Hit ostatnich lat teraz stanie się jeszcze lepszy. Dołącza ukochany aktor!

Serial „The Morning Show” zadebiutował w 2019 roku i od razu zjednał sobie ogromne grono fanów. Drugi sezon otrzymał nominacje do nagrody Emmy w kategoriach: „Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym” (Reese Witherspoon), „Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym” (Billy Crudup) oraz „Najlepsza gościnna rola aktorki w serialu dramatycznym” (Marcia Gay Harden). Za pierwszy sezon Crudup zdobył nagrodę Emmy w kategorii „Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym”, a także nagrodę Critics Choice. Jennifer Aniston została uhonorowana nagrodą SAG za „Wybitną rolę kobiecą w serialu dramatycznym” za swoją cenioną kreację Alex Levy. Mimi Leder otrzymała dwie nominacje do nagrody Emmy za reżyserię w kategorii „Najlepsza reżyseria w serialu dramatycznym” za finał pierwszego oraz finał trzeciego sezonu, który również współprodukowała wykonawczo.

Trzeci sezon zdobył 16 nominacji do nagrody Emmy, a Billy Crudup otrzymał swoją drugą statuetkę Emmy za szeroko docenianą rolę Cory’ego Ellisona w kategorii „Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym”. Crudup zdobył także nagrodę Critics Choice za kreację Ellisona w trzecim sezonie. Trzeci sezon został również uhonorowany przez Amerykański Instytut Filmowy (AFI), trafiając na prestiżową listę 10 najlepszych programów telewizyjnych 2023 roku.

Uwielbiany aktor dołącza do obsady „The Morning Show”

„The Morning Show” uważany jest przez widzów za jeden z najbardziej nietuzinkowych seriali ostatnich lat. Teraz nadciąga jego 5. sezon, a do obsady dołącza aktor, którego znamy już z takich hitów, jak „Terapia bez trzymanki”, „A Man in Full” czy „The Newsroom”, czyli uwielbiany Jeff Daniels. Aktor wystąpi gościnnie w roli Lukasa – miliardera i założyciela znanej firmy inwestycyjnej.

W gwiazdorskiej obsadzie – oprócz Aniston i Witherspoon – występują także dwukrotny zdobywca nagrody Emmy Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Nicole Beharie oraz laureat nagrody Emmy Jon Hamm.

Co się działo w 4. sezonie „The Morning Show”?

Akcja czwartego sezonu rozpoczyna się wiosną 2024 roku, niemal dwa lata po wydarzeniach z sezonu trzeciego. Po zakończeniu fuzji UBA – NBN redakcja staje w obliczu nowych wyzwań, intryg i nieuchwytnej prawdy w coraz bardziej spolaryzowanej Ameryce. W świecie zdominowanym przez deepfake’i, teorie spiskowe i korporacyjne tuszowania faktów rodzi się pytanie: komu można ufać? I jak odróżnić prawdę od fikcji? Do obsady czwartego sezonu dołączyli również Aaron Pierre, William Jackson Harper, Boyd Holbrook oraz laureaci Oscara Marion Cotillard i Jeremy Irons.

