawi, że do samego końca będziecie próbować odgadnąć, kto kłamie – tutaj zdecydowanie jest w czym wybierać.

Kryminały na Netflix? To teraz 40 najlepszych! Ranking Polaków

„Bracia z przedmieść”



Opowieść o trzech braciach z owianych złą sławą przedmieść Paryża. Soulaymaan, odnoszący sukcesy akademickie student prawa na paryskiej uczelni, podczas finału prestiżowego konkursu poznaje Lisę, z którą mierzy się w debacie na temat odpowiedzialności rządu za kondycję francuskich przedmieść. Życie Demby, najstarszego z braci, kręci się wokół handlu narkotykami i kultury ulicznej. Najmłodszy, piętnastoletni Noumouké poszukuje własnej drogi i zastanawia się czy pójść w ślady któregoś ze starszych braci. Bójka, strzał i tragedia odmieniają losy całej trójki.



„Zbrodnie rodzinne”



Zdesperowana matka Alicia robi wszystko, co w jej mocy, aby uchronić przed więzieniem swojego syna oskarżonego o usiłowanie zabójstwa byłej żony. Podczas walki o jego wolność przypadkiem odkrywa sekretny spisek, który przemieni jej życie w prawdziwy koszmar.



„Raees”



Zaradny chłopak o imieniu Raees zostaje królem nielegalnego handlu, ale próbuje łączyć życie poza prawem z pomaganiem ludziom.



„Bezwzględny”



Zbuntowany nastolatek wyrasta na gangstera i rozpoczyna bezwzględną pogoń za władzą podczas złotej ery mediolańskiej mafii.



„Fałszerz”



Rzym, lata 70. XX wieku. Toni przybywa do stolicy uzbrojony jedynie w talent malarski i marzenie o karierze wielkiego artysty. Jednak apetyt na życie, przeznaczenie, a może ironia losu prowadzą go w inną stronę - zostaje nie tylko najlepszym fałszerzem sztuki wszech czasów, ale też centralną postacią najbardziej tajemniczych afer we Włoszech.



„Ofiara dla burzy”



Amaia bada sprawę podejrzanych zgonów noworodków i przerażających rytuałów. Tymczasem jej bliscy są w wielkim niebezpieczeństwie.



„Shimmer Lake”



Odwrócona w czasie fabuła tego mrocznego thrillera kryminalnego śledzi poczynania lokalnego szeryfa badającego sprawę szajki rabusiów, do której należy jego brat.



„Świadectwo kości”



Inspektor Amaia Salazar (Marta Etura) udaje się do doliny Baztan, aby zbadać serię dziwnych samobójstw, które są do siebie niezwykle podobnie. Amaia głęboko wierzy, że te akty są powiązane ze sprawą morderstwa, które prowadziła rok wcześniej. Nie podejrzewa, że śledztwo doprowadzi ją do nieznanych faktów dotyczących jej rodziny z chorą psychicznie matką Rosario (Susi Sánchez) na czele.



„Sfora: Bez litości”



Zorganizowana przestępczość wywiera coraz większe naciski na najwyższe sfery rządzące. Władzę w mieście przejmuje szef mafii "Stary" (Krzysztof Kolberger), który zleca zabójstwo walczącego z mafią generała policji. Do akcji wkraczają: prokurator Nowicki (Radosław Pazura) oraz dwaj policjanci Olbrycht (Olaf Lubaszenko) i Duch (Paweł Wilczak). Chcą walczyć z korupcją, niesprawiedliwością i bestialstwem.



„Free Fire”



Akcja tej retro strzelaniny rozgrywa się pod koniec lat 70. w pewnym opuszczonym magazynie w Bostonie. To miejsce zawarcia transakcji na zakup broni pomiędzy dwiema grupami przestępczymi. Każdy "na wszelki wypadek" przybywa na miejsce uzbrojony po zęby, testosteron aż buzuje, a obecność kobiety wcale nie łagodzi obyczajów. Wystarczy iskra, by doszło do konfliktu, który zatrzymać, przynajmniej w takim składzie osobowym, będzie wyjątkowo ciężko. Szybko okazuje się, że bohaterowie nie tylko świetnie obchodzą się z bronią, ale są też mistrzami ciętych ripost.



„Porwana pamięć”



Kiedy jego porwany brat powraca jako odmieniony człowiek niepamiętający ostatnich 19 dni, Jin-seok postanawia za wszelką cenę odkryć, co naprawdę się wydarzyło.



„Niewidzialny strażnik”



Wyszkolona przez FBI policjantka wraca do rodzinnego miasteczka w Hiszpanii, aby wytropić mordercę nastolatek, ale musi się też zmierzyć z demonami z własnej przeszłości.



„I Don't Feel at Home in This World Anymore”



Film koncentruje się na postaci Ruth (Melanie Lynskey) - opiekunki, którą trawi kryzys egzystencjalny. Włamanie do jej domu sprawia, że kobieta odnajduje utracony sens życia i postanawia dopaść złodziei. W tej misji towarzyszy jej odrażający sąsiad Tony (Elijah Wood), który wprost uwielbia sztuki walki. Konieczność konfrontacji ze zdegenerowanymi przestępcami sprawia, że ta para wypływa na naprawdę niebezpieczne wody.



„Kokainowy Rick”



Nastolatek Rick pochodzi z dość biednej rodziny z przedmieść Detroit. Ojciec (McConaughey) para się różnego rodzaju przekrętami i ma słabość do broni, siostra miewa wahania nastroju i zawsze zakochuje się w nieodpowiednich facetach. Chłopak, choć nie skończył jeszcze 16 lat, wikła się w szemrane interesy, czuje się bezkarny, a wszystko za cichym przyzwoleniem ojca, któremu imponuje spryt i pomysłowość syna. Niestety dobra passa nie trwa wiecznie, a działaniami Ricka w półświatku zaczynają interesować się władze. Najpierw na celownik biorą ojca, nie sądzą bowiem, że ktoś tak młody byłby w stanie zorganizować wokół siebie całą przestępczą siatkę.



„Łup”



Grupa policjantów z Miami odkrywa w rozpadającej się kryjówce miliony dolarów, co szybko sprawia, że tracą do siebie zaufanie. A kiedy o rozmiarze znaleziska dowiadują się ludzie z zewnątrz, już wszystko staje się wątpliwe i nie wiadomo już, kto po czyjej stoi stronie.



„Shaft”



JJ, znany również jako John Shaft Jr., może być ekspertem od cyberbezpieczeństwa z dyplomem MIT, ale aby odkryć prawdę o przedwczesnej śmierci swojego najlepszego przyjaciela, potrzebuje edukacji, którą może zapewnić mu tylko jego ojciec. Legendarny John Shaft (Samuel L. Jackson), nieobecny w młodości JJ, zgadza się pomóc swojemu potomstwu w poruszaniu się po opanowanym przez heroinę Harlemie. I choć odznaka analityka FBI JJ-a może kolidować ze starym prochowcem jego ojca, to przecież nie można wyrzec się rodziny, czyż nie? Poza tym Shaft ma swoje własne plany i sprawę do załatwienia, która wymaga zarówno profesjonalizmu, jak i osobistego zaangażowania.



„Śledztwo Spensera”



Były gliniarz Spenser (Mark Wahlberg) zamiast rozwiązywać problemy, częściej się w nie pakuje – właśnie wyszedł z więzienia i chce na dobre opuścić Boston. Jednak najpierw zostaje wciągnięty przez swojego mentora i dawnego trenera boksu, Henry’ego (Alan Arkin), do pomocy w szkoleniu jednego z obiecujących amatorów. Hawk (Winston Duke) to bezczelny zawodnik MMA, przekonany, że jest bardziej utalentowany niż niegdyś Spenser. Kiedy dwóch kolegów Spensera zostaje zamordowanych, były policjant rekrutuje Hawka i jego ex dziewczynę, Cissy (Ilza Shlesinger), żeby pomogli mu zbadać sprawę i postawić winnych przed sądem.



„Napad”



Początek lat 90., wydalony ze służby funkcjonariusz policji, grany przez Olafa Lubaszenkę, otrzymuje szansę na odzyskanie swojego dawnego życia w zamian za rozwiązanie sprawy brutalnego napadu na jeden z warszawskich banków. Wspólnie z młodą policjantką przydzieloną do sprawy, detektyw musi działać szybko - zainteresowanie mediów napadem nie jest na rękę nowej władzy. Śledztwo prowadzi do grupy trzech przyjaciół, którym przewodzi zdesperowany młody ochroniarz, w którego rolę wciela się Jędrzej Hycnar.



„Gad”



Zatwardziały detektyw Tom Nichols (Benicio Del Toro) bada sprawę zabójstwa pośredniczki w handlu nieruchomościami (Matilda Anna Ingrid Lutz). Śledczemu nie brakuje podejrzanych do przesłuchania. Ciało kobiety zostaje znalezione przez jej chłopaka Willa (Justin Timberlake), z którym pokłóciła się ostatniej nocy. Na celowniku detektywa znajduje się także zamieszany w handel narkotykami, były mąż ofiary Sam Gifford (Karl Glusman) oraz Eli Phillips (Michael Pitt), ekscentryk żywiący od dawna urazę do Willa.



„Kolory zła: Czerwień”



Jedna z trójmiejskich plaż staje się miejscem makabrycznego odkrycia, gdy morze wyrzuca na brzeg ciało zamordowanej dziewczyny, Moniki Boguckiej (Zofia Jastrzębska). Na czele śledztwa staje prokurator Leopold Bilski (Jakub Gierszał), który na drodze do odkrycia prawdy łączy siły z żądną sprawiedliwości matką ofiary, Heleną Bogucką (Maja Ostaszewska). Okoliczności morderstwa wskazują na powiązanie ze zbrodnią sprzed siedemnastu lat, a rozwiązanie zagadki tkwi w mrocznych tajemnicach skrywanych przez zamordowaną córkę Heleny.



„Obietnica”



Detektyw Jerry Black (Jack Nicholson) wkrótce ma przejść na zasłużoną emeryturę. Musi jeszcze spełnić smutny obowiązek i poinformować matkę, że jej córeczkę zgwałcono i zamordowano. Zrozpaczona kobieta wymusza na nim obietnicę, że Jerry odnajdzie mordercę. Sprawa z pozoru prosta - policja zatrzymuje winnego (Benicio Del Toro) - ale Jerry'emu coś nie daje spokoju. Podejmuje własne śledztwo, w którym jedyną poszlaką jest narysowany przez inną dziewczynkę, również ofiarę gwałciciela, portret tajemniczego olbrzyma.



„Nikomu ani słowa”



Ceniony, nowojorski psychiatra Dr Nathan Conrad (Michael Douglas) odkrywa z przerażeniem, że jego córeczka została w nocy porwana z apartamentu. Brutalni kidnaperzy nie chcą pieniędzy, w zamian za uwolnienie dziecka żądają, aby Nathan skłonił osiemnastoletnią Elisabeth (Brittany Murphy), od dziesięciu lat pogrążoną w katatonii pacjentkę, by wyjawiła pewien sześciocyfrowy kod. Jeśli nie dostaną tego, czego chcą - zabiją córkę Nathana. Nathan zdaje sobie sprawę, że porywacze śledzą każdy jego ruch, może więc liczyć wyłącznie na siebie. Nie ma innego wyjścia, jak w pojedynkę stawić czoła największemu koszmarowi w całym swym dotychczasowym życiu.



„Przekładaniec”



Mr. X (Daniel Craig), znany w przestępczym światku gangster handlujący narkotykami, postanawia wycofać się z interesu, aby móc nareszcie korzystać z życia. Jego szef (Kenneth Cranham) zgadza się na to pod warunkiem, że X wykona dla niego jeszcze jedno zadanie. Jest nim odnalezienie córki pewnego milionera (Michael Gambon), starego przyjaciela bossa, i sfinalizowanie wielkiej transakcji. Sprawy szybko komplikują się na tyle, że X musi wprowadzić w życie własny plan.



„The Highwayman”



Przestępcy często są ulubieńcami mediów, ale to stróże prawa tworzą historię. "The Highwaymen" w reżyserii Johna Lee Hancocka ("Wielki Mike. The Blind Side") to oparta na faktach opowieść o legendarnych detektywach, którzy dopadli Bonnie i Clyde’a. Gdy okazuje się, że funkcjonariusze FBI dysponujący najnowszą technologią kryminalistyczną nie są w stanie schwytać tej sławnej pary złodziei i morderców, do akcji wkracza dwóch byłych strażników Teksasu (Kevin Costner i Woody Harrelson), którzy może są dość staroświeccy w swoich metodach, ale nigdy nie zawodzą.



„Bielmo”



West Point, 1830 rok. Pewnego szarego zimowego poranka okazuje się, że jeden z kadetów nie żyje. Ale kiedy jego ciało trafia do kostnicy, okazuje się, że serce młodego człowieka zostało umiejętnie usunięte, a tragedia staje się zbrodnią. Obawiając się nieodwracalnych konsekwencji dla raczkującej akademii wojskowej, jej dowódcy zwracają się do lokalnego detektywa Augustusa Landora (Christian Bale), aby rozwiązał sprawę morderstwa. Na przeszkodzie Landorowi staje kodeks milczenia żołnierzy, zatrudnia więc do pomocy jednego z nich – ekscentrycznego kadeta, który pogardza rygorami wojskowymi i ma zamiłowanie do poezji – młodego mężczyznę znanego jako Edgar Allan Poe (Harry Melling).



„Jack Reacher: Nigdy nie wracaj”



Lata po opuszczeniu elitarnej jednostki Jack Reacher (Tom Cruise) powraca do miejsc, w których "wszystko się zaczęło". Wraca nie przez przypadek - jego następczyni i przyjaciółka, major Susan Turner (Cobie Smulders) zostaje aresztowana za rzekome szpiegostwo. Reacher nie spocznie, dopóki nie udowodni niewinności Turner i nie ujawni prawdziwych sprawców, stojących za śmiercią żołnierzy, których kiedyś był szefem.



„Zabójca”



Opanowany i metodyczny zabójca (Michael Fassbender) bez skrupułów czeka w cieniu, wypatrując kolejnego celu. Upływający czas mąci jednak jego spokój, a kłębiące się myśli sprawiają, że mężczyzna powoli traci rozum. Gdy wreszcie oddaje strzał, ten okazuje się niecelny. Pudło wiąże się z surowymi konsekwencjami.



„Rozgrywka”



Doświadczony kasiarz Nick Wells (Robert De Niro) postanawia ustatkować się i wraz ze swoją dziewczyną Diane (Angela Bassett) zająć się prowadzeniem legalnego klubu jazzowego w Montrealu. Jego przyjaciel i partner Max (Marlon Brando) ma jednak inne plany. Mocno zadłużony u mafijnego bossa postanawia nakłonić Nicka do jeszcze jednego ostatniego skoku: wraz z nowicjuszem Jackiem Tellerem (Edward Norton) mają wykraść z magazynu celnego berło warte 30 mln dolarów. Skuszony 6-milionową dniówką, Nick przystaje na propozycję. Spokojna robótka zmienia się jednak w wielce ryzykowną, grożącą wpadką akcję - zwłaszcza, gdy górę bierze nieokiełznana chciwość partnerów...



„Żywy czy martwy: Film z serii Na noże”



Błyskotliwy i ekscentryczny detektyw Benoit Blanc ma na swoim koncie już niemałe sukcesy: rozwiązał sprawę morderstwa patriarchy skłóconej, pełnej nienawiści rodziny, wniknął w zagmatwany świat technologicznego milionera, by odkryć piętrzące się oszustwa i zdrady, prowadzące do ujawnienia zabójcy. Teraz Benoit Blanc staje przed swoim najtrudniejszym wyzwaniem – idzie do kościoła!



„Jack Reacher: Jednym strzałem”



Film zrealizowany na podstawie książki Lee Childa. Dowody przeciwko mordercy Jamesowi Barrowi są niepodważalne. Jednak oskarżony nie chce rozmawiać z adwokatem, a jedynie z tajemniczym Jackiem Reacherem. Jest bardzo dziwne, gdyż właśnie jego zeznania mogą dodatkowo obciążyć Jamesa. James zostaje dotkliwie pobity w więzieniu i zapada w śpiączkę. Jego siostra Rosemary postanawia pomóc bratu i wynajmuje młodą, ambitną prawniczkę.



„Nieoszlifowane diamenty”



Popularni filmowcy, Josh i Benny Safdie, przedstawiają elektryzujący thriller kryminalny o Howardzie Ratnerze (Adam Sandler), charyzmatycznym jubilerze z Nowego Jorku, który żyje na krawędzi. Przyparty do muru Howard stawia wszystko na jedną kartę. Aby zgarnąć wysoką wygraną, musi poradzić sobie z rodziną, firmą, wrogami po obu stronach barykady i... przeżyć.



„Czarne bractwo. BlacKkKlansman”



Jest początek lat siedemdziesiątych, a Ron Stallworth (John David Washington) jest pierwszym czarnoskórym detektywem, który służy w Departamencie Policji w Colorado Springs. Zdeterminowany, by wyrobić sobie nazwisko, Stallworth odważnie decyduje się na niebezpieczną misję: infiltracje Ku Klux Klanu. Razem z kolegą Flipem Zimmermanem (Adam Driver) tworzą grupę, której udało się przeniknąć do struktur Ku Klux Klanu. Udowodnili rasistowskie działania organizacji, uniemożliwili dokonanie zamachu, w którym mieli zginąć ludzie.



„Zbaw nas ode złego”



Oficer nowojorskiej policji, Ralph Sarchie (Eric Bana), rozpoczyna śledztwo w sprawie serii dziwnych i niepokojących, wręcz nie dających się racjonalnie wytłumaczyć zbrodni. Gdy odkrywa, że mogą one mieć nadprzyrodzone pochodzenie, zwraca się o pomoc do niekonwencjonalnego księdza (Édgar Ramírez), wyszkolonego w rytuałach egzorcyzmów. Razem starają się zwalczyć przerażające, demoniczne opętania, które przejmują i terroryzują ich miasto.



„Przemytnik”



Triumfalny powrót na ekrany Clinta Eastwooda jako aktora! Eastwood wciela się w rolę Earla Stone'a, samotnika po 80-ce, któremu bank grozi zajęciem zadłużonej firmy. Praca za kółkiem spada mu jak z nieba. Wykonując to proste zadanie, Earl nieświadomie staje się kurierem meksykańskiego kartelu narkotykowego. I choć kończą się jego problemy finansowe, zaczynają ciążyć sprawy z przeszłości. Czy zdąży naprawić popełnione krzywdy, zanim dopadną go stróże prawa albo egzekutorzy kartelu? Film oparty na prawdziwej historii.



„Glass Onion: Film z serii Na noże”



Benoit Blanc powraca, aby rozwikłać kolejną sprawę w najnowszym kryminale Riana Johnsona. Za sprawą najnowszej przygody nieustraszony detektyw trafia do luksusowej rezydencji na pewnej greckiej wyspie, ale to, jak i dlaczego się tam znalazł, jest jedną z wielu zagadek. Blanc wkrótce poznaje bardzo różnorodną grupę znajomych, którzy zebrali się, jak co roku, na zaproszenie miliardera Milesa Brona. Na liście gości znaleźli się dawny partner biznesowy Milesa, Andi Brand, obecna gubernatorka stanu Connecticut, Claire Debella, odnoszący sukcesy naukowiec Lionel Toussaint, projektantka mody i była modelka, Birdie Jay, oraz jej niezawodna asystentka Peg, a także influencer Duke Cody i jego dziewczyna Whiskey.



„Ziarno prawdy”



W Sandomierzu zostaje popełniona straszliwa zbrodnia. Ciało zamordowanej kobiety, powszechnie lubianej działaczki społecznej, zostaje podrzucone nagie w miejscu publicznym. Sposób w jaki pozbawiono ją życia przywodzi na myśl mord rytualny. Lokalni stróże prawa pod wodzą niedawnego gwiazdora stołecznej prokuratury, Teodora Szackiego, będą musieli nie tylko rozwiązać zagadkę kryminalną, ale także stawić czoło rozhisteryzowanej opinii publicznej.



„Negocjator”



Danny Roman (Samuel L. Jackson) jest najlepszym policyjnym negocjatorem w Chicago. Kiedy podejmuje się pertraktacji z porywaczami pewne jest, że zakładnikom nie spadnie włos z głowy. Tym razem takiej pewności nie będzie, gdyż porywaczem jest... on sam. Podejrzany o zabójstwo kolegi, Roman postanawia udowodnić swą niewinność, przetrzymując w policyjnej siedzibie kilka osób, w tym m.in. swego szefa. Jednak kto podejmie się negocjacji z samym mistrzem negocjacji? Chyba tylko inny mistrz, a dokładnie pracujący w sąsiedniej dzielnicy Chris Sabian (Kevin Spacey). Kto kogo przekona: czy zakładnicy będą uwolnieni czy też Sabian przyłączy się do Romana? A wtedy trzeba by negocjować z dwoma negocjatorami.



„Pokot”



Emerytowana inżynierka Janina Duszejko, z zamiłowania astrolożka i wegetarianka, mieszka w małej sudeckiej wsi. Pewnej śnieżnej, zimowej nocy odnajduje ciało martwego sąsiada-kłusownika. Okoliczności śmierci mężczyzny są niezwykle tajemnicze. Jedyne ślady wokół jego domu to ślady saren... Z czasem pojawiają się kolejne zwłoki lokalnych osobistości. Wszyscy zabici byli myśliwymi. Duszejko widząc niemoc policji, prowadzi własne śledztwo, którego wyniki są złowieszcze: czy to myśliwi stali się zwierzyną?



„American Hustle”



Film opowiada historię błyskotliwego oszusta Irvinga Rosenfelda (Christian Bale), który wraz z partnerką i kochanką, Brytyjką Sydney Prosser (Amy Adams) zostaje zmuszony do pracy dla niezrównoważonego agenta FBI Richiego DiMaso (Bradley Cooper). DiMaso wciąga parę w równie niebezpieczny, co pociągający świat wpływowych lobbystów i mafii. W rolę zapalczywego Carmine Polito, polityka z New Jersey tkwiącego w samym środku działań prowadzonych przez oszustów i agentów federalnych, wciela się Jeremy Renner, a jako nieprzewidywalną żonę Irvinga, Rosalyn, zobaczymy na ekranie Jennifer Lawrence. I to właśnie Rosalyn może być osobą, która sprawi, że cały świat władzy runie jak domek z kart.



„Drogówka”



Fabuła obejmuje wypadki rozgrywające się podczas jednego tygodnia. Grupa bohaterów to siedmiu kolegów, których łączą praca zawodowa i wspólne pasje. Film to wyrazisty portret Warszawy; utrzymany w charakterystycznym dla reżysera stylu. Opowiadać będzie również o pasji do szybkich samochodów. Równie ważny będzie wątek kryminalny - przypowieść o korupcji, która wedle słów samego reżysera rozpoczyna się na tylnym siedzeniu radiowozu, a kończy w... Brukseli.



„Pewnego razu... w Hollywood”



Pełna anegdot i elektryzujących dygresji historia aktora grającego w westernach, który próbuje wrócić na szczyt (Leonardo DiCaprio), oraz jego wiernego dublera (Brad Pitt nigdy nie był lepszy). W tle czasy kontestacji, ruch hipisów, zmierzch epoki klasycznego Hollywoodu i złotej ery telewizji. Poza tym Steve McQueen, Bruce Lee, spaghetti westerny, a także piękna Sharon Tate i Roman Polański po wielkim sukcesie „Dziecka Rosemary”



„Joker”



Obraz śledzi losy kultowego czarnego charakteru. To oryginalna historia poświęcona wyłącznie temu bohaterowi, która nie została nigdy wcześniej zaprezentowana na dużym ekranie. Przedstawiony przez Phillipsa portret Arthura Flecka (Phoenix), człowieka zepchniętego na margines, to nie tylko kontrowersyjne studium postaci, ale także opowieść ku przestrodze w szerszym kontekście.Czytaj też:

