Dwa mocne thrillery w jeden wieczór. Dziś w TVP

Tym razem TVP1 serwuje zestaw dwóch filmów, które pokazują zupełnie różne oblicza kina sensacyjnego i thrillera. Najpierw elegancki skok wart fortunę, potem mroczna historia, która zagląda w najbardziej niepokojące zakamarki ludzkiej psychiki.

„Złodziejski kodeks” – skok wart 20 milionów dolarów

W filmie „Złodziejski kodeks” Morgan Freeman i Antonio Banderas wcielają się w duet złodziei, którzy postanawiają zagrać o naprawdę wysoką stawkę. Ich celem są legendarne jaja Fabergé – arcydzieła sztuki złotniczej, z których każde warte jest 20 milionów dolarów.

Akcja rozgrywa się w Nowym Jorku. Doświadczony, lecz starzejący się złodziej Keith Ripley (Morgan Freeman) zbliża się do końca swojej przestępczej kariery. Zanim jednak przejdzie na emeryturę, musi spłacić dług wobec rosyjskiej mafii. Jedyną drogą jest ostatni, spektakularny skok.

Plan zakłada kradzież dwóch słynnych jaj Fabergé, pilnie strzeżonych i praktycznie niedostępnych dla złodziei. Ripley decyduje się więc na współpracę z innym przestępcą, Gabrielem Martinem (Antonio Banderas). Ten początkowo nie jest zainteresowany propozycją, lecz ostatecznie zmienia zdanie po namowach córki chrzestnej Ripleya, Alexandry Korolenko (Radha Mitchell).

Sytuacja szybko się komplikuje. Szef rosyjskich gangsterów Nicky (Rade Šerbedžija) porywa Alexandrę, chcąc przyspieszyć spłatę długu. Jednocześnie na trop Ripleya wpada porucznik Weber (Robert Forster), który ma wobec złodzieja osobiste porachunki.

Film wyreżyserowała Mimi Leder, która jako pierwsza kobieta w historii dostała się na prestiżowe studia w Amerykańskim Instytucie Filmowym. Emisja: wtorek, 10 marca, godz. 21:20, TVP1.

„W przebraniu mordercy” – thriller inspirowany Hitchcockiem

Późnym wieczorem widzowie TVP1 zobaczą zupełnie inną historię. „W przebraniu mordercy” w reżyserii Briana De Palmy to thriller, który bez skrępowania zagląda w ciemniejsze rejony ludzkiej natury.

Główną bohaterką jest Kate Miller (Angie Dickinson), czterdziestoletnia mężatka znudzona monotonnym życiem. Kobieta próbuje urozmaicić codzienność fantazjami seksualnymi i zaczyna uczęszczać na terapię do psychoanalityka doktora Roberta Elliotta (Michael Caine).

Pewnego dnia w muzeum spotyka nieznajomego mężczyznę, który okazuje jej wyraźne zainteresowanie. Ich przypadkowa znajomość kończy się w jego mieszkaniu. Wkrótce potem Kate zostaje zamordowana. Śledztwo prowadzi detektyw Marino (Dennis Franz), który przesłuchuje doktora Elliotta i podejrzewa, że sprawcą może być jeden z jego pacjentów. Rozmowę podsłuchuje nastoletni syn zamordowanej, Peter (Keith Gordon).

W sprawę wplątana zostaje także Liz Blake (Nancy Allen), ekskluzywna prostytutka, która znalazła ciało Kate. Kobieta szybko odkrywa, że ktoś ją śledzi. W międzyczasie Peter zdradza detektywowi, że filmował wszystkie pacjentki opuszczające gabinet terapeuty. Trop prowadzi do tajemniczej blondynki.

Charakterystyczny, mroczny i barokowy styl filmu wynika z fascynacji Briana De Palmy twórczością Alfreda Hitchcocka. Reżyser nie unika brutalnych scen, wykorzystując je do ukazania najmroczniejszych stron ludzkiej natury. Emisja: wtorek, 10 marca, godz. 23:15, TVP1.

